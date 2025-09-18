ఆర్టీసీలో డ్రైవర్ జాబ్స్ - హైదరాబాద్ యువతకు సువర్ణావకాశం
ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లు, శ్రామిక్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - జారీ చేసిన పోలీస్ నియామక మండలి
Published : September 18, 2025 at 1:03 PM IST
TGSRTC Released Notification For 1743 Posts : ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లు, శ్రామిక్ పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలి బుధవారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఆర్టీసీలో ఇది మొట్టమొదటి నోటిఫికేషన్ అని కార్మిక సంఘాలు చెబుతున్నాయి. ఆర్టీసీలో వెయ్యి డ్రైవర్, 743 శ్రామిక్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఇందులో 33 శాతం అంటే 322 డ్రైవర్, 357 (48 శాతం) శ్రామిక్ పోస్టులు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోనే భర్తీ చేయనున్నారు. ఇది నగరంలో ఉండే ఉద్యోగార్థులకు సువర్ణావకాశమే.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జారీ చేసిన శ్రామిక్ పోస్టుల్లో 48 శాతం నగరంలోనే భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో మెకానిక్ (డీజిల్/మోటార్ వెహికిల్), షీట్మెటల్, ఫిట్టర్, ఆటో ఎలక్ట్రీషియన్/ఎలక్ట్రీషియన్, పెయింటర్, వెల్డర్, కట్టింగ్, స్యూయింగ్, మిల్రైట్ మెకానిక్ తదితర విభాగాలున్నాయి. అర్హత, పూర్తి వివరాలను www.tgprb.in వెబ్సైట్లో పరిశీలించొచ్చు.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు
- 1. డ్రైవర్స్ : 1000
- 2. శ్రామిక్ : 743
- మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 1,743
- అర్హత : పోస్టులను అనుసరించి పదో తరగతి, ఐటీఐ పాస్ అవడంతో పాటు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి. పని అనుభవం ఉండాలి.
- వయో పరిమితి : 2025 జులై 1వ తేదీ నాటికి డ్రైవర్ పోస్టులకు 22 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసుండాలి. శ్రామిక్ పోస్టులకు 18 నుంచి 30 ఏళ్ల వయసు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపును ఇచ్చారు.
- జీతం : నెలకు డ్రైవర్ పోస్టులకు రూ.20,960 - రూ.60,080లుగా ఉంది, శ్రామిక్ పోస్టులకు రూ.16,550 నుంచి రూ.45,030.
- దరఖాస్తు ప్రక్రియ : పూర్తిగా ఆన్లైన్ చేయాలి.
- దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : 2025 అక్టోబర్ 8.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 2025 అక్టోబర్ 28.
- దరఖాస్తు ఫీజు : డ్రైవర్ పోస్టులకు ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.300, ఇతరులకు రూ.600లుగా పేర్కొన్నారు. శ్రామిక్ పోస్టులకు రూ.200, ఇతరులకు రూ.400 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- ఎంపిక విధానం : ఫిజికల్ మెజర్ మెంట్ (PMT), మెడికల్, డ్రైవింగ్ టెస్టుల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.
- హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ : భారీ వాహనాలు నడిపడం కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను అభ్యర్థులు కలిగి ఉండాలి. నోటిఫికేషన్ తేదీ అంటే సెప్టెంబరు 17 నాటికి కనీసం 18 నెలల పాటు వాహనం నిరంతరం నడిపిన అనుభవం ఉండాలి.
మరో 1500 పోస్టులకు ప్రతిపాదనలు : నగరంలో ప్రజా రవాణాను గాడిన పెట్టేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్న ఆర్టీసీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1500 కండక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రతిపాదనలు పంపించింది. ఇందులోనూ సుమారు 500 పోస్టులు గ్రేటర్లోనే భర్తీ చేసే అవకాశముంది. సంస్థలో ఏటా రిటైర్మెంట్లు పెరుగుతుండటంతో గత పదేళ్లలో 30 శాతం మందికి పైగా సిబ్బంది తగ్గారు. దీంతో ఉన్నవారిపై పని భారం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఇందులో కండక్టర్ల సమస్య ఎక్కువగా ఉంది.
