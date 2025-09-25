ఆర్టీసీ బస్సులు ఎప్పుడు ఎక్కడ నడవాలో చెప్పనున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్
ఏఐ సాయంతో ఆర్టీసీ సేవలు - రద్దీ రోజు, సెలవులు, పండగల సమయాల్లో ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్ సహకారం - ప్రయాణికల రద్దీ అంచనాతో ఏఐ సూచనల మేరకు బస్సులు
Published : September 25, 2025 at 9:50 AM IST|
Updated : September 25, 2025 at 9:59 AM IST
AI to Improve TGSRTC Bus Scheduling : టీజీఎస్ఆర్టీసీలో బస్సులు ఎప్పుడు నడపాలో ఇక ఏఐ చెప్పేస్తుంది. కృత్రిమ మేధ ద్వారా ఆటోమేటిక్ షెడ్యూలింగ్కు ఆర్టీసీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. సంస్థ ఉత్పాదకత పెంపు, సిబ్బంది పనితీరు, వారి ఆరోగ్య స్థితి పర్యవేక్షణ, సంస్థ ఖర్చుల తగ్గింపు, రద్దీకి అనుగుణంగా సర్వీసుల ఏర్పాటు తదితర సేవలను ప్రజానుకూలంగా తీర్చిదిద్దడమే ఏఐ వినియోగం ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆర్టీసీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ప్రజా రవాణా సంస్థలో ఏఐ వినియోగం : దేశంలోనే తొలిసారిగా ప్రజా రవాణా సంస్థలో ఏఐని వినియోగిస్తున్న సంస్థగా టీజీఎస్ఆర్టీసీ నిలవనుంది. ఇప్పటివరకు పండగలు, సెలవులు, సాధారణ రోజుల్లో రద్దీ ఏ రూట్లలో ఎక్కువగా ఉంటుందో అంచనా వేసి ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సులు తిప్పేవారు. కొన్నిసార్లు వేసిన బస్సులు సరిపోక, మరికొన్ని సార్లు ప్రయాణికల రద్దీ లేని పరిస్థితి ఉండేది. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు ఆర్టీసీ సిద్ధమవుతోంది. రోజు, తిథి, పండగల సమయాల్లో ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్ సహకారంతో ప్రయాణికుల రద్దీని అంచనా వేసి ఏఐ సూచనల మేరకు బస్సులు తిప్పనున్నారు.
డిపోల వివరాలు ఏఐ ద్వారా సేకరణ : ఏదైనా డిపోలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు తరుచూ సెలవులు పెడితే అక్కడ ఆరోగ్య సమస్యలున్నట్లు లెక్క. అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు బస్సులు నడిపితే సురక్షిత ప్రయాణానికి ముప్పుగా మారుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువ సెలువులు పెట్టే, సెలవులకు దరఖాస్తులు చేసే డిపోల వివరాలు ఏఐ ద్వారా ఆర్టీసీ రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులకు వెళ్లే విధానాన్ని సైతం అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఉన్నతాధికారులు సమస్య తీవ్రత దృష్ట్యా స్పందించి పరిష్కారానికి తగిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలు పడుతుంది. దేశంలో ఏఐని వినియోగిస్తున్న తొలి ప్రజా రవాణా సంస్థ తమదేనని ఆర్టీసీ తెలిపింది.
సిబ్బంది ఆరోగ్యంపై పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఆరు బస్ డిపోల్లో ఏఐ విధానాన్ని అమలు చేశారు. ఇప్పుడు 40 వేల మంది సిబ్బంది ఆరోగ్య పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ తెలిపింది. సంస్థ ఉత్పాదకత పెంపు, సిబ్బంది పనితీరు, వారి ఆరోగ్య స్థితి పర్యవేక్షణ, సంస్థ ఖర్చుల తగ్గింపు, రద్దీకి అనుగుణంగా సర్వీసుల ఏర్పాటుతోపాటు సేవలను మరింత ప్రజానుకూలంగా తీర్చిదిద్దడమే ఏఐ అమలు ఉద్దేశమని ఆర్టీసీ తెలిపింది.
ప్రత్యేక బృందం ఏర్పాటు : సంస్థలో ఏఐ వినియోగానికి సంబంధించి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్ ఈడీ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. ఆర్టీసీలో ఏఐ ప్రాజెక్టు అమలు తీరుపై రవాణశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్కు పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ద్వారా సంస్థ ఉన్నతాధికారులు వివరించారు. పనితీరు మెరుగుపరుచకోవడానికి ఏఐని వినియోగించుకుని ఆర్టీసీ మరింత అభివృద్ధి సాధించేలా అధికారులంతా కృషి చేయాలని మంత్రి సూచించారు. ఫలితంగా సేవల్లో మరింత వేగం, కచ్చితత్వం, స్పష్టత వస్తాయని ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్ తెలిపారు.
దసరాకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు : బతుకమ్మ, దసరా పండుగల దృష్ట్యా టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు నడుపుతోంది. మొత్తం 7,754 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నారు. రద్దీకి తగ్గట్లుగా ఈసారి గత దసరా కంటే అదనంగా 617 ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నెల 20 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు ఈ స్పెషల్ బస్సు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అక్టోబరు 5,6 తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణానికి ప్రత్యేక బస్సులను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సుల్లో అదనంగా 50 శాతం వరకు అదనపు ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నారు.
బతుకమ్మ, దసరా కోసం ఈసారి టీజీఎస్ ఆర్టీసీ 7,754 ప్రత్యేక బస్సులు