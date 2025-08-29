Terrorist Noor Mohammed police custody: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలోని కోట కాలనీకి చెందిన పాకిస్తాన్ ఉగ్ర సంస్థల సానుభూతిపరుడు నూర్ మహమ్మద్ని పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకొని 3 రోజులపాటు ధర్మవరంలో విచారణ చేశారు. ఈ నెల 16న నూర్ మహమ్మద్ని ధర్మవరంలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరు పరచగా ధర్మాసనం అతనికి రిమాండ్ విధించింది. ఈ క్రమంలో నూర్ మహమ్మద్ని పోలీసులు కడప కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు. ఆ తర్వాత నూర్ మహమ్మద్ని విచారించేందుకు ధర్మవరం ఒకటో పట్టణ పోలీసులు కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో ఈ నెల 27 నుంచి 29 వరకు పోలీస్ కష్టడీకి కోర్టు అనుమతించింది.
కడప నుంచి ధర్మవరానికి నూర్ మొహమ్మద్ని తరలించి స్థానిక డీఎస్పీ కార్యాలయంలో విచారణ చేశారు. విచారణ అనంతరం ధర్మవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నూరు మొహమ్మద్కు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి పుట్టపర్తి కోర్టులో హాజరపరిచారు. అనంతరం పోలీసులు నిందితుడిని కడప కేంద్ర కారగారానికి తరలించారు. విచారణలో స్థానిక పోలీసులతో పాటు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలైన ఎన్ఐఏ, కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. నూర్ మహమ్మద్ నుంచి పలు కీలక సమాచారాన్ని పోలీసులు రాబట్టినట్టు తెలుస్తోంది.
పాకిస్థాన్ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్ : కొద్దిరోజుల క్రితమే పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద సంస్థలతో ఫోన్లో చాటింగ్ చేస్తున్న నూర్ మహమ్మద్ అనే యువకుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నూర్ మహమ్మద్ పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం టచ్లో ఉండటమే కాకుండా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏయే విషయాలపై అతడు చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పోలీసులు విచారణ జరిపారు.
నూర్ ఇంటి పరిసరాల్లో రెక్కీ : స్థానికుల ఇచ్చిన సమాచారంతో అతని ఇంటిపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు నిందితుడు నూర్ మహమ్మద్ ఇంటి పరిసరాల్లో రెక్కీ నిర్వహించారు. అనంతరం ధర్మవరం డీఎస్పీ నర్సింగప్ప ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల బృందం లోనికోట కాలనీలోని నూర్ మహమ్మద్ ఇంటికి వెళ్లి సోదాలు చేశారు. నిందితుడి ఇంట్లో కొన్ని సిమ్ కార్డులు, ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు వాటిని విశ్లేషించారు. సిమ్ కార్డులు ఎక్కడ కొనుగోలు చేశాడు? ఎలా వినియోగిస్తున్నాడు? ప్రతి సిమ్ కార్డుతో ఎన్ని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు? ఏయే విషయాలపై చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పరిశీలించారు. ఫోన్ కాల్స్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆయా సిమ్ నెట్ వర్క్ సంస్థల నుంచి తీసుకోవడానికి అధికారికంగా ఆయా సంస్థలకు మెయిల్స్ పెడుతున్నారు.
30 తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా నమోదు : నూర్ మహమ్మద్ ధర్మవరం మార్కెట్ సమీపంలోని ఓ బిర్యానీ సెంటర్లో టీ మాస్టర్గా పని చేస్తున్నాడు. ఇతను పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రభావానికి లోనైనట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితుడు పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం వాట్సాప్ చాటింగ్ చేస్తున్నట్లుగా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. అలాగే నూర్ మహమ్మద్ ఇంట్లో దొరికిన ఉగ్రవాద ప్రేరేపిత లిటరేచర్ ఉర్దూ భాషలో ఉండటంతో, ఉర్దూ చదువుకున్న మహిళా కానిస్టేబుల్ను డీఎస్పీ కార్యాలయానికి పిలిపించి విచారణ చేయించారు.
