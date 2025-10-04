ETV Bharat / state

దసరా పండక్కి టీజీఎస్​ఆర్టీసీ బ్లాక్​ బస్టర్​​ - పది రోజుల్లో రూ.110 కోట్ల ఆదాయం!!

దసరా పండక్కి ఆర్టీసీకి కాసుల వర్షం - పది రోజుల్లో ఆర్టీసీకి రూ.110 కోట్ల ఆదాయం - గతేడాదితో పోల్చితే కొంతమేర తగ్గిన ఆదాయం - సౌకర్యాలపై ఆర్టీసీ కొత్త ఎండీ ఆరా

TGSRTC Income In Dasara
TGSRTC Income in Dussehra (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
TGSRTC Income in Dussehra : దసరా పండుగ టీజీఎస్ ఆర్టీసీకి కాసుల వర్షం కురిపించింది. గడిచిన పదిరోజుల్లో ఆర్టీసీకి రూ.వంద కోట్లకు పైగా ఆదాయం సమకూరింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ, దసరా పండుగలు అత్యంత కీలకమైనవి. ఈ సమయంలో ఆర్టీసీ తీసుకున్న నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలను ఇచ్చాయని భావిస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు ప్రయాణికుల రద్దీని అంచనా వేస్తూ ఆ రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులను తిప్పుతోంది. గతేడాదితో పోల్చితే కొంతమేర ఆదాయం తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. ఓవరాల్​గా గత ఏడాదితో పోల్చితే ఆర్టీసీకి సుమారు రూ.4 కోట్ల మేర ఆదాయం తగ్గినట్లు సమాచారం.

ఆర్టీసీకీ భారీగా ఆదాయం : బతుకమ్మ, దసర పండుగల సందర్భంగా ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు రవాణా పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. ఈనెల 2వ తేదీ వరకు నడిపిన స్పెషల్​ బస్సుల వల్ల ఆర్టీసీ భారీగానే ఆదాయం సమకూరింది. ఈ ఏడాది దసరా సందర్భంగా పది రోజులకు గానూ 5,300 స్పెషల్​ బస్సులను నడిపించగా, ఆర్టీసీకి రూ.110 కోట్ల మేరక ఆదాయం సమకూరింది. అయితే గతేడాదితో పోల్చితే ఈ ఏడాది ఆదాయం కాస్త తక్కువగానే వచ్చింది. గతేడాది దసరా పది రోజులూ 6,300 ప్రత్యేక బస్సులను నడిపించగా రూ.114 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. గతేడాదికి ఈ ఏడాదికి కేవలం రూ.4 కోట్లు మాత్రమే తేడా ఉంది.

ఈ ఏడాది 1000 బస్సులు సంఖ్య తగ్గినా ఆదాయం మాత్రం ఎక్కువగానే వచ్చింది. ముందుగా పండుగల సందర్భంగా ఆర్టీసీ 7,754 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపించాలని నిర్ణయించింది. కానీ ఈనెల 2వ తేదీ వరకు 5,300ల బస్సులను మాత్రమే నడిపినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ బస్సులు హైదరాబాద్​, సికింద్రాబాద్​ నుంచి రాష్ట్రం నలుమూలలతో పాటు ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు నడిపించింది. ప్రత్యేక బస్సుల్లో అదనంగా 50 శాతం వరకు ఛార్జీలను వసూలు చేశారు. అందుకే బస్సులు సంఖ్య తగ్గినా ఆదాయానికి మాత్రం ఢోకా లేదు. తిరుగు ప్రయాణానికి సంబంధించి ఈనెల 5, 6వ తేదిల్లోనూ రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులను సంస్థ నడిపించాలని నిర్ణయించింది.

సౌకర్యాలపై ఆరా తీసిన టీజీఎస్​ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి : హైదరాబాద్​లో ప్రధాన బస్ స్టేషన్లు ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్​లను ఆర్టీసీ నూతన ఎండీ నాగిరెడ్డి పరిశీలించారు. ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం కల్పించాల‌ని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రయాణికులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై ఆయన ఆరా తీశారు. ప్రయాణికులకు శుభ్రత, తాగునీటి సౌకర్యం, కుర్చీలు, మరుగుదొడ్లు, భద్రతా ఏర్పాట్లు వంటి అంశాలపై ఆయన ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు.

ఆయా బస్ స్టేషన్ల ప్రాంగణాల్లో ఏర్పాటు చేసిన జేబీఎం ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను పరిశీలించారు. లాజిస్టిక్స్ కౌంటర్లను సందర్శించారు. అనంతరం ఆర్టీసీ ఎండీ స్వయంగా కొన్ని బస్సుల్లోకి ఎక్కి వాటి శుభ్రత, సీటింగ్ సౌకర్యాలు, సాంకేతిక పరిస్థితులను సమీక్షించారు. ప్రయాణికులతో ముచ్చటించారు. వారికి కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రయాణికులకు సౌకర్యాల విషయంలో అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పని చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యాలను మరింత విస్తరించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

