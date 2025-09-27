ETV Bharat / state

'ప్రయాణికులు ఎవరూ MGBSకు రావొద్దు - అవసరం అయితే ఈ నంబర్లకు కాల్​ చేయండి'

మూసీ వరద కారణంగా ఎంజీబీఎస్​ బస్​ స్టేషన్​ తాత్కాలికంగా మూసివేత - ప్రయాణికులకు కీలక సూచనలు చేసిన ఆర్టీసీ ఎండీ - ఎక్స్​ వేదికగా ప్రెస్​ నోట్​ విడుదల

TGSRTC MD Sajjanar Press Note
TGSRTC MD Sajjanar Press Note (ETV Bharat)
TGSRTC MD Sajjanar Press Note : హైదరాబాద్​లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు, ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న భారీ వరదతో మూసీ ప్రవాహ వేగం పెరిగింది. దీంతో మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలు మూసీ వరదలో చిక్కుకున్నాయి. శుక్రవారం రాత్రి 8 గంటలకు మూసీ వరద ఎంజీబీఎస్​ బస్ స్టాండ్​ను ముంచెత్తింది. అప్పటి నుంచి జలదిగ్భందంలో బస్​ స్టేషన్​ ఉంది. దీంతో ఎంజీబీఎస్​ బస్​ స్టేషన్​ నుంచి బస్సుల రాకపోకలను టీజీఎస్​ఆర్టీసీ తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. ఎంజీబీఎస్​ నుంచి బయలుదేరే బస్సులను హైదరాబాద్​లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సంస్థ నడుపుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్​ ఎక్స్​ వేదికగా ప్రెస్​ నోట్​ను విడుదల చేశారు.

మూసీ వరద నీరు చేరిన నేపథ్యంలో ఎంజీబీఎస్​కు ప్రయాణికులు ఎవరూ రావొద్దని టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ విజ్ఞప్తి చేస్తోందని ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్​ తెలిపారు. ఎంజీబీఎస్​ నుంచి నడిచే బస్సులను ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తిప్పుతున్నామని చెప్పారు. ఆయా మార్గాల ద్వారా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని పేర్కొన్నారు. టీజీఎస్​ఆర్టీసీ కాల్​ సెంటర్​ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033 సంప్రదించాలని ఆయన సూచించారు.

టీజీఎస్​ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్​ ప్రెస్​ నోట్​ : మూసీ న‌దికి భారీ వ‌ర‌ద నేప‌థ్యంలో ఎంబీజీఎస్ ప్రాంగ‌ణంలోకి వ‌ర‌ద నీరు చేరింది. దీంతో ఎంజీబీఎస్ బ‌స్ స్టేష‌న్ నుంచి బ‌స్సుల రాక‌పోక‌ల‌ను టీజీఎస్ఆర్టీసీ తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. ఎంబీజీఎస్ నుంచి బ‌య‌లుదేరే బ‌స్సుల‌ను హైద‌రాబాద్ లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సంస్థ న‌డుపుతోంది.

  • ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, మెదక్, నిజామాబాద్ వైపునకు వెళ్లే స‌ర్వీసులు జేబీఎస్ నుంచి న‌డుస్తున్నాయి.
  • వరంగల్, హన్మకొండ వైపున‌కు వెళ్లేవి ఉప్ప‌ల్ క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి వెళ్తున్నాయి.
  • సూర్యాపేట‌, న‌ల్ల‌గొండ, విజ‌య‌వాడ వైపున‌కు బ‌స్సులు ఎల్బీన‌గ‌ర్ నుంచి న‌డుస్తున్నాయి.

మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్, క‌ర్నూల్, బెంగ‌ళూరు వైపున‌కు వెళ్లే స‌ర్వీసులు ఆరాంఘర్ నుంచి వెళ్తున్నాయి. మూసీ వ‌ర‌ద‌నీరు చేరిన నేప‌థ్యంలో ఎంజీబీఎస్ కు ప్ర‌యాణికులు ఎవ‌రూ రావొద్ద‌ని టీజీఎస్ఆర్టీసీ విజ్ఞ‌ప్తి చేస్తోంది. ఎంబీజీఎస్ నుంచి న‌డిచే బ‌స్సుల‌ను ఇత‌ర ప్రాంతాల నుంచి తిప్పుతున్నామ‌ని, ఆయా మార్గాల ద్వారా త‌మ గమ్య‌స్థానాల‌కు చేరుకోవాల‌ని పేర్కొంది. వివ‌రాల‌కు టీజీఎస్ఆర్టీసీ కాల్ సెంట‌ర్ నంబ‌ర్లు 040-69440000, 040-23450033 సంప్ర‌దించాల‌ని సూచించింది.

బస్సుల వెళ్లే మార్గాలు : ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, మెదక్, నిజామాబాద్ వైపునకు వెళ్లే స‌ర్వీసులను జేబీఎస్ నుంచి నడిపిస్తుంది. వరంగల్, హన్మకొండ వైపున‌కు వెళ్లే బస్సులను ఉప్పల్ క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి నడిపిస్తున్నారు. సూర్యాపేట‌, న‌ల్లగొండ, విజ‌య‌వాడ వైపున‌కు వెళ్లే బ‌స్సులను ఎల్బీన‌గ‌ర్ నుంచి నడిపిస్తున్నారు. పొరపాటున ప్రయాణికులు ఎవరైనా ఎంజీబీఎస్​కు వస్తే వారిని తరలించేందుకు అవసరమైనన్ని లోకల్ బస్సులు అందుబాటులో ఉంచాం అని రంగారెడ్డి రీజనల్ మేనేజర్ శ్రీలత తెలిపారు. ఎంజీబీఎస్​కు వచ్చిన వారిని ఆయా బోర్డింగ్ ప్రాంతాలకు లోకల్ బస్సుల్లో తరలించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. ప్రయాణికులు వర్షాలు, వరద తగ్గుముఖం పట్టేవరకు ఎంజీబీఎస్​కు రావొద్దని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎంజీబీఎస్ లో ఉన్న ఆర్టీసీ సిబ్బంది ప్రయాణికులకు సూచనలు, సలహాలు, అవసరైన సేవలు అందిస్తున్నారని తెలిపారు.

