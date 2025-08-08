Admissions In TGSRTC ITI College Hakimpet : ఐటీఐ (ఇండస్ట్రీయల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్) కోర్సుల్లో చేరాలనుకొనే విద్యార్థులకు తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ(టీజీఎస్ఆర్టీసీ) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. హైదరాబాద్ శివారులోని హకీంపేట్లో ఆర్టీసీ ఐటీఐ కళాశాలలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ఎనిమిది, పదో తరగతి విద్యార్హతతో మోటార్ వెహికల్ మెకానిక్, పెయింటర్, మెకానిక్ డీజిల్, వెల్డర్ ట్రేడ్లలో కోర్సులు అందిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అర్హులైన, ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు ఆగస్టు 28లోగా తమ వెబ్సైట్లో http://iti.telangana.gov.in దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని టీజీఎస్ ఆర్టీసీ సూచించింది.
వాక్ ఇన్ ఫేజ్లో ప్రవేశాలు : వాక్ ఇన్ ఫేజ్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ నిర్వహించనున్నారు. ఐటీఐ కోర్సుల్లో చేరాలనుకొనే విద్యార్థులు మరింత సమాచారం కోసం 040-69400000, 9100664452, 6302649844 ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించాలని టీజీఎస్ రోడ్డు రవాణా సంస్థ సూచించింది.
ఏడాది, రెండేళ్ల పాటు కోర్సులు : మెకానిక్ డీజిల్, వెల్డర్ ఒక ఏడాది కాలం పాటు చేసే కోర్సులు కాగా మెకానిక్ (మోటర్ వెహికల్), పెయింట్ కోర్సులు రెండేళ్ల కాలానికి అందిస్తున్నారు. వెల్డర్, పెయింటర్ కోర్సులకు ఐటీఐ చేయడానికి ఎనిమిదో తరగతిని విద్యార్హతగా నిర్ణయించారు. ఈ కోర్సులకు ఏడాదికి రూ.16,500 చొప్పున ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఐటీఐ పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాలలో ఉద్యోగావకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఐటీఐ అనేది వివిధ ట్రేడ్లలో నైపుణ్యాలను(స్కిల్) నేర్పే ఒక సంస్థగా చెబుతుంటారు. ఇది కచ్చితంగా ఉద్యోగాల కోసం విద్యార్థులను సిద్ధం చేస్తుంది.
ప్రభుత్వ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు
- భారతీయ రైల్వే, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రభుత్వం నిర్వహించే విద్యుత్ సంస్థలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
- ఇవి కాకుండా, అనేక ప్రభుత్వ సంస్థలు ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వారిని తమ అవసరాల రిత్యా ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటాయి.
- ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, హిందుస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వారిని నియమిస్తాయి.
ప్రైవేటు రంగంలో ఉద్యోగాలు
- ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వారు తయారీ, ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, నిర్మాణం, ఎయిర్ కండిషనింగ్ వంటి పరిశ్రమలలో ఉద్యోగాలను పొందవచ్చు.
- ప్రైవేటు రంగంలో వెల్డర్, టర్నర్, మెషినిస్ట్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిట్టర్, డ్రాఫ్ట్స్మెన్ (సివిల్, మెకానికల్), ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ వంటి ట్రేడ్లలో ఉద్యోగాలు ఉంటాయి.
- నైపుణ్యాలను బట్టి, ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వారు ప్రైవేటు రంగంలో మంచి వేతనాలతో ఉద్యోగాలను పొంది స్థిరపడొచ్చు.
ఇతర అవకాశాలు
- ఐటీఐ పూర్తి చేసిన తర్వాత విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి డిప్లొమా వంటి కోర్సులలో చేరవచ్చు.
- కొంతమంది విద్యార్థులు ఐటీఐ తర్వాత పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా కోర్సులను కూడా ఎంపిక చేసుకుంటారు.
- కొన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రత్యేకించి రక్షణ రంగంలో, ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వారికి అప్రెంటిస్షిప్ అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తున్నాయి.
నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత ఏడాది స్కిల్ ఇండియా యూనివర్సిటీని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీనికి ఛైర్మన్గా ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా వ్యవహారిస్తున్నారు. సర్కారు విద్యార్థులకు నైపుణ్యాలను మెరుగపరచడం కోసం ఏటీసీ(అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్)లను తీసుకువస్తుంది.
ఐటీఐ చేసిన వారికి బీహెచ్ఈఎల్లో జాబ్స్ - వేతనం 30వేల నుంచి ప్రారంభం
ఐటీఐ కోర్సుల్లో జాయిన్ అయ్యేందుకు మరో ఛాన్స్ - ఆ కళాశాలలో అడ్మిషన్లకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం