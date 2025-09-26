ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ ప్రయాణం మరింత ఈజీ - స్మార్ట్​ కార్డుల సేవలు వచ్చేస్తున్నాయ్​!

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - ప్రయాణికుల కోసం స్మార్ట్​ కార్డులు - పైలట్​ ప్రాజెక్టుగా హైదరాబాద్​ ఎంపిక

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
TGSRTC Plans to Launch Smart Cards : ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణాలను రాష్ట్ర ప్రజలకు మరింత సులభతరం చేసేందుకు టీజీఎస్​ఆర్టీసీ కృషి చేస్తోంది. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు నిరంతరం ఏదో ఒక నూతన ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తుంది. తాజాగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో స్మార్ట్​ కార్డులు ప్రవేశపెట్టాలనే ఆలోచనతో ఉంది. హైదరాబాద్​లో పైలట్​ ప్రాజెక్టుగా దీన్ని చేపట్టి ముందుగా విద్యార్థుల బస్​ పాస్​లను స్మార్ట్​ కార్డుల రూపంలోకి మార్చాలని నిర్ణయించుకుంది. అనంతరం మిగిలిన పాస్​లతో పాటు మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణ లబ్ధిదారులకు వీటిని జారీ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉంది.

ఈ స్మార్ట్​ కార్డుల విధానం ఇప్పటికే ముంబయి, బెంగళూరు, లఖ్​నవూ వంటి నగరాల్లో అమల్లో ఉంది. ఈ వ్యవస్థ గురించి అధ్యాయనం చేయడానికి తెలంగాణ అధికారులు అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలిస్తున్నారు. నగరంలో ఈ విధానం ప్రవేశపెడితే ఎదురయ్యే సవాళ్లు, లాభాలను వారు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్​కార్డుల విధానాన్ని అమలు చేస్తే మాత్రం ఆర్టీసీకి పని భారంతో పాటు భారీగా ఆదాయం రానుంది. ప్రపంచంలోనే హైదరాబాద్​కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఆ గుర్తింపును మరింత చాటాలంటే ఇలాంటి సంస్కరణలు అవసరం.

Smart Card Services in TGSRTC Buses
స్మార్ట్​ కార్డులు (Eenadu)

స్మార్ట్​కార్డుల వల్ల లాభాలు ఏంటి :

  • విద్యార్థులు రెన్యువల్​ కోసం ప్రతినెల బస్​ పాస్​ జారీ చేసే కౌంటర్లకు వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు.
  • స్మార్ట్​కార్డు విధానం అందుబాటులోకి వస్తే ఆధార్​, ఇతర చిరునామా ధ్రువీకరణ కార్డుల అవసరం కూడా ప్రయాణికులకు ఉండనే ఉండదు.
  • ఈ విధానం తీసుకొస్తే డిజిటల్​ పద్ధతిలోనే రెన్యువల్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఏ మార్గంలో ఎంతమంది ప్రయాణిస్తున్నారనే వివరాలు ఆర్టీసీకి లభిస్తే మాత్రం మిగిలిన మార్గాల్లో బస్సులను సర్దుబాటు చేయడానికి వీలు ఉంటుంది.

స్మార్ట్​ కార్డుల వల్ల ఎదురయ్యే సవాళ్లు :

  • హైదరాబాద్​లో నిత్యం 26 లక్షల మంది ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. వీరిలో సుమారు 72 శాతం అంటే 18 లక్షల మంది మహిళలే ఉన్నారు. వీరందరికీ కార్డులు జారీ చేస్తారు.
  • రోజూ ప్రయాణించేవారు మినహా ఇతరులు తీసుకుంటారా అనే సందేహాలు సైతం వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
  • స్మార్ట్​కార్డు లేని వారు ప్రయాణించాల్సి వస్తే వారికి ఎలాంటి వెసులుబాటును కల్పించాలనేది చూడాలి.

టీజీఎస్​ఆర్టీసీ తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు : ఈ స్మార్ట్​ కార్డుల విధానానికి ముందు టీజీఎస్​ఆర్టీసీ అనేక సంస్కరణలను తీసుకొచ్చింది. డీజిల్​ బస్సులను తగ్గిస్తూ ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాలను పెంచుతూ వస్తుంది. అలాగే బస్సుల గమ్యస్థానాలను తెలుసుకోవడానికి గమ్యం యాప్​ను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అలాగే టికెటింగ్​ సమయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, చిల్లర సమస్య రాకుండా ఉండేందుకు కండక్టర్​ ద్వారానే స్మార్ట్​ టికెట్​ను తీసుకొచ్చారు.

మరోవైపు మహాలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా మహిళా ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాన్ని కల్పించారు. దీంతో బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేటు అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇంకోవైపు దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏఐ సేవలను అందిస్తున్న సంస్థగా టీజీఎస్​ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంపాదించింది. ఈ సేవల వల్ల బస్సు ఎప్పుడు ఎక్కడ నడపాలో అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు తాజాగా ఇలా స్మార్ట్​ కార్డులు ప్రవేశపెట్టాలనే ఆలోచనతో ఆర్టీసీ ఉంది.

