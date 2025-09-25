ETV Bharat / state

గ్రూప్​-1 ఫైనల్​ ఫలితాలు విడుదల - టాపర్​గా హైదరాబాద్​ అమ్మాయి

గ్రూప్​-1 తుది ఫలితాలు వెల్లడించిన టీజీపీఎస్సీ - పోస్టుల వారీగా అభ్యర్థుల ఎంపిక చేసిన టీజీపీఎస్సీ - హైకోర్టు తీర్పుతో ఫలితాలను వెల్లడించిన కమిషన్​ - ఆర్డీవో పోస్టులకు ఎంపికైన టాప్​-10 ర్యాంకర్లు

Telangana Group 1 Final Result
Telangana Group 1 Final Result (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 6:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Group 1 Final Result : గ్రూప్‌-1 పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను టీజీపీఎస్సీ ప్రకటించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనం గ్రూప్​-1పై సింగిల్​ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పును బుధవారం నిలిపివేయడంతో ఫలితాల వెల్లడికి మార్గం సుగమం అయింది. తీర్పు వెలువడిన తర్వాత టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్​ బుర్రా వెంకటేశం ఆధ్వర్యంలోని బోర్డు సమావేశమై, ఫలితాలు వెల్లడించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అర్ధరాత్రి వరకు కసరత్తు చేసి తుది ఎంపిక జాబితాను ప్రకటించింది. ఎంపికైన అభ్యర్థుల్లో ఎవరైనా తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినట్లు వెల్లడైతే వారి నియామకాలు ఏ క్షణమైనా రద్దు చేయడంతో పాటు టీజీపీఎస్సీ నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషన్​ స్పష్టం చేసింది. తుది ఎంపికలో మల్టీజోన్​-1లో 258, మల్టీజోన్​-2లో 304 పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసింది.

అభ్యర్థులు, ర్యాంకులు : గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్షల్లో మొత్తం 900 మార్కులకు 550 మార్కులతో మల్టీజోన్‌-2 కేటగిరీలో హైదరాబాద్‌ ఏఎస్‌రావు నగర్‌కు చెందిన లక్ష్మీదీపిక రాష్ట్ర టాపర్‌గా నిలిచారు. ఉస్మానియాలో వైద్య విద్య పూర్తిచేసిన ఆమె, గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్షల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపించారు. మల్టీజోన్‌-1 కేటగిరీలో టాపర్‌గా నిలిచిన హనుమకొండ జిల్లాకు చెందిన తేజస్విని రాత పరీక్షల్లో 532 మార్కులు సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆమె మండల పంచాయతీ అధికారిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన దాడి వెంకటరమణ 535.5 మార్కులతో రాష్ట్ర స్థాయి రెండో ర్యాంకు సాధించారు. గ్రూప్‌-1లో టాప్‌-10 ర్యాంకులు సాధించిన అభ్యర్థులు ఆర్డీవో పోస్టులు ఎంపిక చేసుకున్నారని టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్‌ బుర్రా వెంకటేశం చెప్పారు. టాప్‌-10 ర్యాంకులను వరుసగా లక్ష్మీదీపిక, దాడి వెంకటరమణ, వంశీకృష్ణారెడ్డి, జిన్నా తేజస్విని, కృతిక, హర్షవర్ధన్, అనూష, నిఖిత, భవ్య, శ్రీకృష్ణసాయి సాధించారన్నారు.

గ్రూప్​-1 ఫైనల్​ ఫలితాలు విడుదల - టాపర్​గా హైదరాబాద్​ అమ్మాయి (ETV)

తొలి 10 ర్యాంకుల్లో ఆరుగురు మహిళలు : జనరల్‌ మెరిట్‌ ర్యాంకు జాబితాలో తొలి 10 ర్యాంకుల్లో ఆరుగురు మహిళలు ఉన్నారు. టాప్‌-50 ర్యాంకుల్లో 25 మంది మహిళలు, వంద ర్యాంకుల్లో 41 మంది మహిళలు ఉన్నారు. గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్షల్లో 500పైగా మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులు 52 మంది ఉన్నారు. టాప్‌-3 ర్యాంకర్‌తోపాటు టాప్‌-100లో ఐదుగురు తెలంగాణ స్థానికేతర అభ్యర్థులు ప్రతిభ చాటారు. గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్షల్లో అభ్యర్థులు సాధించిన మార్కులతో టీజీపీఎస్సీ జనరల్‌ ర్యాంకు జాబితా-జీఆర్​ఎల్​ ప్రకటించింది.

కొత్త సంస్కరణలు అమలు చేస్తూ : జీఆర్‌ఎల్‌లో మార్కులు, పోస్టుల సంఖ్య, రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా నియామక ప్రక్రియలో కొత్త సంస్కరణలు అమలు చేస్తూ టీజీపీఎస్సీ 1:1 నిష్పత్తిలో ఏప్రిల్‌ 16 నుంచి 22 వరకు అభ్యర్థుల ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలన చేపట్టింది. ఈ పరిశీలన సమయంలో అభ్యర్థుల నుంచి మరోసారి ఆప్షన్లు తీసుకుని ఆ ఆప్షన్ల ఆధారంగా తుది ఎంపికలు పూర్తిచేసింది. హైకోర్టు తాజా ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో ఫలితాలు వెల్లడించింది.

హైకోర్టులో టీజీపీఎస్సీ కేసు వివరాలు : టీజీపీఎస్సీ 2024 ఫిబ్రవరిలో గ్రూప్​-1లో 563 పోస్టులకు కోసం నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. 2024 అక్టోబరు 21 నుంచి 27 వరకు ప్రధాన పరీక్షలు జరిగాయి. మార్చి 30న ప్రధాన పరీక్షలో అన్ని పేపర్లకు హాజరైన 21,085 మంది అభ్యర్థుల మార్కులను ప్రకటించింది. అర్హత పరీక్ష ఇంగ్లీష్​తో పాటు ప్రధాన పరీక్షలైన ఆరు పేపర్ల మార్కులను వెల్లడించింది. వివిధ కారణాలతో కొందరు అభ్యర్థులు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు.

అభ్యర్థుల పిటిషన్లపై విచారణ ముగిసిన తరువాత జవాబు పత్రాలు తిరిగి మూల్యాంకనం చేయాలని లేకుంటే మరోసారి పరీక్ష నిర్వహించాలంటూ హైకోర్టు ఏకసభ్య ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది. ఈ తీర్పుపై టీజీపీఎస్సీ అప్పీలు చేయగా సింగిల్‌ జడ్జి తీర్పు అమలును హైకోర్టు నిలిపివేసింది. దీంతో కమిషన్‌ తుది ఎంపిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత గ్రూప్​-1 పోస్టుల నియామకాలు చేపట్టడం అనేది ఇదే తొలిసారి. తుది ఎంపికలు హైకోర్టు తుది తీర్పునకు లోబడి ఉంటాయని టీజీపీఎస్సీ ప్రకటించింది.

టీజీపీఎస్సీకి బిగ్​ రిలీఫ్​ - గ్రూప్​-1 నియామకాలు చేసుకోవచ్చన్న డివిజన్​ బెంచ్​

'పునః మూల్యాంకనం చేయండి - లేదంటే మెయిన్స్ మళ్లీ నిర్వహించండి' : గ్రూప్‌-1 పిటిషన్లపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు

For All Latest Updates

TAGGED:

GROUP 1 FINAL RESULTతెలంగాణ గ్రూప్​ 1 ఫలితాలు విడుదలTGPSC GROUP 1 RESULT RELEASETELANGANA GROUP 1 RESULTSTELANGANA GROUP 1 FINAL RESULT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.