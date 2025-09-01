Cell phones Banned For Drivers During Duty Hours : ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా ఆర్టీసీ సంస్థ ముందుకు సాగుతోంది. కొన్నిసార్లు డ్రైవర్లు సెల్ఫోన్లో మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేస్తుండటంతో ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీటికి చెక్ పెట్టాలని సంస్థ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు విధులు నిర్వహించే డ్రైవర్ల వద్ద సెల్ఫోన్లు ఉండకూడదని నిర్ణయిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సోమవారం నుంచి ఈ విధానం అమల్లోకి రానుంది.
కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 11 రీజియన్ల నుంచి ఒక్కో డిపోను పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఎంపిక చేసి, ఫలితాల మేరకు దశల వారీగా అన్ని డిపోల్లో అమలు చేస్తారు. డ్రైవరు విధుల్లో చేరేముందు తన సెల్ఫోన్ను స్విచ్ఛాప్ చేసి, డిపోలోని సెక్యూరిటీ అధికారి (కార్యాలయం) వద్ద డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. విధులు ముగించుకునే ముందు తిరిగి తీసుకోవాలి. ఇంటి నుంచి కానీ, అత్యవసర సమయాల్లో సంబంధిత డ్రైవర్కు సమాచారం అందించడానికి డిపోల్లో ప్రత్యేకంగా ఓ సెల్ఫోన్ నంబరును అందుబాటులో పెడతారు. ఆ నంబరుకు కాల్ చేసి సమాచారం ఇస్తే సంబంధిత బస్సు కండక్టర్ ద్వారా సదరు డ్రైవర్తో మాట్లాడిస్తారు.
అమలు చేసే డిపోలు : ఫరూక్నగర్ (హైదరాబాద్), కూకట్పల్లి (సికింద్రాబాద్), కొల్లాపూర్ (మహబూబ్నగర్), సంగారెడ్డి (మెదక్), మిర్యాలగూడ (నల్గొండ), వికారాబాద్ (రంగారెడ్డి), ఉట్నూర్ (ఆదిలాబాద్), జగిత్యాల (కరీంనగర్), ఖమ్మం (ఖమ్మం), కామారెడ్డి (నిజామాబాద్), పరకాల (వరంగల్).
డ్రైవర్ల తీరుతోనే ప్రమాదాలు : రవాణా శాఖలోని ఉన్నతాధికారులు హెచ్చరిస్తున్నా కొంతమంది ఆర్టీసీ డ్రైవర్ల తీరు మాత్రం ఎంతవరకు మారడం లేదు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్తో ఆర్టీసీ ప్రతిష్ఠ మసకబారస్తూ ఇతర వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారు. పెద్ద శబ్ధంతో హారన్ మోగిస్తూ ఇష్టానుసారం ఓవర్టేక్ చేయడం, అకస్మాతుగా నడిరోడ్డుపై బస్సును ఆపడం వంటి చర్యలతో నగరవాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలపై ఆరు నెలల్లో ఏకంగా 2,314 చలాన్లు ఉన్నాయంటే పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
"మా నాన్న ఎ. రమేష్ ఈనెల 10న యాప్రాల్లో నడిచి వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. ప్రస్తుతం ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు". పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో బాధితుడి కుమారుడు సాయికుమార్ వివరాలను పేర్కొన్నారు. స్పందించిన రాచకొండ సీపీ సుధీర్బాబు వెంటనే సదరు డ్రైవరుపై కేసు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు.
- జులై 14న జగద్గిరిగుట్ట నుంచి కూకట్పల్లిలోని శ్రీజ అనే విద్యార్థిని కాలేజీ వెళ్లేందుకు కదులుతున్న బస్సు ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో అదుపు తప్పి బస్సు చక్రాల కింద పడి దురదృష్టవ శాత్తు మృతిచెందింది.
- ఆరు నెలల్లో బాలానగర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్సులు ఢీకొని ఏకంగా ముగ్గురు మృతి చెందగా 15 మందికి గాయాల పాలయ్యారు.
- ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదాలు కేవలం ఒక్క శాతంలోపే అని ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నా, చిన్నా చితకా ప్రమాదాలకు లెక్కలోకి తీసుకోవడం లేదు. ఓవర్టేక్ చేసే సమయంలో ఇతర వాహనాలకు తగులుతూ వెళ్లడం వల్ల సైడ్ అద్దాలు, బంపర్లు ఊడిపడిపోవడం వంటివి ఘటనలు చాలానే చోటుచేసుకుంటున్నాయి. వారంలో కనీసం నాలుగైదు ఫిర్యాదులైనా ఆయా డిపోల పరిధిల్లో రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రమాదాలను తగ్గించి, ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందించేందుకు సంస్థ తాజాగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
