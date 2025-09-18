ETV Bharat / state

ఆర్టీసీలో డ్రైవర్ జాబ్స్ - హైదరాబాద్​ యువతకు సువర్ణావకాశం

ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లు, శ్రామిక్​ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ - జారీ చేసిన పోలీస్ నియామక మండలి

TGSRTC Released Notification For 1743 Posts
TGSRTC Released Notification For 1743 Posts (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TGSRTC Released Notification For 1743 Posts : ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లు, శ్రామిక్​ పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలి బుధవారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఆర్టీసీలో ఇది మొట్టమొదటి నోటిఫికేషన్ అని కార్మిక సంఘాలు చెబుతున్నాయి​. ఆర్టీసీలో వెయ్యి డ్రైవర్​, 743 శ్రామిక్​ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఇందులో 33 శాతం అంటే 322 డ్రైవర్​, 357 (48 శాతం) శ్రామిక్​ పోస్టులు గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలోనే భర్తీ చేయనున్నారు. ఇది నగరంలో ఉండే ఉద్యోగార్థులకు సువర్ణావకాశమే.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జారీ చేసిన శ్రామిక్‌ పోస్టుల్లో 48 శాతం నగరంలోనే భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో మెకానిక్‌ (డీజిల్‌/మోటార్‌ వెహికిల్‌), షీట్‌మెటల్, ఫిట్టర్, ఆటో ఎలక్ట్రీషియన్‌/ఎలక్ట్రీషియన్, పెయింటర్, వెల్డర్, కట్టింగ్, స్యూయింగ్, మిల్‌రైట్‌ మెకానిక్‌ తదితర విభాగాలున్నాయి. అర్హత, పూర్తి వివరాలను www.tgprb.in వెబ్‌సైట్‌లో పరిశీలించొచ్చు.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు

  • 1. డ్రైవర్స్ : 1000
  • 2. శ్రామిక్‌ : 743
  • మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 1,743
  • అర్హత : పోస్టులను అనుసరించి పదో తరగతి, ఐటీఐ పాస్​ అవడంతో పాటు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌ ఉండాలి. పని అనుభవం ఉండాలి.
  • వయో పరిమితి : 2025 జులై 1వ తేదీ నాటికి డ్రైవర్‌ పోస్టులకు 22 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసుండాలి. శ్రామిక్‌ పోస్టులకు 18 నుంచి 30 ఏళ్ల వయసు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఎక్స్​ సర్వీస్​మెన్​ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపును ఇచ్చారు.
  • జీతం : నెలకు డ్రైవర్‌ పోస్టులకు రూ.20,960 - రూ.60,080లుగా ఉంది, శ్రామిక్‌ పోస్టులకు రూ.16,550 నుంచి రూ.45,030.
  • దరఖాస్తు ప్రక్రియ : పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌ చేయాలి.
  • దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : 2025 అక్టోబర్‌ 8.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 2025 అక్టోబర్‌ 28.
  • దరఖాస్తు ఫీజు : డ్రైవర్‌ పోస్టులకు ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.300, ఇతరులకు రూ.600లుగా పేర్కొన్నారు. శ్రామిక్‌ పోస్టులకు రూ.200, ఇతరులకు రూ.400 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఎంపిక విధానం : ఫిజికల్ మెజర్‌ మెంట్ (PMT), మెడికల్, డ్రైవింగ్ టెస్టుల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.
  • హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ : భారీ వాహనాలు నడిపడం కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ను అభ్యర్థులు కలిగి ఉండాలి. నోటిఫికేషన్ తేదీ అంటే సెప్టెంబరు 17 నాటికి కనీసం 18 నెలల పాటు వాహనం నిరంతరం నడిపిన అనుభవం ఉండాలి.

మరో 1500 పోస్టులకు ప్రతిపాదనలు : నగరంలో ప్రజా రవాణాను గాడిన పెట్టేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్న ఆర్టీసీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1500 కండక్టర్​ పోస్టుల భర్తీకి ప్రతిపాదనలు పంపించింది. ఇందులోనూ సుమారు 500 పోస్టులు గ్రేటర్​లోనే భర్తీ చేసే అవకాశముంది. సంస్థలో ఏటా రిటైర్మెంట్​లు పెరుగుతుండటంతో గత పదేళ్లలో 30 శాతం మందికి పైగా సిబ్బంది తగ్గారు. దీంతో ఉన్నవారిపై పని భారం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఇందులో కండక్టర్ల సమస్య ఎక్కువగా ఉంది.

'యాత్రాదానం'​ - అనాథలు, పేదల కోసం ఆర్టీసీ స్పెషల్ సర్వీస్

మగవారికి 'మహాలక్ష్మి' - ఆడవారికి డబుల్​ 'జీరో' టికెట్లు : కమీషన్​ కోసం కండక్టర్ల అక్రమాలు

For All Latest Updates

TAGGED:

TGSRTC NOTIFICATION FOR 1743 POSTSTGSRTC NOTIFICATION 2025DRIVER AND SHRAMIK POSTS IN RTCఆర్టీసీ నోటిఫికేషన్ 2025TGSRTC NOTIFICATION FOR 1743 POSTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.