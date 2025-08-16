TGSRTC Reduces TAYL Ticket Price In Hyderabad : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం కానుకగా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ తెలిపింది. ట్రావెల్ యూస్ యూ లైక్(టి.ఎ.వై.ఎల్) టికెట్ల ధరలను తగ్గించింది. ఆగస్టు 15 నుంచి ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు టికెట్ల తగ్గింపు ధరలు అందుబాటులో ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు. మెట్రో డీలక్స్ బస్సులతో పాటు, సిటీ ఆర్డీనరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో 34 గంటల పాటు ఈ టికెట్లను కొనుగోలు చేసే సౌకర్యం కల్పించారు.
సవరించిన టికెట్ ధరలు ఇవే : పెద్దలకు ఇంతకు ముందు ఉన్న టికెట్ ధర రూ.150ను సవరించి రూ.130లు చేశారు. మహిళలకు, సీనియర్ సిటిజన్స్కు ఇంతకు ముందు ఉన్న టికెట్ ధర రూ.120లు ఉండగా, దాన్ని సవరించి రూ.110లు చేశారు. పిల్లలకు ఇంతకు ముందు ఉన్న టికెట్ ధర రూ.100లను సవరించి ధర రూ.90లు చేశారు. ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.
విద్యార్థుల బస్పాస్ ఛార్జీలు పెంపు : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్పాస్ ఛార్జీలను టీజీఎస్ ఆర్టీసీ కొద్ది రోజుల క్రితమే పెంచింది. బస్పాస్ ఛార్జీలను 20 శాతం నుంచి 24శాతం వరకు పెంచింది. ఆర్డీనరీ, మెట్రోఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో డీలక్స్ పాస్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్, గ్రీన్మెట్రో ఏసీ బస్పాస్ల ధరలను ఆర్టీసీ పెంచింది. రూ.1,150 ఉన్న ఆర్డినరీ పాస్ ధర రూ.1,400కు పెంచింది. రూ.1,300 ఉన్న మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ పాస్ ధర రూ.1,600కు పెంచారు. రూ.1,450 ఉన్న మెట్రో డీలక్స్ పాస్ను రూ.1,800కు పెంచారు. అయితే బస్పాస్ ఛార్జీల పెంచడానికి కారణాన్ని కూడా ఆర్టీసీ వివరించింది.
|బస్పాస్ రకం
|పెరిగిన ఛార్జీలు
|ఆర్డీనరీ బస్పాస్
|1,400
|మెట్రోఎక్స్ప్రెస్ బస్పాస్
|1,600
|మెట్రో డీలక్స్ పాస్
|1,800
|విద్యార్థి జనరల్ నెల బస్పాస్
|600
పెంచడానికి కారణాలివే : మూడు సంవత్సరాలుగా బస్పాస్ ఛార్జీలను పెంచలేదని అయితే బస్సుల నిర్వహణ, ఇంధన ధరలు పెరగడం, ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు లాంటి వాటితో ఆర్టీసీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయిందని ఆర్టీసీ తెలిపింది. వాటి నుంచి బయటపడేందుకే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బస్పాస్ ఛార్జీలను పెంచాల్సి వచ్చిందని ఆర్థిసీ అధికారులు గతంలో వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ నగరంలో సబర్బన్ ప్రాంతాల్లో సిటీ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటోందని దీన్ని తగ్గించేందుకు ఇకపై ఆర్డినరీతో పాటు హైదరాబాద్లో నడిచే మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులలోనూ పాస్ ఉన్న విద్యార్థులను అనుమతిస్తామని పేర్కొంది. దశాబ్దాలుగా ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు టీజీఎస్ఆర్టీసీని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్నారని తెలిపారు.
