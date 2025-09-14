ETV Bharat / state

'యాత్రాదానం'​ - అనాథలు, పేదల కోసం ఆర్టీసీ స్పెషల్ సర్వీస్

పేదలు, అనాథలు, విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం గొప్ప కార్యక్రమం - 'యాత్రాదానం' పేరిట సరికొత్త కార్యక్రమం ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఆర్టీసీ - యాత్రా దానం కోసం ముందుకు వచ్చిన పలువురు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
TGSRTC New Initiative Yatra Dhanam In Telangana : ఇప్పటి వరకు అన్నదానం, అవయవదానం, రక్తదానం గురించి విన్నాం. కానీ వీటన్నింటికీ భిన్నంగా 'యాత్ర దానం'పై ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఆర్టీసీ ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్నటువంటి విధానాన్ని ఇప్పటికే కొంతమంది ఉపయోగించుకోగా మరికొందరు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రరోడ్డు రవాణా సంస్థ వినూత్న అవకాశం కల్పించింది. జన్మదిన వేడుకల సందర్భాల్లోనూ, ఇతర ముఖ్య రోజుల్లో ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి ఆర్టీసీ బస్సును అద్దెకు తీసుకుని కొంతమందిని సమూహంగా ఆ బస్సులో కోరిన దేవస్థానాలకు పంపించే అవకాశమిచ్చింది. ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ఈ యాత్ర దానం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అంతే కాకుండా ఆయన స్వయంగా రూ.లక్షను అందించి ఇతరుల్లో ప్రోత్సాహాన్ని నింపారు. ఈ కార్యక్రమంపై ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం కల్పించి దేవాలయాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలకు బస్సులను పంపాలని అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరింత మంది ముందుకు వచ్చి యాత్రా దానం చేసినట్లయితే ఎంతో మందికి ప్రయోజకరంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

యాత్రాదానం చేసేందుకు ముందుకు రావాలి :

  • సిరిసిల్ల, మెట్‌పల్లి డిపోల పరిధిలో యాత్రదానం ద్వారా పేదలకు, అనాథలకు అవకాశాన్ని కల్పించాలని ఇద్దరు వ్యక్తులు ముందుకొచ్చారు. సిరిసిల్ల ఆర్టీసీ డిపో పరిధిలో రవీందర్‌ అనే వ్యక్తి తన పెళ్లిరోజు సందర్భంగా యాదాద్రి- స్వర్ణగిరి దేవాలయాలకు బస్సును పంపించాలని వాటికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులను చెల్లించారు.
  • మెట్‌పల్లి డిపో పరిధిలోని మరో వ్యక్తికూడా ఆర్టీసీకి ఒక్కరోజు బస్సును ఏదైనా యాత్రకు వెళ్లాలనే వారికి పంపించాలని అందుకు అయ్యే నగదును ఆర్టీసీ డిపోలో అధికారులకు అందించారు. ఆయన తన పేరు, వివరాలను గోప్యంగా ఉంచాలని అధికారులను కోరారు.
  • కరీంనగర్‌ రీజియన్‌లోని 11 డిపోల మేనేజర్లు పలు సంస్థలకు, పరిశ్రమలకు, రాజకీయ నాయకులకు, వ్యాపారులకు ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని తెలియజేస్తూ యాత్రాదానం చేసేందుకు ముందుకు రావాలని కోరుతున్నారు. బస్సులను బుక్‌ చేసుకునేందుకు టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్లను (040-69440000, 040-23450033) అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాణ ప్రాంగణాల్లో గోడ ప్రతులు(వాల్​ పోస్టర్స్​ను) అతికించారు.

ఆర్టీసీ యాత్రాదానం పథకంతో ప్రయోజనాలు :

  • అనాథ పిల్లలు, పాఠశాలల విద్యార్థులను ఈ ప్యాకేజీ కింద వారు కోరిన చోటికి పంపించొచ్చు.
  • వృద్ధాశ్రమాలు(ఓల్డేజ్​ హోంలు), సంక్షేమ గురుకులాలు, విద్యార్థులకు ఒకరోజు యాత్రకు మాత్రమే వీలుంది
  • ఆర్టీసీ సాధారణంగా ఒక బస్సు నిండితే వచ్చే ఆదాయం కన్నా తక్కువ అమౌంట్​నే వసూలు చేస్తోంది.
  • డబ్బు ఇచ్చినవారు ప్రయాణికులెవరినీ సూచించకపోతే టీజీఎస్​ఆర్టీసీయే ఆ బాధ్యతను తీసుకుంటుంది.
  • ఎవరికైనా దేవస్థానాలకు వెళ్లాలని ఆలోచన ఉంటే ఆర్టీసీ అధికారులను సంప్రదించి యాత్రాదానం ద్వారా వెళ్లే బస్సుల్లో ఖాళీ ఉన్నట్లయితే వినియోగించుకోవచ్చు.
  • ఈ కార్యక్రమం ఎంతో మంది పేద వర్గాల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
  • 200, 400, 800 కిలోమీటర్లు ప్రయాణాలను ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.
  • ఆర్టీసీ సంస్థకు ఆదాయం రావడంతోపాటు దాతలకు సామాజిక సేవ చేశామనే భావన కలగనుంది.
  • స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఒకేసారి ఎక్కువ మందిని ఈ సౌకర్యంతో తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఈ కార్యక్రమంపై ప్రజల్లో మరింత విస్తృత అవగాహన కల్పించాల్సి ఉంది.

