మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్​పై క్రిమినల్​ కేసు - కొట్టివేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు - TG HC DISMISSED MARGADARSI CASE

TG_HC_Dismissed_Margadarsi_Case ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : August 5, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:28 AM IST 1 Min Read

TG High Court Dismissed Criminal Case Against Margadarsi Financiers: మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌పై క్రిమినల్‌ కేసు కొట్టివేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు వెలువరించింది. హిందూ అవిభాజ్య కుటుంబ మాజీ కర్త మరణించడం, డిపాజిట్లన్నీ గతంలోనే చెల్లించినందున కేసు కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌పై ఉన్న క్రిమినల్‌ ప్రొసీడింగ్స్‌ను కొట్టివేస్తూ ధర్మాసనం సోమవారం తీర్పు వెలువరించింది. క్రిమినల్‌ కేసును కొట్టివేయాలంటూ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను న్యాయస్థానం అనుమతించింది. డిపాజిటర్లందరికీ సొమ్ము చెల్లించడంతో పాటు హిందూ అవిభాజ్య కుటుంబ (హెచ్​యూఎఫ్​) మాజీ కర్త మరణించారని, హెచ్​యూఎఫ్​లో మిగిలిన సభ్యులను నిందితులుగా చేర్చడానికి వీల్లేదంటూ 2025 జనవరిలో మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ మధ్యంతర దరఖాస్తు దాఖలు చేసింది. ఆర్‌బీఐ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రజల నుంచి డిపాజిట్లు సేకరించిందన్న ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఉమ్మడి ఏపీ ప్రభుత్వం 2008లో కేసు నమోదు చేసింది. మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్​పై క్రిమినల్​ కేసు - కొట్టివేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు (ETV)

