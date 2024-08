ETV Bharat / state

ప్ర‌జ‌లంద‌రూ అవ‌య‌వ‌దాత‌లుగా మారాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంది : వీసీ సజ్జనార్​ - VC Sajjanar on Organ Donation

VC Sajjanar on Organ Donation Campaign in Hospital : ఎవ‌రైనా మ‌ర‌ణించిన త‌ర్వాత వారి దేహాల‌ను ఖ‌న‌నం లేదా ద‌హ‌నం చేస్తుంటార‌ని, అలా చేసేముందు వారి శ‌రీరంలో ముఖ్య‌మైన అవ‌య‌వాలు దానం చేస్తే కొందరి ప్రాణాలు నిలుస్తాయని రాష్ట్ర రోడ్డుర‌వాణా సంస్థ ఎండీ వీసీ స‌జ్జ‌నార్ అన్నారు. మ‌ర‌ణానంత‌రం తాను త‌న అవ‌య‌వాలు దానం చేస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌తిజ్ఞ చేస్తున్నాన‌ని, ప్ర‌జ‌లంద‌రూ కూడా ఈ విష‌యంలో ముందుకు రావాల‌ని ఆయ‌న పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం ఆగ‌స్టు 13న జరగబోయే ప్ర‌పంచ అవ‌య‌వ‌దాన దినోత్స‌వ సందర్భంగా కామినేని ఆసుపత్రి ఆధ్వ‌ర్యంలో అవ‌య‌వదాన అవ‌గాహ‌న ప్ర‌చార ప్రారంభ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ మేరకు సజ్జనార్​ ప్రతిజ్ఞ చేసి అవ‌య‌వ‌దాన అవ‌గాహ‌న ప్ర‌చారాన్ని ప్రారంభించి క్యూఆర్ కోడ్ విడుద‌ల‌ చేశారు. ప్ర‌జ‌లంద‌రూ ముంద‌డుగు వేసి, అవ‌య‌వ‌దాత‌లుగా మారాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంద‌ని వీసీ సజ్జనార్​ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కామినేని ఆసుపత్రిని అభినందించారు. ఇటీవ‌ల ఇలాంటి కార్య‌క్ర‌మం చూడలేదని, అవ‌య‌వ‌దానం గురించి అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించేందుకు ఇది బాగా ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంద‌ని వ్యాఖ్యానించారు. కొవిడ్ సమయంలో కామినేని ఆస్ప‌త్రి చేసిన సేవ‌లు అపూర్వమని కొనియాడారు. ముఖ్యంగా అవ‌య‌వ‌దానం విష‌యంలో చాలా అవ‌గాహ‌న రావాలని, కొన్ని ల‌క్ష‌ల మంది అవ‌య‌వాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని తెలిపారు.