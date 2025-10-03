తిరుగు ప్రయాణంలో రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రత్యేక బస్సులు - మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడి
సెలవులు ముగియడంతో హైదరాబాద్కు పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణికులు వచ్చే అవకాశం - ఉన్నతాధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన - ప్రతి బస్ స్టేషన్లో ప్రత్యేక అధికారి - అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసిన రవాణాశాఖ మంత్రి
Published : October 3, 2025 at 9:58 AM IST
TGSRTC Special Buses for Dussehra : బతుకమ్మ, దసరా పండుగ సందర్బంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లిన ప్రజలు తిరిగి హైదరాబాద్ చేరే క్రమంలో వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. దసరా పండగ సెలవులు ముగిసిన తరవాత ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో నగరానికి రానుండటంతో వారికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని అన్నారు.
ప్రతి బస్ స్టేషన్లో ప్రత్యేక అధికారి : దసరా సెలవులు ముగియగానే ప్రత్యేకంగా కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, హనుమకొండ, నల్గొండ, నిజామాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్ వంటి జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్కు పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణికులు వచ్చే అవకాశం ఉందని మంత్రి తెలిపారు. వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా ప్రయాణం సాగేలా ప్రతి బస్ స్టేషన్లో ప్రత్యేక అధికారిని నియమించాలని ఆదేశించారు. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా అదనపు బస్సులను ఏర్పాటు చేసి సమయానికి గమ్యస్థానాలకు చేర్చాలని అన్నారు.
ఉన్నతాధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన : ఈ క్రమంలో మొత్తం రాష్ట్రంలోని 97 బస్ డిపోలు, 340 బస్ స్టేషన్లు సమన్వయం చేస్తూ ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని మంత్రి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆర్టీసీ రీజనల్ మేనేజర్లు (ఆర్ఎంలు), డిప్యూటీ ఆర్ఎంలు, డిపో మేనేజర్లు (డీఎంలు) క్షేత్రస్థాయిలో ఉంటూ అక్కడి పరిస్థితులను పరిశీలించి తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అధిక రద్దీ ఉండే ప్రాంతాల్లో ప్రయాణికులకు అదనపు బస్సులు నడిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బతుకమ్మ, దసరా పండగ సందర్భంగా మొత్తం 7,754 ప్రత్యేక బస్సులను ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నడిపిస్తోంది. రద్దీకి తగ్గట్లు ఆర్టీసీ తన నిర్ణయాలను తీసుకుంటోంది. ఇప్పుడు సెలవులు పూర్తైన తర్వాత తిరుగు ప్రయాణానికి ప్రయాణికులు సొంతూళ్ల నుంచి ఇప్పటికే బయలుదేరుతున్నారు. వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా బస్సు సేవలను నిర్వహిస్తోంది. అలాగే అక్టోబరు 5,6 తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణానికి ప్రత్యేక బస్సులను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. సాధారణ రోజులతో పోల్చితే ఈ ప్రత్యేక బస్సుల్లో అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు.
సెలవులు ముగియడంతో హైదరాబాద్లోని ప్రధాన బస్టాండ్లు అయిన ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్ ,సీబీఎస్తో పాటు ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే కేపీహెచ్బీ, ఉప్పల్ క్రాస్రోడ్స్, ఉప్పల్ బస్టాండ్, దిల్సుఖ్నగర్, ఎల్బీనగర్, ఆరాంఘర్ తదితర ప్రాంతాల వరకు ఈ ప్రత్యేక బస్సు సేవలు ఉండనున్నాయి. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచే కాకుండా ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల నుంచి హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తున్నాయి.
ఈ నంబర్లకు కాల్ చేయండి : తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా ప్రయాణికుల రద్దీ తీవ్రంగా ఉండనుండటంతో ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రయాణికులకు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. వైట్ నంబర్ ప్లేట్ గల ప్రైవేటు వాహనాల్లో ప్రయాణించి ఇబ్బందులు పడొద్దని సూచించారు. శిక్షణ గల ఆర్టీసీ డ్రైవర్లలతో కూడిన ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనే ప్రయాణం చేయాలని తెలిపారు. దసరా స్పెషల్ సర్వీసులకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం కోసం టీజీఎస్ఆర్టీసీ కాల్ సెంటర్ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033లను సంప్రదించాలని సూచించారు.
దసరా బాదుళ్లు : విమాన టికెట్లతో పోటీ పడుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ రేట్లు!
ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్!!