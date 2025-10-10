ETV Bharat / state

డబ్బు కోసం పరిచయస్థుడి మర్డర్ - యూట్యూబ్​లో చూసి తల, మొండం వేరు చేసి ఘాతుకం

డబ్బు కోసం పరిచయస్థుడిని చంపేసి తల, మొండెం వేరు చేసి ఘాతుకం - శరీర భాగాలను ఒక్కొక్కటిగా వేరు చేసి ప్లాస్టిక్​ కవర్​లో కట్టిన ముగ్గురు వ్యక్తులు - నిందితులను రిమాండ్​కు తరలించిన పోలీసులు

khammam Murder Case Cracked
khammam Murder Case Cracked (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 10:33 AM IST

khammam Murder Case Cracked : ఈ మధ్యకాలంలో నేరాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. నేరం చేసే వారికి ఎక్కువగా పరిచయస్తులే టార్గెట్​ అవుతున్నారు. కొంతమంది నేరాలు చేయడానికి ముందు సమాచారం కోసం ఆన్​లైన్​లో శోధించడం, యూట్యూబ్​ వీడియోలను చూసి నేరం ఎలా చేయాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. ప్రణాళిక ప్రకారం హత్య ఎలా చేయాలి? సాక్ష్యాలను ఎలా చెరిపి వేయాలి? మృతదేహాన్ని ఎలా మాయం చేయాలి? వంటి విషయాల కోసం కొంతమంది నేరస్థులు యూట్యూబ్, గూగుల్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో వీడియోల కోసం శోధిస్తున్నారు.

ఇలా ఓ వ్యక్తి యూట్యూబ్​లో శోధించి ఓ వ్యక్తిని కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. డబ్బు కోసం పరిచయస్థుడే మరో ఇద్దరితో కలిసి ప్రాణం తీసి తల, మొండెం వేరు చేసి ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. ఖమ్మం గ్రామీణ మండల పోలీసు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఏసీపీ తిరుపతిరెడ్డి గురువారం ఈ హత్య కేసు వివరాలను వెల్లడించారు.

ముగ్గురు కలిసి హత్య : కామేపల్లి మండలం కెప్టెన్​ బంజర గ్రామానికి చెందిన గట్ల వెంకటేశ్వర్లు (40) హైదరాబాద్​లో ప్రైవేట్​ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు. ఏపీకి చెందిన వత్సవాయి మండలం చిట్యాల గ్రామానికి చెందిన పరిమి అశోక్​తో ఖమ్మంలోని గ్రంథాలయంలో కొద్దికాలం క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ పరిచయం వారి మధ్య స్వలింగ సంపర్కానికి దారి తీసింది. అశోక్​కు అడిగినప్పుడల్లా ఖర్చులకు డబ్బులు ఇస్తూ ఉండేవాడు. ఎం ఫార్మసీ వరకు చదువుకున్న అశోక్​కు ఖమ్మంలోని ఓ ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్న ఆయాతో వివాహేతర సంబంధం ఉంది. అశోక్​ గ్రామంలో వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు ఖమ్మం బాలాపేటకు చెందిన పెంటి కృష్ణయ్యతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ ముగ్గురూ కలిసి వెంకటేశ్వర్లును హత్య చేశారు.

హత్యకు కారణం ఏంటంటే? : ఈ హత్య చేయడానికి ముఖ్య కారణం అతడి వద్ద ఉన్న బంగారం, డబ్బు కాజేయాలనుకోవడమే. ఎలా హత్య చేయాలో, శరీరం నుంచి అవయవాలను ఏ విధంగా వేరు చేయాలో అశోక్​ యూట్యూబ్​లో వెతికి హత్యకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాడు.

ఎలా చంపేశారంటే ? గత నెల 15న వెంకటేశ్వర్లు ఖమ్మంలోని అశోక్​ గదికి వచ్చి పడుకున్నాడు. 16వ తేదీ తెల్లవారుజామున నిద్రలో ఉన్న వెంకటేశ్వర్లును గొంతు భాగంపై అశోక్​ కత్తితో నరికాడు.

శరీర భాగాలను ప్లాస్టిక్ కవర్​లో మూట కట్టి : ఆ తర్వాత తల, మొండెం వేరు చేశాడు. ఇతర శరీర భాగాలను ఒక్కొక్కటిగా వేరు చేసి ప్లాస్టిక్​ కవర్​లో కట్టి దుప్పట్లో మూట కట్టాడు. ద్విచక్ర వాహనంపై తీసుకెళ్లి ఖమ్మం జిల్లా ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ కరుణగిరి ప్రాంతంలోని ముళ్ల పొదల్లో వేశాడు. ఈ నెల 6వ తేదీన అక్కడ మనిషి పుర్రె, కాళ్ల ఎముకల భాగాలు లభ్యమవగా, అవి వెంకటేశ్వర్లు శరీర భాగాలని పోలీసులు నిర్ధారించి విచారణ చేసినప్పుడు ఈ దారుణం వెలుగు చూసింది. నిందితులను రిమాండ్​కు తరలించినట్లు ఏసీపీ తెలిపారు.

KHAMMAM CRIME NEWSBODY CHOPPED INTO PIECESMAN KILLED BY THREE MEMBERSడబ్బు కోసం వ్యక్తి హత్యTHREE HELD FOR KILLING MAN

