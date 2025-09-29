ETV Bharat / state

టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీగా ఆఖరి రోజు - సాధారణ వ్యక్తిలా బస్సులో వీసీ సజ్జనార్

టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీగా తన చివరి రోజున బస్సులో ప్రయాణించిన వీసీ సజ్జనార్ - యూపీఐ పేమెంట్ చేసి కండక్టర్ వద్ద సొంత ఖర్చుతో టికెట్ - హైదరాబాద్​ సీపీగా పోస్టింగ్​ కల్పించిన ప్రభుత్వం

VC SAJJANAR
VC SAJJANAR (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TGSRTC Md VC Sajjanar Travels By Bus : టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీగా తన చివరి రోజున వీసీ సజ్జనార్ ఐపీఎస్​ ప్రజా రవాణాపై తన అనుబంధాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. సాధారణ ప్రయాణికుడిలా బస్టాప్​లో బస్సెక్కి లక్డీకాపుల్ - టెలిఫోన్ భవన్ బస్టాండ్ నుంచి బస్‌భవన్ వరకు 113 I/M (మెహదీపట్నం) రూట్ బస్సులో ప్రయాణించారు.

స్వయంగా ఆయనే తన మొబైల్​ ఫోన్​తో యూపీఐ పేమెంట్ చేసి కండక్టర్ వద్ద సొంత ఖర్చుతో టికెట్ తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులతో ముచ్చటించారు. వీసీ సజ్జనార్ హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌గా బదిలీపై వెళుతున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే.

హైదరాబాద్ నగర పోలీసు కమిషనర్​గా : నాలుగు సంవత్సరాలుగా టీజీఎస్‌ఆర్టీసీలో బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన అనంతరం, ఇప్పుడు బస్సు దిగి కొత్త మార్గంలో పయనించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని వీసీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీగా ఉన్న సజ్జనార్​ను హైదరాబాద్ నగర పోలీసు కమిషనర్​గా ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ నేపథ్యంలో సజ్జనార్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.

డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు జీవనాడి : ప్రయాణాలు ఆగిపోవచ్చు, కానీ ప్రయాణికులు ముందుకు సాగుతూనే ఉంటారని, ఇప్పుడు తనకు బస్సును పార్క్ చేసి తదుపరి సవాల్ దిశగా ప్రయాణం వేగవంతం చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది అని సజ్జనార్ సోషల్​ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. టీజీఎస్ఆర్టీసీకి డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు జీవనాడి అని అంకితభావంతో పనిచేసిన ప్రతి ఉద్యోగికి, ప్రయాణికుడికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

వీడ్కోలు సమావేశంలో సజ్జనార్​ : ప్రజా రవాణా కేవలం ప్రయాణం మాత్రమే కాదని, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గ్రహం, మీ కోసం ఒక ఎంపిక అని తెలిపారు. తాను ఎల్లప్పుడూ ఆర్టీసీ గర్వించదగిన న్యాయవాదిగా ఉంటానని పేర్కొన్నారు. ఆర్టీసీ కళాభవన్​లో జరిగిన వీడ్కోలు సమావేశంలో సజ్జనార్​ను ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది ఘనంగా సన్మానించారు. త్వరలో టీజీఎస్ ఆర్టీసీలో తన అనుభవాలను వివరణాత్మకంగా పంచుకుంటానని సజ్జనార్ వెల్లడించారు.

వీసీ సజ్జనార్​ 1996 బ్యాచ్‌కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి. ఆయన అదనపు డీజీపీ హోదాలో టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ వైస్‌చైర్మన్‌ అండ్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌గా సెప్టెంబరు 29 వరకు పని చేశారు. ఉమ్మడి వ‌రంగ‌ల్ జిల్లాలో ఎస్పీగా త‌న కెరీర్‌ను ప్రారంభించారు. 2008లో వరంగల్ యాసిడ్ దాడి కేసులో ఎన్ కౌంటర్ విషయంలో కీలకంగా వ్యవహారించారు. 2019 శంషాబాద్ దిశ ఎన్​కౌంటర్‌లో సజ్జనార్‌ దేశవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచారు. అప్పుడు సజ్జనార్​పై ప్రజలు పూల వర్షం కురిపించారు.

వివిధ హోదాల్లో : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వివిధ హోదాల్లో సజ్జనార్​ పని చేశారు. పులివెందుల ఏఎస్పీ, వరంగల్, నల్గొండ, మెదక్, గుంటూరు, కడపలో ఎస్పీగా, ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీగా, సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్‌గా విధులు నిర్వర్తించారు. పోలీసు శాఖలో సజ్జనార్​కు మంచి పేరు ఉంది. 25 ఆగష్టు 2021న టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీగా బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం నియమించింది. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం ఆయన సేవలు వినియోగించుకోవాలని హైదరాబాద్​ సీపీగా పోస్టింగ్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్​ సీపీగా ఉన్న సీవీ ఆనంద్​ను హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా బదిలీ చేశారు.

హైదరాబాద్​ కమిషనర్​గా సజ్జనార్​ - హోంశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా సి.వి.ఆనంద్

సజ్జనార్ ఎఫెక్ట్‌ - యూట్యూబర్‌ లోకల్‌ బాయ్ నాని అరెస్ట్‌

For All Latest Updates

TAGGED:

SAJJANAR IN THE RTC BUSTGSRTC MD VC SAJJANARHYDERABAD POLICE COMMISSIONERహైదరాబాద్​ సీపీగా సజ్జనార్TGSRTC MD VC SAJJANAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.