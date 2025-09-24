ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కితే నగదు బహుమతి! - అక్టోబర్ 6వరకు అవకాశం
దసరా పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికులకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ బొనాంజా - ఈనెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 6వరకు సెమీ డీలక్స్ ఆపై బస్సులు ఎక్కిన వారికి నగదు బహుమతి - లక్కీడ్రా నిర్వహించనున్న ఆర్టీసీ
Published : September 24, 2025 at 8:31 PM IST
TGSRTC Announces Dussehra Lucky Draw : ప్రయాణికులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(ఆర్టీసీ) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేక లక్కీ డ్రా ప్రవేశపెట్టినట్లుగా వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 6వ తేదీ మధ్య కాలంలో సెమీడీలక్స్, డీలక్స్, మెట్రో డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, లహరి(నాన్ ఏసీ), అన్ని ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించిన ప్రయాణికులు ఈ లక్కీడ్రాకు అర్హులను సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన వారిని నగదు బహుమతులను అందించనున్నట్లుగా తెలిపింది. ప్రథమ, ద్వితీయ, మూడో బహుమతుల కింద గెలుపొందిన వారికి వరుసగా రూ.25వేలు,రూ.15వేలు,రూ.10వేలను అందించనున్నారు. లక్కీడ్రా ప్రక్రియ అనేది అధికారులందరి సమక్షంలో నిర్వహిస్తామని సంస్థ పేర్కొంది.
లక్కీ డ్రాలో ఏవిధంగా పాల్గొనాలంటే? : పైన వివరించన తేదీల్లో నిర్ణీత బస్సుల్లో ప్రయాణించిన వారు తమ టికెట్ వెనుక భాగంలో పేరు, సెల్ఫోన్ నంబర్, చిరునామాను వ్రాసి, మహాత్మాగాంధీ బస్ స్టేషన్లలో ఏర్పాటు చేసిన లక్కీ డ్రా బాక్స్లో వేయాలి అని ఆర్టీసీ అధికారులు సూచించారు. లక్కీ డ్రా అక్టోబర్ 8వ తేదీ మధ్యాహ్నం 4 గంటలకు రంగారెడ్డి ప్రాంతీయ మేనేజర్ కార్యాలయంలో విశిష్ట అతిథులు, అధికారుల సమక్షంలో, మీడియా ప్రతినిధుల హాజరుతో పారదర్శకంగా నిర్వహించనున్నామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ డ్రా ద్వారా ముగ్గురు విజేతలను ఎంపిక చేసి, నగదు బహుమతులను చెక్కుల రూపంలో అందజేయనున్నారు.
లక్కీ డ్రాలో గెలుపొందిన వారికి నగదు బహుమతులు
మొదటి బహుమతి: రూ.25,000లు.
2వ బహుమతి: రూ.15,000లు.
3వ బహుమతి : రూ.10,000లు
ఆర్టీసీ లక్కీడ్రా స్కీంను ఉపయోగించుకోవాలి : లక్కీ డ్రా నిర్వహించిన అనంతరం విజేతల పేర్లు, ప్రయాణ వివరాలు పత్రికా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు తెలియజేస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రయాణికులు ఈ దసరా లక్కీ డ్రాలో పాల్గొని టీజీఎస్ ఆర్టీసీ సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన సేవలను వినియోగించుకోవాలని రంగారెడ్డి రీజనల్ మేనేజర్ జె.శ్రీలత ప్రయాణికులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
దసరా సందర్భంగా ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్లు : బతుకమ్మ, దసరా పండుగల దృష్ట్యా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్ సర్వీసులు ఏర్పాటుచేసింది. ఈ మేరకు మొత్తం 7,754 స్పెషల్ బస్సులను నడుపుతోంది. రద్దీకి తగ్గట్లుగా ఈసారి గత దసరా కంటే అదనంగా 617 బస్సు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అక్టోబరు 5,6 తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణానికి ప్రత్యేక బస్సులను కూడా ఆర్టీసీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సుల్లో అదనంగా 50 శాతం వరకు అదనపు ఛార్జీలను వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే.
హైదరాబాద్లో ప్రధాన బస్టాండ్లయిన ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, సీబీఎస్తో పాటు ప్రయాణికుల రద్దీ అధికంగా ఉండే కేపీహెచ్బీ కాలనీ, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్ క్రాస్ రోడ్స్, ఉప్పల్ బస్టాండ్, దిల్సుఖ్ నగర్, ఆరాంఘర్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులను ఆర్టీసీ నడుపుతోంది.
బతుకమ్మ, దసరా కోసం ఈసారి టీజీఎస్ ఆర్టీసీ 7,754 ప్రత్యేక బస్సులు