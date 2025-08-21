Testbed To Detect Natural Disasters In Visakhapatnam: వాతావరణ అంచనాల్లో కచ్చితత్వాన్ని పెంచడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ మేరకు ‘మిషన్ మౌసం’లో భాగంగానే పుణెలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటియరాలజీ (IITM) ఆధ్వర్యంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో 'టెస్ట్బెడ్' లు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. తీర ప్రాంతంలో పరిస్థితిని అధ్యయనం చేసేందుకు విశాఖలో కోస్టల్ అట్మాస్పియరిక్ రీసెర్చి 'టెస్ట్బెడ్' (ART)ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. మధ్యప్రదేశ్లోని సీహోర్ జిల్లాలో 100 ఎకరాల్లో రూ.125 కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన 'టెస్ట్బెడ్'ను గత సంవత్సరం మార్చిలోనే ప్రారంభించారు. దీంతో పాటు దిల్లీ, చెన్నై, ముంబయిలలో కూడా అర్బన్ 'టెస్ట్బెడ్' లను ఏర్పాటు చేస్తారు.
అత్యాధునిక పరికరాలు: దేశంలోనే తొలిసారిగా వాతావరణ అంచనాల కోసం విశాఖలో 30 అత్యాధునిక పరికరాలు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఆ పరికరాలతో గాలి తుంపరలు (ఏరోసోల్స్), మేఘాలు, గాలులు, రేడియేషన్ తదితరాలను పర్యవేక్షిస్తారు. భవిష్యత్తు పరిశోధనలకు అనుగుణంగా ఈ సమాచారాన్ని విద్యార్థులు, పరిశోధకులకు అందుబాటులో ఉంచుతారు.
మొబైల్ రాడార్తో అధ్యయనం: అమెరికాలోని నేషనల్ ఓషియానిక్ అండ్ అట్మాస్పియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (నోవా) ఆధ్వర్యంలోనే టోర్నడోలు, హరికేన్లు ఇతర ప్రకృతి వైపరీత్యాలను అధ్యయనం చేయడానికి మొబైల్ రాడార్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో ట్రక్ వెనుక వైపు డాప్లర్ రాడార్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. దీంతో విపత్తు పెరుగుతున్న సమయంలో వాతావరణ పరిస్థితులను వేగంగా పర్యవేక్షించు కోవచ్చు. ఈ తరహా రాడార్ను విశాఖలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. ఈ వాహనాన్ని విశాఖతో పాటుగా తూర్పు తీరంలోనూ తిప్పుతూ పరిస్థితిని అంచనా వేస్తారు.
కచ్చితత్వం పెరిగేందుకే: ప్రతి సంవత్సరం కుండపోత వర్షాలు, వరదలు, వడగాడ్పులు తదితర ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా భారీగా నష్టం సంభవిస్తోంది. ప్రపంచంలో శక్తిమంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలంటే ఈ నష్టాన్ని తగ్గించుకోవాలి. అందుకే ప్రభుత్వం, ఇతర సంస్థలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలను పసిగట్టేందుకు దీనిపై దృష్టి సారించాయి.
మరోవైపు వివిధ రంగాలకు వేర్వేరుగా వాతావరణ అంచనాలు రూపొందించాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వాతావరణ పరిస్థితుల అంచనాల్లో కచ్చితత్వం అనేది పెరిగేలా అధ్యయనాలు జరగాలి. వాటితో పాటు వాతావరణ ప్రక్రియలపై విద్య, శాస్త్రీయ పరిశోధనలను బలోపేతం చేసేందుకు విశాఖలో 'టెస్ట్బెడ్' ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించామని డా. సూర్యచంద్రరావు, డైరెక్టర్, ఐఐటీఎం వెల్లడించారు.
రాడార్ ప్రత్యేకతలు: వాతావరణ మొబైల్ రాడార్లను వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేస్తాయి. ఇవి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ఉపయోగించి వాతావరణ పరిస్థితులను గుర్తిస్తాయి. ఈ రాడార్లు రేడియో తరంగాలను విడుదల చేస్తూ, వాతావరణంలోని కణాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. వీటి ద్వారా వాతావరణాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలైనా తుఫానులు, ఇతర తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులను ట్రాక్ చేయవచ్చును. అదే విధంగా భవిష్యత్ వాతావరణ పరిస్థితులను కూడా అంచనా వేయనుంది.
