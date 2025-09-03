RTC Special Buses For Ganesh Immersion : గణేశ్ నిమజ్జనానికి ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది. హుస్సేన్సాగర్లో గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనాన్ని వీక్షించేందుకు రాష్ట్రంలోని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు. ఈ మేరకు అధికారులు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఆర్టీసీ హైదరాబాద్ రీజియన్, చార్మినార్ డివిజినల్ పరిధిలోని బర్కత్పురా, ముషీరాబాద్, ఫలక్నూమా, కాచిగూడ, మెహదీపట్నం, రాజేంద్రనగర్ డిపోలు, హయత్నగర్ పరిధిలోని దిల్సుఖ్నగర్, హయత్నగర్-1, 2, మిథాని డిపోల నుంచి నిమజ్జనం కోసం బస్సులను నడపాలని నిర్ణయించినట్లు ఆర్టీసీ నగర రీజియన్ రీజినల్ మేనేజర్ (ఆర్ఎం) సుధా పరిమళ తెలిపారు.
నిమజ్జనం పూర్తయ్యే వరకు అందుబాటులో మెకానిక్లు : ఆయా డిపోలకు చెందిన 43 మంది డ్రైవర్లు, మెకానిక్లను ముగ్గురు ఏసీపీలు, నాలుగు పోలీస్స్టేషన్లకు అప్పగించనున్నారు. వారు రహదారులపై అనుకోని పరిస్థితిలో నిలిచిపోయే వాహనాలకు వెంటనే మరమ్మతు చేసి, గణేశ్ నిమజ్జనం ఊరేగింపులు ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా ముందుకు సాగేలా చర్యలు తీసుకుంటారు.
కాచిగూడ, రాంనగర్ నుంచి బషీర్బాగ్ వరకు, కొత్తపేట, ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, మిథాని నుంచి ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వరకు, జామై ఉస్మానియా నుంచి ఇందిరా పార్క్, గచ్చిబౌలి, లింగంపల్లి, రాజేంద్రనగర్ నుంచి లక్డీకాపూల్, పటాన్చెరు నుంచి లింగంపల్లి, ఆఫ్జల్గంజ్ నుంచి ఆలిండియా రేడియో వరకు బస్సుల రాకపోకలు సాగుతాయి.
దారి మళ్లింపు : గణేశ్ నిమజ్జనానికి రాష్ట్రం నలువైపుల నుంచి జనాలు వస్తుంటారు. హైదరాబాద్లో పెట్టిన బడా గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనం చూడటానికి పెద్ద ఎత్తున వస్తారు. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనం చూడటానికి ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం వస్తారు. ఆయన శోభయాత్రలో భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొంటారు. ఖైరతాబాద్ నుంచి ట్యాంక్బండ్ వరకు నడుస్తారు. ఆ దారుల్లో ఎలాంటి వాహనాలను అనుమతించరు. నిమజ్జనం వేళ చాలా వరకు దారి మళ్లింపులు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వాహనాలను ఎక్కడో పెట్టి నడిచి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటి కంటే బస్సులో వెళ్లడం మేలు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారికి ఈ బస్సు సౌకర్యం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఏ సమయమైనా ఇంటికి సురక్షితంగా చేరుకోవచ్చు. ఇందిరాపార్క్ నుంచి వాహనాలను అనుమతించరు. అలాగే హిమాయత్నగర్ వైపు రోడ్డు మళ్లింపు ఉంటుంది. హుస్సేన్సాగర్ చుట్టువైపులా రాకపోకలు నిలిపివేస్తారు. దీంతో వాహనాలకు అనుమతి ఉండదు. ఆర్టీసీ బస్సులు బెస్ట్ ఆప్షన్.
రూ.54 కోట్లతో ఏర్పాట్లు : మరోవైపు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో గణేశ్ నిమజ్జనానికి జీహెచ్ఎంసీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. రూ.54 కోట్లతో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. 15 వేల మంది సిబ్బంది జీహెచ్ఎంసీ తరఫున నిమజ్జనం విధులు నిర్వహించనున్నారు. హుస్సేన్సాగర్తో పాటు 20 చెరువులు, 72 కృతిమ కొలనుల వద్ద మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారు. ఇప్పటికే ట్యాంక్బండ్ పరిసరాల్లో నిమజ్జన సందడి కొనసాగుతుండగా 125 జేసీబీలు, 102 మినీ టిప్పర్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వ్యర్థాలను డంపింగ్ యార్డులకు తరలిస్తూ భక్తులకు ఇబ్బందిలేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఈ నెల 6న జరిగే గణేశ్ నిమజ్జనాన్ని సురక్షితంగా, సాఫీగా జరిగేలా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు.
గణపతి ముందు గుంజీలు ఎందుకు తీస్తారో తెలుసా? నిజంగానే కోరికలు నెరవేరుతాయా?
గణేశుడికి బైబై చెప్పేందుకు హైదరాబాద్ సిద్ధం - రూ.54 కోట్లతో నిమజ్జనానికి భారీ ఏర్పాట్లు