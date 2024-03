TG Registration for New Vehicles in Telangana : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత వాహన రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కులో మార్పు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఫిబ్రవరిలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు వాహనాల నంబర్ ప్లేట్లలో టీఎస్​ స్థానంలో టీజీని మార్చుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది.

కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ఈనెల 12న గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మోటారు వెహికల్​ యాక్ట్​-1988లోని సెక్షన్ 41 (6) కింద ఉన్న అధికారాలను ఉపయోగించి కేంద్ర ప్రభుత్వం(Central Govt) మార్పు చేసింది. గత ప్రకటనలోని టేబుల్లో సీరియల్ నంబర్ 29ఏ కింద తెలంగాణకు ఇదివరకు ఉన్న టీఎస్​ స్థానంలో టీజీ మార్క్ కేటాయించినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది.

Vehicle Registration For Telangana : రాష్ట్రంలో మొత్తం కోటీ 60లక్షల పైచిలుకు వాహనాలు ఉన్నాయి. అందులో కోటీ 18లక్షల ద్విచక్రవాహనాలు, 21లక్షల 32వేల కార్లు, 7,27,000 ట్రాక్టర్లు-ట్రైలర్లు, 6,18,000 రవాణా వాహనాలు తదితరాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే నడుపుతున్న వాహనాల నంబర్ ప్లేట్లలో ఎలాంటి మార్పు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని రవాణా శాఖ అధికారులు(Transport Officials) తెలిపారు. ఏపీ పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిన వాహనాలు రాష్ట్రంలో ఇంకా భారీ సంఖ్యలోనే తిరుగుతున్నాయి.

టీఎస్‌ నుంచి టీజీకి వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్పు - నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన కేంద్రం

తెలంగాణ ఏర్పాటైన నాటి నుంచి టీఎస్ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ అవుతూ వస్తుండగా, తాజాగా ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో టీజీ పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్‌ కానున్నాయి. పాత వాహనాలకు టీఎస్​ పేరు మీదే కొనసాగుతాయని మోటారు వాహన యూనియన్ నేతలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని రవాణా శాఖ అధికారులు భరోసానిస్తున్నారు.

కేంద్రం గెజిట్‌ జారీ చేయటంతో, నేటినుంచి కొన్న కొత్త వాహనాలకే టీజీగా మార్పు చేసిన నంబర్‌ప్లేట్లను కేటాయించినట్లు రవాణా శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కొత్త సీరీస్‌ను హైదరాబాద్‌ ఖైరతాబాద్‌లోని రవాణా శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌(Minister Ponnam Prabhakar) ఇవాళ సాయంత్రం ప్రారంభిస్తారని అధికారులు వెల్లడించారు.

జిల్లా వారీగా రిజిస్టరేషన్ మార్క్​లు

జిల్లాల కోడ్‌ల తర్వాత రవాణా వెహికల్స్​, ఆర్టీసీ బస్సుల(TSRTC Bus) సిరీస్‌ నిర్దేశిత అక్షరాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ట్రాన్స్​పోర్ట్ వాహనాలకు టీ, యూ, వీ, డబ్ల్యూ, ఎక్స్‌, వై సిరీస్‌ ఉంటాయి. ఆర్టీసీ బస్సులు ఎప్పటిలాగే ‘జడ్‌ సిరీస్‌తో మొదలవుతాయని అధికారులు తెలిపారు.

