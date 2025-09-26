ఆర్టీసీ ప్రయాణం మరింత ఈజీ - స్మార్ట్ కార్డుల సేవలు వచ్చేస్తున్నాయ్!
ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - ప్రయాణికుల కోసం స్మార్ట్ కార్డులు - పైలట్ ప్రాజెక్టుగా హైదరాబాద్ ఎంపిక
Published : September 26, 2025 at 10:40 AM IST
TGSRTC Plans to Launch Smart Cards : ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణాలను రాష్ట్ర ప్రజలకు మరింత సులభతరం చేసేందుకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ కృషి చేస్తోంది. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు నిరంతరం ఏదో ఒక నూతన ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తుంది. తాజాగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో స్మార్ట్ కార్డులు ప్రవేశపెట్టాలనే ఆలోచనతో ఉంది. హైదరాబాద్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దీన్ని చేపట్టి ముందుగా విద్యార్థుల బస్ పాస్లను స్మార్ట్ కార్డుల రూపంలోకి మార్చాలని నిర్ణయించుకుంది. అనంతరం మిగిలిన పాస్లతో పాటు మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణ లబ్ధిదారులకు వీటిని జారీ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ కార్డుల విధానం ఇప్పటికే ముంబయి, బెంగళూరు, లఖ్నవూ వంటి నగరాల్లో అమల్లో ఉంది. ఈ వ్యవస్థ గురించి అధ్యాయనం చేయడానికి తెలంగాణ అధికారులు అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలిస్తున్నారు. నగరంలో ఈ విధానం ప్రవేశపెడితే ఎదురయ్యే సవాళ్లు, లాభాలను వారు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్కార్డుల విధానాన్ని అమలు చేస్తే మాత్రం ఆర్టీసీకి పని భారంతో పాటు భారీగా ఆదాయం రానుంది. ప్రపంచంలోనే హైదరాబాద్కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఆ గుర్తింపును మరింత చాటాలంటే ఇలాంటి సంస్కరణలు అవసరం.
స్మార్ట్కార్డుల వల్ల లాభాలు ఏంటి :
- విద్యార్థులు రెన్యువల్ కోసం ప్రతినెల బస్ పాస్ జారీ చేసే కౌంటర్లకు వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు.
- స్మార్ట్కార్డు విధానం అందుబాటులోకి వస్తే ఆధార్, ఇతర చిరునామా ధ్రువీకరణ కార్డుల అవసరం కూడా ప్రయాణికులకు ఉండనే ఉండదు.
- ఈ విధానం తీసుకొస్తే డిజిటల్ పద్ధతిలోనే రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు.
- ఏ మార్గంలో ఎంతమంది ప్రయాణిస్తున్నారనే వివరాలు ఆర్టీసీకి లభిస్తే మాత్రం మిగిలిన మార్గాల్లో బస్సులను సర్దుబాటు చేయడానికి వీలు ఉంటుంది.
స్మార్ట్ కార్డుల వల్ల ఎదురయ్యే సవాళ్లు :
- హైదరాబాద్లో నిత్యం 26 లక్షల మంది ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. వీరిలో సుమారు 72 శాతం అంటే 18 లక్షల మంది మహిళలే ఉన్నారు. వీరందరికీ కార్డులు జారీ చేస్తారు.
- రోజూ ప్రయాణించేవారు మినహా ఇతరులు తీసుకుంటారా అనే సందేహాలు సైతం వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
- స్మార్ట్కార్డు లేని వారు ప్రయాణించాల్సి వస్తే వారికి ఎలాంటి వెసులుబాటును కల్పించాలనేది చూడాలి.
టీజీఎస్ఆర్టీసీ తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు : ఈ స్మార్ట్ కార్డుల విధానానికి ముందు టీజీఎస్ఆర్టీసీ అనేక సంస్కరణలను తీసుకొచ్చింది. డీజిల్ బస్సులను తగ్గిస్తూ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను పెంచుతూ వస్తుంది. అలాగే బస్సుల గమ్యస్థానాలను తెలుసుకోవడానికి గమ్యం యాప్ను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అలాగే టికెటింగ్ సమయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, చిల్లర సమస్య రాకుండా ఉండేందుకు కండక్టర్ ద్వారానే స్మార్ట్ టికెట్ను తీసుకొచ్చారు.
మరోవైపు మహాలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా మహిళా ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాన్ని కల్పించారు. దీంతో బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేటు అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇంకోవైపు దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏఐ సేవలను అందిస్తున్న సంస్థగా టీజీఎస్ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంపాదించింది. ఈ సేవల వల్ల బస్సు ఎప్పుడు ఎక్కడ నడపాలో అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు తాజాగా ఇలా స్మార్ట్ కార్డులు ప్రవేశపెట్టాలనే ఆలోచనతో ఆర్టీసీ ఉంది.
