ఉపాధి హామీలో 100 రోజులు పూర్తైపోయాయా? - 'ఉన్నతి'తో ఇంటి నుంచే సంపాదించుకోండి - RURAL SELF EMPLOYMENT SCHEME

స్వయం ఉపాధి శిక్షణ సంస్థ ద్వారా మహిళలకు ఉపాధి - వ్యాపారాలు పెట్టుకునేందుకు ఆర్థికంగా తోడు నిలుస్తున్న బ్యాంకులు

Women Employment Through Rural Self Employment
Women Employment Through Rural Self Employment (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 1:50 PM IST

Women Employment Through Rural Self Employment : మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ కింద 100 రోజుల పనిదినాలు పూర్తి చేసుకున్న కుటుంబాల కోసం 'ఉన్నతి' పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఆసక్తి కలిగి ఉన్న వారికి స్వయం ఉపాధి అంశాలపై శిక్షణ ఇప్పించి, బ్యాంకుల ద్వారా ఆర్థిక తోడ్పాటు అందించాలన్నది ఈ పథకం లక్ష్యం. సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమంలో భాగంగా భారతీయ స్టేట్​ బ్యాంకు సౌజన్యంతో గ్రామీణ స్వయం ఉపాధి శిక్షణ సంస్థ వీరికి శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతోంది.

కరీంనగర్​ జిల్లాలో 651 మందికి శిక్షణ ఇవ్వాలన్నది లక్ష్యం కాగా, ఇప్పటి వరకు వేర్వేరు అంశాలలో 544 మందికి శిక్షణ పూర్తయింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 100 రోజుల పని పూర్తి చేసిన కుటుంబాల నుంచి ఆసక్తి కలిగిన యువతీ యువకులను ఎంపిక చేశారు. వీరికి శిక్షణ కాలంలో రోజుకు రూ.307 చొప్పున వేతనం, భోజన వసతి సదుపాయాలు కల్పించారు. అగర్‌బత్తీలు, కొవ్వొత్తులు, జూట్‌ బ్యాగుల తయారీ, కుట్టు శిక్షణ, పుట్టగొడుగుల పెంపకంపై ట్రైనింగ్​ ఇచ్చారు. అంతర్గాం, పాలకుర్తి, జూలపల్లి, శ్రీరాంపూర్‌, ఓదెల, మంథని, ధర్మారం, సుల్తానాబాద్‌, పెద్దపల్లి మండలాల్లో శిక్షణ పూర్తయింది.

"శిక్షణలో అగర్‌బత్తీల తయారీ గురించి నేర్పించారు. సొంతంగా ఇంటిపట్టునే ఉంటూ తక్కువ పెట్టుబడితో రాబడి పొందే విషయం తెలుసుకున్నా. తయారీతో పాటు ముడి సరుకు సేకరణ, మార్కెటింగ్‌ అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఇతర పనులు చేసుకుంటూ వీలు కుదిరిన సమయంలో రెండు గంటలు పని చేసినా కుటుంబాన్ని పోషించుకోగలననే ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. కొద్దిరోజుల్లో ఇంటి వద్ద యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేసుకుంటా." - సుహాసిని

అదనపు పీడీ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ‘యూనిట్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన తోడ్పాటు అందిస్తాం. మిగతా మండలాల్లోనూ శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. శిక్షణ పొందినవారికి ధ్రువపత్రాలు ఇస్తున్నాం’ అని తెలిపారు.

"మాది వ్యవసాయ కూలీ కుటుంబం. వ్యవసాయ పనులు లేనప్పుడు ఇతర, ఉపాధి హామీ పనులకు వెళ్తా. కూలీ పని చేస్తేనే మా కుటుంబం గడుస్తుంది. ఈ శిక్షణ నాలాంటి వారికి మేలు చేస్తుంది. అగర్‌బత్తీలు తయారు చేయడంతో ఇంటిపట్టునే ఉంటూ కనీసం రోజుకు రూ.500 సంపాదించగలననే నమ్మకం కలిగింది." - ఎం.స్వరూప

పేదలకు అండగా నిలుస్తున్న పథకం : పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకం ఆసరాగా నిలుస్తోంది. ఈ పథకంలో 100 రోజులు పని చేసిన వారికి గ్రామీణ స్వయం ఉపాధి శిక్షణ సంస్థ ద్వారా ఉపాధి కల్పించడం ఆనందంగా ఉంటుందని గ్రామీణులు చెబుతున్నారు. తమకంటూ ఈ సంపాదన ఉందని అంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమాల వల్ల గ్రామీణ జీవనం మెరుగుపడుతోంది.

ఈ కార్యక్రమం కింద శిక్షణ ఇచ్చి ఉపాధి కల్పించడం వల్ల ఒకవైపు సంపాదిస్తూనే, మరోవైపు ఇతర పనులు నేర్చుకోగలుగుతున్నారు. అలాగే ట్రైనింగ్​తో పాటు ధ్రువపత్రం ఇవ్వడం వల్ల సొంత వ్యాపారాలు పెట్టుకోవచ్చు. ఇతర సంస్థల్లో పని చేసే అవకాశముంటుంది. బయట పనులు దొరకనప్పుడు వారు సొంతంగా అగర్​బత్తీలు, కొవ్వొత్తులు, జూట్‌ బ్యాగులు లాంటివి తయారు చేసి ఆర్జిస్తున్నారు.

TAGGED:

