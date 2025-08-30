Automatic Meter Reading In Telangana : మానవ రహిత 'ఆటోమేటిక్ మీటర్ రీడింగ్' దిశగ ఉత్తర మండల విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థ (టీజీఎన్సీడీసీఎల్) అడుగులు వేస్తోంది. బిల్లులు అందజేతలో వేగం రూపంలో పారదర్శకతను పెంచేందుకు, విద్యుత్తు వినియోగదారులకు బిల్లింగ్ సమస్యలు లేకుండా చూసేందుకు ఆటోమేటిక్ మీటర్ రీడింగ్ (ఏఎంఆర్)లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా ఖమ్మం జిల్లాలో తొలుత పారిశ్రామిక రంగంలో అధిక సామర్థ్యం విద్యుత్తు వినియోగించే పరిశ్రమలకు వీటిని ప్రయోగాత్మకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అనంతరం ఇతర సర్వీసులకు సైతం విస్తరించాలని సంస్థ యోచిస్తోంది.
ఖమ్మం జిల్లాలో పరిశ్రమలకు సంబంధించి 3,730 విద్యుత్తు సర్వీసులున్నాయి. వీటిలో హైటెన్షన్ విద్యుత్తు (55 హెచ్పీ మించి) వినియోగించే 1,050 సర్వీసులకు తొలి విడతగా ఆటోమేటిక్ మీటర్ రీడింగ్ (ఏఎంఆర్) మీటర్లను ప్రయోగాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇంకో నెల రోజుల్లో ఈ పని పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే ఈ సర్వీసులను ఖమ్మం నగరంలో రెండు, కైకొండయిగూడెంలో రెండు, ఏదులాపురంలలో ఏర్పాటు చేశారు. భద్రాద్రి జిల్లాలో మొదటి దశలో 400 హైటెన్షన్ విద్యుత్ సర్వీసులకు ఏఎంఆర్ను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
ఆ సమస్యను అధిగమించేందుకే ఏఎంఆర్ : పరిశ్రమల్లో మీటరు రీడింగ్ను హైఓల్టేజీ (హెచ్టీ) విద్యుత్తు వాడుకునే కేటగిరీలో 55 హెచ్పీకి మించి సామర్థ్యం ఉంటే ఏడీఈ స్థాయి అధికారి, 55 హెచ్పీలోపు ఉంటే ఏఈ స్థాయి అధికారి సేకరిస్తారు. నాన్ స్లాబ్ రీడింగ్ని లైన్ ఇన్స్పెక్టర్లు, స్లాబ్ రీడర్ను ప్రైవేట్, జూనియర్ లైన్మెన్లు సేకరిస్తారు. మీటరు రీడింగ్ నమోదులో రోజులు ఆలస్యమైతే స్లాబ్ రేటు మారిపోతుంది. ఈ కారణంగా కరెంటు బిల్లు ఎక్కువగా వస్తోందన్న ఫిర్యాదులు తరచూ వస్తున్నాయి. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు ఏఎంఆర్ విధానాన్ని సంస్థ ఎంచుకుంది.
దశలవారీగా అన్ని విభాగాల్లో ఏర్పాటు : ఏఎంఆర్ అంటే స్మార్ట్ మీటర్ సిస్టం ఇది విద్యుత్తు వినియోగాన్ని కొలిచే సాధనం అని ఎస్ఈ శ్రీనివాసాచారి తెలిపారు. ఈ మీటరులో 4జీ కమ్యూనికేషన్ సిమ్ను బిగిస్తారని చెప్పారు. దీంతో నమోదైన డేటా ఎలాంటి మానవ ప్రమేయం లేకుండా వరంగల్లులోని సెంట్రల్ సర్వర్కు చేరుతుందని అన్నారు. సిబ్బంది ఖర్చు లేకుండా 30 రోజుల్లో కచ్చితమైన బిల్లింగ్ పూర్తవుతుందని తెలిపారు. దీనిద్వారా విద్యుత్తు సరఫరాలో వచ్చే హెచ్చు తగ్గులను సులభంగా గుర్తించవచ్చని పేర్కొన్నారు. దశలవారీగా అన్ని విభాగాలకూ వీటిని ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు.
