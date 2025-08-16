ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ బంపర్​ ఆఫర్ - ఆ టికెట్ల ధర తగ్గింపు - TGSRTC REDUCES TAYL TICKET PRICE

హైదరాబాద్​ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు టీజీఎస్​ఆర్టీసీ స్పెషల్ కానుక - ట్రావెల్​ యాస్​ యూ లైక్​ టికెట్ల ధరలు తగ్గించిన టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ - ఆగస్టు 15 నుంచి ఆగస్టు 31 వరకు వర్తింపు

TGSRTC Reduces TAYL Ticket Price
TGSRTC Reduces TAYL Ticket Price (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2025 at 10:54 PM IST

TGSRTC Reduces TAYL Ticket Price In Hyderabad : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం కానుకగా టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ బంపర్​ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ తెలిపింది. ట్రావెల్ యూస్ యూ లైక్(టి.ఎ.వై.ఎల్) టికెట్ల ధరలను తగ్గించింది. ఆగస్టు 15 నుంచి ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు టికెట్ల తగ్గింపు ధరలు అందుబాటులో ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు. మెట్రో డీలక్స్​ బస్సులతో పాటు, సిటీ ఆర్డీనరీ, మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సుల్లో 34 గంటల పాటు ఈ టికెట్లను కొనుగోలు చేసే సౌకర్యం కల్పించారు.

TGSRTC Reduces TAYL Ticket Price
హైదరాబాద్​ ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ బంపర్​ ఆఫర్ (EENADU)

సవరించిన టికెట్ ధరలు ఇవే : పెద్దలకు ఇంతకు ముందు ఉన్న టికెట్ ధర రూ.150ను సవరించి రూ.130లు చేశారు. మహిళలకు, సీనియర్ సిటిజన్స్​కు ఇంతకు ముందు ఉన్న టికెట్ ధర రూ.120లు ఉండగా, దాన్ని సవరించి రూ.110లు చేశారు. పిల్లలకు ఇంతకు ముందు ఉన్న టికెట్ ధర రూ.100లను సవరించి ధర రూ.90లు చేశారు. ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.

విద్యార్థుల బస్​పాస్​ ఛార్జీలు పెంపు : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్​పాస్​ ఛార్జీలను టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ కొద్ది రోజుల క్రితమే పెంచింది. బస్​పాస్​ ఛార్జీలను 20 శాతం నుంచి 24శాతం వరకు పెంచింది. ఆర్డీనరీ, మెట్రోఎక్స్​ప్రెస్​, మెట్రో డీలక్స్​ పాస్​, గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​, గ్రీన్​మెట్రో ఏసీ బస్​పాస్​ల ధరలను ఆర్టీసీ పెంచింది. రూ.1,150 ఉన్న ఆర్డినరీ పాస్​ ధర రూ.1,400కు పెంచింది. రూ.1,300 ఉన్న మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​ పాస్​ ధర రూ.1,600కు పెంచారు. రూ.1,450 ఉన్న మెట్రో డీలక్స్​ పాస్​ను రూ.1,800కు పెంచారు. అయితే బస్​పాస్​ ఛార్జీల పెంచడానికి కారణాన్ని కూడా ఆర్టీసీ వివరించింది.

బస్​పాస్​ రకం పెరిగిన ఛార్జీలు
ఆర్డీనరీ బస్​పాస్ 1,400
మెట్రోఎక్స్​ప్రెస్​ బస్​పాస్​1,600
మెట్రో డీలక్స్​ పాస్​ 1,800
విద్యార్థి జనరల్ నెల బస్​పాస్ 600

పెంచడానికి కారణాలివే : మూడు సంవత్సరాలుగా బస్​పాస్​ ఛార్జీలను పెంచలేదని అయితే బస్సుల నిర్వహణ, ఇంధన ధరలు పెరగడం, ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు లాంటి వాటితో ఆర్టీసీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయిందని ఆర్టీసీ తెలిపింది. వాటి నుంచి బయటపడేందుకే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బస్​పాస్​ ఛార్జీలను పెంచాల్సి వచ్చిందని ఆర్థిసీ అధికారులు గతంలో వెల్లడించారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో సబర్బన్​ ప్రాంతాల్లో సిటీ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటోందని దీన్ని తగ్గించేందుకు ఇకపై ఆర్డినరీతో పాటు హైదరాబాద్​లో నడిచే మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సులలోనూ పాస్​ ఉన్న విద్యార్థులను అనుమతిస్తామని పేర్కొంది. దశాబ్దాలుగా ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు టీజీఎస్​ఆర్టీసీని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్నారని తెలిపారు.

