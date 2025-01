ETV Bharat / state

గురుకులాల అడ్మిషన్స్ - మీ ఫోన్​ నుంచే అప్లై చేయండి - పూర్తి ప్రాసెస్ ఇదే! - HOW TO APPLY FOR TG GURUKUL SCHOOLS

How to Apply for TG Gurukul schools 2025 -26 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : 5 minutes ago

How to Apply for TG Gurukul schools 2025 -26: రాష్ట్రంలో 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి గురుకుల పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. సోషల్‌ వెల్ఫేర్‌, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్‌, బీసీ వెల్ఫేర్‌ గురుకుల విద్యాలయాల్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. అయితే.. గతంలో 5 తరగతికి ఒకసారి, 6 నుంచి 9 తరగతుల్లో అడ్మిషన్లకు మరోసారి దరఖాస్తులను స్వీకరించేవారు. ఎంట్రన్​ టెస్ట్​ను సైతం వేర్వేరు తేదీల్లో నిర్వహించే వారు. కానీ.. ఈ ఏడాది ఐదు నుంచి తొమ్మిది క్లాస్​లకు ఒకేసారి దరఖాస్తుల స్వీకరణ, అర్హత పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. మరి ఈ ప్రవేశాల కోసం ఏఏ డాక్యుమెంట్లు కావాలి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. చివరి తేదీ అప్పుడే: 2024 డిసెంబరు 21వ తేదీ నుంచి గురుకుల పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ లాస్ట్​. 23 ఫిబ్రవరి 2025న ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​ నిర్వహిస్తారు. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కావాల్సిన పత్రాలివే : ప్రస్తుతం చదువుతున్న స్కూల్​ నుంచి బోనఫైడ్‌ లేదా బర్త్​ సర్టిఫికెట్​

ఆధార్‌ కార్డు

సెల్​ఫోన్​ నెంబరు

విద్యార్థి పాస్​​ఫొటో

ఇన్​కమ్​ సర్టిఫికెట్​(గ్రామీణ ప్రజల వార్షిక ఆదాయం రూ.1.50 లక్షలు, పట్టణ ప్రజలైతే వారి వార్షిక ఆదాయం రూ.2లక్షల లోపు మాత్రమే ఉండాలి). విద్యార్హత: విద్యార్ధులు సంబంధిత జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ లేదా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన స్కూళ్లలో నాలుగో తరగతి 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో చదివి ఉండాలి. ఓసీ, బీసీ విద్యార్థులు 9 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య.. ఎస్సీ/ ఎస్టీ విద్యార్థులు 9 నుంచి 13 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగి ఉండాలి.

ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకునే విధానం ఇదే: ముందుగా తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల అధికారిక వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.https://tgcet.cgg.gov.in/TGCETWEB/#/home

దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు ముందుగా పేమెంట్​ పూర్తి చేసి పేమెంట్​ Acknowledgement నెంబర్​ పొందాలి. అందుకోసం హోమ్​ పేజీలో ముందుగా Payment Link పై క్లిక్​ చేయాలి.

క్లిక్​ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్​ మీద బాక్స్​లో మొబైల్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి Get OTP ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే మీ ఫోన్​ నెంబర్​కు ఓటీపీ వస్తుంది.

ఆ ఓటీపీ ఎంటర్​ చేసి Submit OTPపై క్లిక్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్​ మీద పలు వివరాలు కనిపిస్తాయి.

ఆ వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి. అంటే మీరు ఏ క్లాస్​కు అప్లై చేస్తున్నారు అనే తదితర వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి. అలాగే బర్త్​ సర్టిఫికెట్​ను అప్​లోడ్​ చేయాలి.

ఆ తర్వాత క్యాప్చా కోడ్​ ఎంటర్​ చేసి, డిక్లరేషన్​ బాక్స్​లో టిక్​ చేసి Proceed ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

అనంతరం మీరు పేమెంట్​ చేయాలి. మీకు స్క్రీన్​ మీద పేమెంట్​ Acknowledgement నెంబర్ కనిపిస్తుంది. దానిని సేవ్​ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అప్లై చేయడానికి ఈ నెంబర్​ చాలా ఇంపార్టెంట్​.

ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం హోమ్​ పేజీలో Payment Link కింద Application Link ఉంటుంది. దానిని క్లిక్​ చేయాలి.

తర్వాత అక్కడ మీరు పేమెంట్​ Acknowledgement నెంబర్, పుట్టిన తేదీ ఎంటర్​ చేయాలి.

ఆ తర్వాత పాస్​పోర్ట్​ ఫొటోను అప్​లోడ్​ చేయాలి. డిక్లరేషన్​ బాక్స్​లో టిక్​ చేసి క్యాప్చా వివరాలు ఎంటర్​ చేసి Next ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

ఇప్పుడు స్క్రీన్​ మీద మీ పేరు, Acknowledgement నెంబర్​ కనిపిస్తాయి. మరి కొన్ని వివరాలు ఎంటర్​ చేసి Next పై క్లిక్​ చేయాలి.

అనంతరం మీరు ఏ స్కూల్లో చదవాలనుకుంటున్నారో ఆ స్కూల్స్​ లిస్ట్​ను ప్రయారిటీ వైజ్​గా సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం Next ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్​ సెంటర్స్​ సెలక్ట్​ చేసుకుని మిగిలిన వివరాలు ఎంటర్​ చేసి Next పై క్లిక్​ చేయాలి.

ఆ తర్వాత Preview ఓపెన్​ అవుతుంది. మీ అప్లికేషన్​కు సంబంధించి అన్ని వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి.

ఆ వివరాలు అన్ని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుని సబ్మిట్​ చేస్తే మీ దరఖాస్తు ఓకే అయినట్లు కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని సేవ్​ చేసుకోవాలి. Acknowledgement నెంబర్​ను సేవ్​ చేసుకోవడం మర్చిపోతే..? ఒకవేళ మీరు పేమెంట్​ పూర్తి చేసిన తర్వాత Acknowledgement నెంబర్​ను సేవ్​ చేసుకోవడం మర్చిపోతే ఆ నెంబర్​ను కూడా కనుక్కొనే ఆప్షన్​ ఉంది. అందుకోసం.. ముందుగా తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల అధికారిక వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.https://tgcet.cgg.gov.in/TGCETWEB/#/home

హోమ్​ పేజీలో Know Your Payment Acknowledgement Numberపై క్లిక్​ చేయాలి.

ఆ తర్వాత నోటిఫికేషన్​ సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, రిజిస్టర్డ్​ మొబైల్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి Get OTPపై క్లిక్​ చేసే ఓటీపీ వస్తుంది.

దానిని ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే మీ Payment Acknowledgement Number స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తుంది. ఆ వివరాలు సేవ్​ చేసుకోవాలి.