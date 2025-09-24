ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కితే నగదు బహుమతి!​ - అక్టోబర్ 6వరకు అవకాశం

దసరా పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికులకు టీజీఎస్​​ఆర్టీసీ బొనాంజా - ఈనెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 6వరకు సెమీ డీలక్స్ ఆపై బస్సులు ఎక్కిన వారికి నగదు బహుమతి - లక్కీడ్రా నిర్వహించనున్న ఆర్టీసీ

TGSRTC Announces Dussehra Lucky Draw
TGSRTC Announces Dussehra Lucky Draw (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
TGSRTC Announces Dussehra Lucky Draw : ప్రయాణికులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(ఆర్టీసీ) గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేక లక్కీ డ్రా ప్రవేశపెట్టినట్లుగా వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్​ 6వ తేదీ మధ్య కాలంలో సెమీడీలక్స్​, డీలక్స్​, మెట్రో డీలక్స్​, సూపర్​ లగ్జరీ, లహరి(నాన్​ ఏసీ), అన్ని ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించిన ప్రయాణికులు ఈ లక్కీడ్రాకు అర్హులను సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన వారిని నగదు బహుమతులను అందించనున్నట్లుగా తెలిపింది. ప్రథమ, ద్వితీయ, మూడో బహుమతుల కింద గెలుపొందిన వారికి వరుసగా రూ.25వేలు,రూ.15వేలు,రూ.10వేలను అందించనున్నారు. లక్కీడ్రా ప్రక్రియ అనేది అధికారులందరి సమక్షంలో నిర్వహిస్తామని సంస్థ పేర్కొంది.

లక్కీ డ్రాలో ఏవిధంగా పాల్గొనాలంటే? : పైన వివరించన తేదీల్లో నిర్ణీత బస్సుల్లో ప్రయాణించిన వారు తమ టికెట్ వెనుక భాగంలో పేరు, సెల్​ఫోన్ నంబర్, చిరునామాను వ్రాసి, మహాత్మాగాంధీ బస్ స్టేషన్లలో ఏర్పాటు చేసిన లక్కీ డ్రా బాక్స్​లో వేయాలి అని ఆర్టీసీ అధికారులు సూచించారు. లక్కీ డ్రా అక్టోబర్ 8వ తేదీ మధ్యాహ్నం 4 గంటలకు రంగారెడ్డి ప్రాంతీయ మేనేజర్ కార్యాలయంలో విశిష్ట అతిథులు, అధికారుల సమక్షంలో, మీడియా ప్రతినిధుల హాజరుతో పారదర్శకంగా నిర్వహించనున్నామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ డ్రా ద్వారా ముగ్గురు విజేతలను ఎంపిక చేసి, నగదు బహుమతులను చెక్కుల రూపంలో అందజేయనున్నారు.

లక్కీ డ్రాలో గెలుపొందిన వారికి నగదు బహుమతులు

మొదటి బహుమతి: రూ.25,000లు.

2వ బహుమతి: రూ.15,000లు.

3వ బహుమతి : రూ.10,000లు

ఆర్టీసీ లక్కీడ్రా స్కీంను ఉపయోగించుకోవాలి : లక్కీ డ్రా నిర్వహించిన అనంతరం విజేతల పేర్లు, ప్రయాణ వివరాలు పత్రికా, ఎలక్ట్రానిక్​ మీడియాకు తెలియజేస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రయాణికులు ఈ దసరా లక్కీ డ్రాలో పాల్గొని టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన సేవలను వినియోగించుకోవాలని రంగారెడ్డి రీజనల్​ మేనేజర్​ జె.శ్రీలత ప్రయాణికులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

దసరా సందర్భంగా ఆర్టీసీ స్పెషల్​ బస్​లు : బతుకమ్మ, దసరా పండుగల దృష్ట్యా టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ స్పెషల్​ బస్​ సర్వీసులు ఏర్పాటుచేసింది. ఈ మేరకు మొత్తం 7,754 స్పెషల్​ బస్సులను నడుపుతోంది. రద్దీకి తగ్గట్లుగా ఈసారి గత దసరా కంటే అదనంగా 617 బస్సు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అక్టోబరు 5,6 తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణానికి ప్రత్యేక బస్సులను కూడా ఆర్టీసీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సుల్లో అదనంగా 50 శాతం వరకు అదనపు ఛార్జీలను వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే.

హైదరాబాద్​లో ప్రధాన బస్టాండ్లయిన ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, సీబీఎస్​తో పాటు ప్రయాణికుల రద్దీ అధికంగా ఉండే కేపీహెచ్​బీ కాలనీ, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్ క్రాస్ రోడ్స్, ఉప్పల్ బస్టాండ్, దిల్​సుఖ్​ నగర్, ఆరాంఘర్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులను ఆర్టీసీ నడుపుతోంది.

బతుకమ్మ, దసరా కోసం ఈసారి టీజీఎస్ ఆర్టీసీ 7,754 ప్రత్యేక బస్సులు

ఆర్టీసీలో డ్రైవర్ జాబ్స్ - హైదరాబాద్​ యువతకు సువర్ణావకాశం

