ప్రబుత్వ ఆసుపత్రుల్లో తగ్గి ప్రైవేటులో పెరుగుతున్న కాన్పులు - కారణం అదే! - DELIVERIES IN PRIVATE HOSPITAL

Published : May 8, 2025 at 11:28 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Tests in Govt Hospital and Deliveries in Private Hospital: శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని టెక్కలి జిల్లా ఆసుపత్రిలో కొన్ని నెలలుగా ప్రసవాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టింది. ప్రసూతి విభాగం ఓపీలో పరీక్షల కోసం వచ్చే గర్భిణుల సంఖ్య అధికంగా ఉంటున్నా జరుగుతున్న కాన్పులు మాత్రం అంతంత మాత్రమే. పూర్తిస్థాయి ప్రసూతి వైద్యులు అందుబాటులో ఉన్నా, చివరి నిమిషంలో ప్రైవేటు సేవలకే మొగ్గు చూపుతున్నారు.

80 దాటడం లేదు: సాధారణంగా జిల్లా ఆసుపత్రి స్థాయికి నెలకు సగటున 200 కాన్పులు జరగాలి. ప్రాంతీయాసుపత్రి స్థాయికి 100 వరకు కాన్పులు జరగాలి. కాని టెక్కలి జిల్లా ఆసుపత్రి హోదాలో ఉన్నప్పటికీ ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి పరిశీలిస్తే సంఖ్య 80 దాటలేదు. జిల్లా ఆసుపత్రిలో గతంలో వైద్యుల కొరత వేధించేది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ పూర్తిస్థాయి వైద్యులు అందుబాటులో ఉన్నారు. ప్రసూతి విభాగంలో ఒక సివిల్‌ సర్జన్‌తో పాటు ఒక డిప్యూటీ సివిల్‌సర్జన్, ఇద్దరు అసిస్టెంటు సివిల్‌ సర్జన్లు ఉన్నారు. వీరంతా మహిళా వైద్యులే అయినప్పటికీ కాన్పులు మాత్రం అనుకున్న స్థాయిలో చేపట్టలేకపోతున్నారు.

లోపం ఎక్కడుంది: టెక్కలి జిల్లా ఆసుపత్రిలో రోజూ ప్రసూతి విభాగం ఓపీలో 50 మంది వరకు చికిత్స పొందుతుండగా, వీరిలో గర్భిణులు 40 మంది వరకు ఉంటున్నారు. గర్భం దాల్చిన నాటి నుంచి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలోనే అన్ని పరీక్షలు చేయించుకుంటున్న వారు చివరి నిమిషంలో ప్రైవేటు క్లినిక్‌లలో కాన్పులు చేయించుకుంటుండటంపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. కమీషన్ల కోసం ఆశపడి కొంతమంది ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్‌ఎంలు, ఇతర ఆరోగ్య సిబ్బంది వారిని దారి మళ్లిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు సైతం వినిపిస్తున్నాయి. ఆసుపత్రిలో మధ్యాహ్నం 4 గంటలు దాటితే కాన్పులు చేసే వైద్యులు, మత్తుమందు వైద్యుడు అందుబాటులో ఉండరన్న ప్రచారం సైతం ప్రసవాలు తగ్గడానికి కారణమవుతోంది.