డబ్బు కోసం పరిచయస్థుడి మర్డర్ - యూట్యూబ్లో చూసి తల, మొండం వేరు చేసి ఘాతుకం
డబ్బు కోసం పరిచయస్థుడిని చంపేసి తల, మొండెం వేరు చేసి ఘాతుకం - శరీర భాగాలను ఒక్కొక్కటిగా వేరు చేసి ప్లాస్టిక్ కవర్లో కట్టిన ముగ్గురు వ్యక్తులు - నిందితులను రిమాండ్కు తరలించిన పోలీసులు
Published : October 10, 2025 at 10:33 AM IST
khammam Murder Case Cracked : ఈ మధ్యకాలంలో నేరాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. నేరం చేసే వారికి ఎక్కువగా పరిచయస్తులే టార్గెట్ అవుతున్నారు. కొంతమంది నేరాలు చేయడానికి ముందు సమాచారం కోసం ఆన్లైన్లో శోధించడం, యూట్యూబ్ వీడియోలను చూసి నేరం ఎలా చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ప్రణాళిక ప్రకారం హత్య ఎలా చేయాలి? సాక్ష్యాలను ఎలా చెరిపి వేయాలి? మృతదేహాన్ని ఎలా మాయం చేయాలి? వంటి విషయాల కోసం కొంతమంది నేరస్థులు యూట్యూబ్, గూగుల్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో వీడియోల కోసం శోధిస్తున్నారు.
ఇలా ఓ వ్యక్తి యూట్యూబ్లో శోధించి ఓ వ్యక్తిని కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. డబ్బు కోసం పరిచయస్థుడే మరో ఇద్దరితో కలిసి ప్రాణం తీసి తల, మొండెం వేరు చేసి ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. ఖమ్మం గ్రామీణ మండల పోలీసు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఏసీపీ తిరుపతిరెడ్డి గురువారం ఈ హత్య కేసు వివరాలను వెల్లడించారు.
ముగ్గురు కలిసి హత్య : కామేపల్లి మండలం కెప్టెన్ బంజర గ్రామానికి చెందిన గట్ల వెంకటేశ్వర్లు (40) హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు. ఏపీకి చెందిన వత్సవాయి మండలం చిట్యాల గ్రామానికి చెందిన పరిమి అశోక్తో ఖమ్మంలోని గ్రంథాలయంలో కొద్దికాలం క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ పరిచయం వారి మధ్య స్వలింగ సంపర్కానికి దారి తీసింది. అశోక్కు అడిగినప్పుడల్లా ఖర్చులకు డబ్బులు ఇస్తూ ఉండేవాడు. ఎం ఫార్మసీ వరకు చదువుకున్న అశోక్కు ఖమ్మంలోని ఓ ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్న ఆయాతో వివాహేతర సంబంధం ఉంది. అశోక్ గ్రామంలో వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు ఖమ్మం బాలాపేటకు చెందిన పెంటి కృష్ణయ్యతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ ముగ్గురూ కలిసి వెంకటేశ్వర్లును హత్య చేశారు.
హత్యకు కారణం ఏంటంటే? : ఈ హత్య చేయడానికి ముఖ్య కారణం అతడి వద్ద ఉన్న బంగారం, డబ్బు కాజేయాలనుకోవడమే. ఎలా హత్య చేయాలో, శరీరం నుంచి అవయవాలను ఏ విధంగా వేరు చేయాలో అశోక్ యూట్యూబ్లో వెతికి హత్యకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాడు.
ఎలా చంపేశారంటే ? గత నెల 15న వెంకటేశ్వర్లు ఖమ్మంలోని అశోక్ గదికి వచ్చి పడుకున్నాడు. 16వ తేదీ తెల్లవారుజామున నిద్రలో ఉన్న వెంకటేశ్వర్లును గొంతు భాగంపై అశోక్ కత్తితో నరికాడు.
శరీర భాగాలను ప్లాస్టిక్ కవర్లో మూట కట్టి : ఆ తర్వాత తల, మొండెం వేరు చేశాడు. ఇతర శరీర భాగాలను ఒక్కొక్కటిగా వేరు చేసి ప్లాస్టిక్ కవర్లో కట్టి దుప్పట్లో మూట కట్టాడు. ద్విచక్ర వాహనంపై తీసుకెళ్లి ఖమ్మం జిల్లా ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ కరుణగిరి ప్రాంతంలోని ముళ్ల పొదల్లో వేశాడు. ఈ నెల 6వ తేదీన అక్కడ మనిషి పుర్రె, కాళ్ల ఎముకల భాగాలు లభ్యమవగా, అవి వెంకటేశ్వర్లు శరీర భాగాలని పోలీసులు నిర్ధారించి విచారణ చేసినప్పుడు ఈ దారుణం వెలుగు చూసింది. నిందితులను రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఏసీపీ తెలిపారు.
