టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ? - TGSRTC CONCESSION TO SENIOR CITIZEN

వృద్ధులకు ఆర్టీసీ టికెట్లపై రాయితీ యోచనలో ఉన్న ఆర్టీసీ - సంబంధిత మంత్రికి మౌఖిక ప్రతిపాదన

Concession on RTC Tickets to Senior Citizens
Concession on RTC Tickets to Senior Citizens (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read

Concession on RTC Tickets to Senior Citizens : బస్సు ప్రయాణికుల్లో వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ కల్పించేందుకు ఆర్టీసీలో చర్చ జరుగుతోంది. సంస్థ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తే వృద్ధులకు రాయితీ ఇచ్చే పథకాలు పొరుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే అమల్లో ఉంది. దీనిపై టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ తన ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం దృష్టికి మౌఖికంగా తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ను త్వరలోనే కలిసి లిఖితపూర్వకంగా వివరించాలని ఆర్టీసీ అధికారులు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. టికెట్ రాయితీ మొత్తాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమకు తిరిగి చెల్లించేలా ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం.

అన్ని బస్సుల్లో అమలు : వృద్ధులకు బస్ టికెట్లపై రాయితీ కల్పిస్తే ఆర్టీసీకి ప్రయాణికుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఇప్పటికే బాలికలు, మహిళల ఉచిత ప్రయాణం కోసం ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ కలిసి మహాలక్ష్మి పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి. దీంతో నిత్యం 34 లక్షలకు పైచిలుకు బాలికలు, మహిళలు ఉచిత ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పథకం ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సులకే పరిమితం. కేవలం తెలంగాణ వాసులకే వర్తిస్తుంది. అయితే వృద్ధులకు కల్పించే రాయితీని అన్ని రకాల బస్సులకు వర్తింపజేసే ప్రతిపాదన ఆర్టీసీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఆ కారణంతోనే వృద్ధులకు టికెట్లపై రాయితీ : మహాలక్ష్మి ప్రయాణాల టికెట్ల డబ్బు ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్టీసీకి రావడానికి కాస్త సమయం పడుతోంది. ఈ కారణంగా ఉద్యోగులకు జీతాలు, డీజిల్, ఇతర ఖర్చులకు ఎప్పటికప్పుడు చెల్లించేందుకు సంస్థ కొంత ఇబ్బంది పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో టికెట్ల ద్వారా నేరుగా వచ్చే ఆదాయాన్ని చెల్లించేందుకు అధికారులు ఇతర మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ అంశాన్ని చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ప్రయాణికుల సంఖ్య పెంచే దిశగా ప్రయత్నాలు : మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తూనే, ప్రయాణికుల సంఖ్య పెంచే దిశగా ఆర్టీసీ అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ పథకం ద్వారా ప్రయాణికుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. వీకెండ్స్​ వస్తే ప్రయాణికుల సంఖ్య రెట్టింపవుతుంది. ఒకవైపు వృద్దులకు టికెట్​పై రాయితీ యోచిస్తూ, మరోవైపు పండుగలకు ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్నారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి బస్​లో స్నాక్స్ అందిస్తున్నారు. దానికి ఛార్జీలను టికెట్లోనే కలుపుతున్నారు. పండుగలప్పుడు ప్రయాణాలు చేసేవారికి లక్కీడ్రా బాక్స్​లు పెట్టి, విలువైన కానుకలు అందజేస్తున్నారు. దానికి టికెట్​ కచ్చితంగా ఉండాలి. ఇలా నిత్యం ప్రయాణికుల సంఖ్య పెంచేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు నూతన మార్గాలను వెతుకుతున్నారు.

ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్​లో రాయితీ అమలు : ఏపీఎస్​ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 60 ఏళ్లు దాటిన వారికి టికెట్​పై 25 శాతం రాయితీ కల్పిస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో ఈ తరహా రాయితీ ఇస్తున్నారు. సీనియర్ సిటిజన్ వయసు, టికెట్​పై ఇచ్చే రాయితీ రాష్ట్రాలవారీగా వేర్వేరుగా ఉన్నాయి. ఆయా రాష్ట్రాల వారు వారి ప్రతిపాదనలు సంబంధించిన విధంగా పెట్టుకున్నారు. టీజీఎస్​ ఆర్టీసీలో సగటున 57 లక్షల మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. వృద్ధులకు రాయితీ కల్పిస్తే ప్రయాణికులు పెరుగుతారని ఆర్టీసీ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

