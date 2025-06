ETV Bharat / state

టెంట్​ సిటీలుగా అరకు, గండికోట, సూర్యలంక- ఇక పర్యాటకులకు పండగే! - THREE TENT CITIES DEVELOPING IN AP

Published : June 9, 2025 at 11:49 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Tent Cities Developing an Experimental Basis in Araku and Suryalanka : పర్యాటకులు అధికంగా సందర్శించే ప్రాంతాల్లో వసతుల కల్పనకు రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (APTDC) ప్రాధాన్యమిస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో విజయవంతమైన ఉత్తమ విధానాల అమలుకు ఉపక్రమించింది. ఆ క్రమంలో అరకు, గండికోట, సూర్యలంకలో ప్రయోగాత్మకంగా మూడు టెంట్‌ సిటీలను అభివృద్ధి చేయనుంది. అరకులో ఏపీటీడీసీ ఆధ్వర్యంలో, మిగిలిన రెండుచోట్లా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో వీటి ఏర్పాటుకు టెండర్లు పిలవనున్నారు. తద్వారా 150 గదులు పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇందుకోసం రూ.50 కోట్లకుపైగా ఖర్చు చేయనున్నారు.

పెరగనున్న గదుల లభ్యత : రాష్ట్రంలో పర్యాటకుల కోసం స్టార్‌ హోటళ్లలో ఇప్పుడున్న 11,700 గదుల లభ్యతను 2028 నాటికి 50 వేలకు పెంచాలన్న సీఎం ఆదేశాలతో ఏపీటీడీసీ ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక వివిధ ప్రైవేటు సంస్థలు రూ.12,565 కోట్లతో హోటళ్లు, రిసార్ట్‌ల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చాయి. వీటిద్వారా 8,073 గదులు అందుబాటులోకి వస్తాయని అంచనా. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతిలో హోటళ్ల ఏర్పాటుకు ప్రైవేటు సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ఇతర దర్శనీయ ప్రాంతాల్లో పర్యాటకులకు సదుపాయాల కల్పనకు ‘హోం స్టే’ విధానాన్ని రూపొందించారు. పర్యాటకులు సొంతిళ్లలో ఉన్నామన్న అనుభూతి కలిగేలా వివిధ గ్రామాల్లో 1,842 పాత ఇళ్లను గుర్తించి వాటిని ఆధునికీకరిస్తున్నారు.

టెంట్‌ సిటీల అభివృద్ధి ఎలా అంటే? : గుజరాత్‌లోని కెవాడియా, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని అయోధ్య తరహాలో రాష్ట్రంలో పర్యాటకులు అత్యధికంగా సందర్శించే అరకు, గండికోట, సూర్యలంక బీచ్‌లో టెంట్‌ సిటీల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆమోదించింది. అరకులో ఏపీటీడీసీ ఆధ్వర్యంలోని రిసార్ట్‌ల్లో వసతులు అరకొరగా ఉన్నందున అక్కడ పది ఎకరాల్లో టెంట్‌ సిటీ ఏర్పాటుచేసి 50 గదులు అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇందుకు రూ.18 కోట్లకు పైగా వెచ్చించనున్నారు.

గండికోటలో పది ఎకరాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో టెంట్‌ సిటీ రూపుదిద్దుకోనుంది. ఇక్కడ 60 గదులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. సాస్కీ పథకంలో రూ.78 కోట్లతో గండికోటను అభివృద్ధి చేసే పనులు ఇటీవలే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవి పూర్తయ్యాక సందర్శకుల సంఖ్య పెరగవచ్చని అంచనా. రాష్ట్రంలో విశాఖలోని ఆర్కే బీచ్‌ తర్వాత పర్యాటకులు ఎక్కువగా సందర్శించేది బాపట్ల జిల్లాలోని సూర్యలంక బీచ్‌. ఇక్కడ ఏపీటీడీసీకి చెందిన రిసార్ట్‌లు ఉన్నా, వసతులు అంతంతమాత్రమే. వారాంతాల్లో గదులు దొరకడం లేదు. ఇక్కడ పది ఎకరాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో 50 గదులు అందుబాటులోకి వచ్చేలా టెంట్‌ సిటీలు అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

కెవాడియా, అయోధ్యలో ప్రత్యేకతలు : కెవాడియాలో రెండు టెంట్‌ సిటీలు ఉన్నాయి. వీటిలో స్టార్‌ హోటళ్ల తరహాలో సదుపాయాలు కల్పించారు. ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన విగ్రహంగా రికార్డులకెక్కిన సర్దార్‌ పటేల్‌ విగ్రహాన్ని చూసేందుకు కెవాడియాకు వెళ్లేవారిలో అత్యధికులు ఈ టెంట్‌ సిటీల్లో ఉండేందుకే ప్రాధాన్యమిస్తుంటారు. అహ్మదాబాద్‌లోనూ టెంట్‌ సిటీలకు సందర్శకుల ఆదరణ బాగుంది.