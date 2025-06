ETV Bharat / state

భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ - ఆ ఆలయాలకు వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక ఆర్టీసీ బస్సులు - SPECIAL BUSES TO TEMPLES

TGRTC Provides Bus Facilities for Those Going to Famous Temples : తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఆర్టీసీ) ప్రయాణికులను ఆకర్షించే ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేస్తోంది. ఇప్పటికే నూతన ప్రయోగాలకు శ్రీకారం చుట్టిన టీజీఆర్టీసీ మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. దైవదర్శనాలకు వెళ్లే భక్తులను ఆకట్టుకునేందుకు కొత్త పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. తెలంగాణవ్యాప్తంగా అన్ని డిపోల పరిధిలో నుంచి ఒక్క రోజు టూర్‌ను తెరపైకి తెచ్చింది. అందులో భాగంగా ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోని డిపోల నుంచి రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ. ఇందుకోసం జూన్ 27న ప్రత్యేక ఆర్టీసీ బస్సులు నడపనుంది.

టీజీఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడెక్కడి వరకు :