RTC Sent Proposals To govt To Filling Conductor Posts : తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ(ఆర్టీసీ)లో 12 ఏళ్ల తర్వాత కండక్టర్ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. 1,500 కండక్టర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి అనుమతించాలని ఆర్టీసీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించింది. 2013 నుంచి ఆర్టీసీలో కండక్టర్ ఉద్యోగాల నియామకం జరగలేదు. తాత్కాలిక కండక్టర్లను తీసుకోవడం, కొన్ని రూట్లలో డ్రైవర్లకే ఆ బాధ్యతలు అప్పగించడం జరుగుతోంది. సంస్థలో ఏటా రిటైర్మెంట్లు పెరుగుతున్నాయి.
39,652 మంది ఉద్యోగులు : 2014-15లో ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సంఖ్య 56,740 ఉంటే 2025 జూన్ నాటికి ఆ సంఖ్య 39,652కి పరిమితమైంది. అంటే సుమారు 30 శాతంపైగా తగ్గారు. దీంతో ప్రస్తుతం విధులు నిర్వర్తిస్తున్నవారిపై పనిభారం పెరుగుతోంది. ఇందులో కండక్టర్ల సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉంది. దూరప్రాంత సర్వీసుల్లో ఏసీ, సూపర్లగ్జరీలు, డీలక్స్ బస్సులను వన్మ్యాన్ సర్వీసులుగా మార్చుకుంటూ వస్తున్న ఆర్టీసీ తాజాగా ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్ని కూడా ఆ జాబితాలో చేర్చింది. కొన్ని రూట్లలో కండక్టర్లు మెయిన్ బస్టాపులు, బస్టాండ్లలో ఉంటూ అక్కడే టికెట్లు జారీ చేస్తున్నారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకంతో బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ పెరిగింది.
ఆ పోస్టులతో కలిపి భర్తీ చేస్తారా? : ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లు సహా మొత్తం 11 విభాగాలతో కలిపి 3,035 పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏడాది క్రితమే అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే కొన్ని సాంకేతిక కారణాలతో ఈ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ ఆలస్యమైంది. ఇది కొలిక్కివచ్చాక కండక్టర్ల నియామకంపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లేదా మొత్తంగా కలిపి భర్తీ చేస్తారా? అనే విషయంపై మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత కండక్టర్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి కదలిక రావడంతో నిరుద్యోగుల్లో ఆశలు చిగురించాయి. ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కూడా ఇప్పటికే ప్రకటన చేసి ఉన్నారు. అతి త్వరలోనే ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను చేపడతామని ఆయన కొన్ని నెలల క్రితం వెల్లడించారు.
ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో ఉద్యోగాల భర్తీ : కండక్టర్ పోస్టులను ఔట్సోర్సింగ్ విధానంలో భర్తీ చేసేందుకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కొద్ది నెలల క్రితమే నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం రీజియన్లలో అన్ని డిపోల్లో ఔట్సోర్సింగ్ విధానంలో కండక్టర్, డ్రైవర్ల పోస్టుల భర్తీ కోసం చర్యలు చేపట్టింది. ఎంపికైన వారికి రూ.18,000 జీతం ఉంటుందని ఇప్పటికే అధికారులు తెలిపారు. అయితే దీనిని ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయి.
