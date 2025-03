ETV Bharat / state

గ్రూప్‌-1 పోస్టులపై ఆ వార్తలు నమ్మొద్దు : టీజీపీఎస్సీ - TGPSC ON GROUP 1 RESULTS

Fake News on Group 1 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

TGPSC Complaints on Who Spread Fake News on Group 1 Results : గ్రూప్‌-1 పోస్టులపై తప్పుడు వార్తలను టీజీపీఎస్సీ ఖండించింది. సోషల్‌ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోందని టీజీపీఎస్సీ ఫిర్యాదు చేసింది. తప్పుడు వార్తలపై పోలీసులకు టీజీపీఎస్సీ అధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు.

అతి త్వరలోనే గ్రూప్‌-1 ఫలితాలు వెల్లడిస్తామన్న టీజీపీఎస్సీఅతి త్వరలోనే మార్కుల జాబితాను వెబ్‌సైట్‌లో పెడతామని వెల్లడించింది. అభ్యర్థుల లాగిన్‌లో పేపర్లవారీగా మార్కులు ఉంచుతామని, గ్రూప్‌- 1 నియామక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరుగుతోందని తెలిపింది. ఎలాంటి తప్పులు జరగకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని అన్నారు. అభ్యర్థులు ఎలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మొద్దని టీజీపీఎస్సీ సూచించింది.