వేర్ ఈజ్​ మై బస్ : మీరు ఎక్కాల్సిన బస్సు ఎక్కడుందో ఇక ఇట్టే తెలుసుకోవచ్చు!

సిటీతో పాటు జిల్లా బస్సుల సమాచారం సైతం - ప్రభుత్వాన్ని కోరిన గూగుల్​ సంస్థ, ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం - దీపావళికల్లా వివరాలు అందించేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఆర్టీసీ

RTC Bus Information In Google Maps
RTC Bus Information In Google Maps (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
RTC Buses Information In Google Maps : ఏదైనా కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్లేటప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్​ ఎంతగా ఉపయోగపడుతున్నాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆ ఊరి పేరు గూగుల్​ మ్యాప్స్​లో ఎంటర్​​ చేస్తే మీరు ఆ ప్రదేశానికి ఎంత దూరంలో ఉన్నారు? ఎంత సమయంలో అక్కడకు చేరుకుంటారు? తదితర విషయాలను చెబుతుంది. ఇది ఒక్కటే కాదు ఆర్టీసీ బస్సుల సమాచారం సైతం ఇకపై ‘గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌’లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఇందులో సిటీ బస్సులతో పాటు జిల్లా, అంతర్రాష్ట్ర బస్సుల వేళల సమాచారం కూడా కళ్ల ముందు కనిపించనున్నాయి. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు ఎంతో సమయం ఆదా అవుతుంది. మరోవైపు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను కూడా బలోపేతం చేసినట్లుగా అవుతుంది.

ఐటీ శాఖ ద్వారా ఒప్పందం! : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ బస్సుల రాకపోకలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రయాణికులకు గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌లో అందిస్తామని గూగుల్‌ సంస్థ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఇదే విషయాన్ని సవరంగా వివరిస్తూ ఆర్టీసీ ఎండీకి ఐటీ శాఖ లేఖ రాసింది. ‘గూగుల్‌’ ప్రతినిధి ఒకరు ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డిని తాజాగా కలిసి దీనిపై చర్చించారు. ఆర్టీసీ బస్సులకు సంబంధించిన లైవ్‌ డేటాను గూగుల్‌కు షేర్‌ చేయాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కూడా సానుకూలంగా స్పందించింది. ఐటీ శాఖ ద్వారా గూగుల్‌కు బస్సుల సమాచారాన్ని దీపావళి కల్లా అందించాలని ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌( ఆర్టీసీ ఈడీ) మునిశేఖర్‌కు ఎండీ సూచించారు.

30 సెకన్లకోసారి అప్‌డేట్‌ : రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ బస్సులకు జీపీఎస్‌ సౌకర్యం ఉంది. ఈ బస్సుల లైవ్‌డేటాను గూగుల్‌కు షేర్‌ చేయడం ద్వారా గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌లోనూ బస్సుల కదలికల్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. 30 సెకన్లకోసారి బస్సు ఎక్కడుందో తాజా సమాచారమనేది తెలుస్తుంది. అయితే ముందుగా సిటీ బస్సుల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. జిల్లా బస్సులు, అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసుల సమాచారం కూడా ఇందులో ఉండాలని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీసీలోని దాదాపు మొత్తం 9,500 బస్సుల లైవ్‌ డేటాను గూగుల్‌కు ఇవ్వాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

ఎలా పని చేస్తుందంటే : గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌లో ట్రాన్సిట్‌ (పబ్లిక్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌) అనే సింబల్‌ కూడా ఉంటుంది. దాన్ని సెలెక్ట్‌ చేసుకుని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాలనేది టైప్‌ చేయాలి. ఉదాహరణకు షాపూర్​నగర్​ నుంచి సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌కు వెళ్లాలనుకుంటే మీరున్నచోటు నుంచి బస్టాప్‌ ఎంతదూరంలో ఉంది? సికింద్రాబాద్‌కు బస్సు ఎన్ని నిమిషాల్లో చేరుకుంటుంది? ఎక్కాల్సిన బస్సు నంబరు తదితర వివరాలు వస్తాయి. హైదరాబాద్‌ నుంచి జనగామకు వెళ్లాలనుకుంటే బస్సు హైదరాబాద్‌లో ఏ స్టాపుల్లో ఆగుతుంది? ఎంత టైంకు బస్సు వస్తుంది. మధ్యలో ఎన్నిచోట్ల ఆగుతుంది? ఒక బస్సు వెళ్లిపోతే ఆ తర్వాత మరొకటి ఎప్పుడు వస్తుందనే వివరాలూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ ‘గమ్యం’ యాప్‌ ఉన్నప్పటికీ నిర్వహణ లోపాలతో అది గందరగోళంగా మారింది. గూగుల్​ మ్యాప్స్​కు ఆర్టీసీ సమాచారం ఇవ్వడం వల్ల ప్రయాణికులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది.

ప్రయాణికులకు బ్యాడ్ న్యూస్ - ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు

దసరా పండక్కి టీజీఎస్​ఆర్టీసీ బ్లాక్​ బస్టర్​​ - పది రోజుల్లో రూ.110 కోట్ల ఆదాయం

