ఆధ్యాత్మిక నగరిలో ఉద్రిక్తత - గోశాలపై కుట్రలకు చెక్‌ పెట్టిన కూటమి నేతలు - NDA AND YCP CHALLENGES ON TIRUMALA

Published : April 17, 2025 at 8:27 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Tension in Tirumala over NDA and YSRCP challenges: గోశాల అంశంపై నేతల సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో ఆధ్యాత్మిక నగరి తిరుపతిలో కొంత ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తలెత్తాయి. గోశాలలో అక్రమాలు నిరూపిస్తానంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేత భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి విసిరిన సవాల్‌కు కూటమి నేతలు స్వాగతించారు. కూటమి నేతలు గోశాలకు వచ్చి గంటల తరబడి ఎదురుచూసినా సవాల్‌ విసిరిన భూమన మాత్రం ముఖం చాటేశారు.

తిరుపతిలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న గోశాలపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న అసత్యప్రచారాలకు కూటమి నేతలు ముగింపు పలికారు. గోశాలలో అక్రమాలను స్వయంగా నిరూపిస్తానంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సవాల్‌ విసరగా కూటమి నేతలు సై అన్నారు. ఉదయం 9 గంటలకే ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన కూటమి నేతలంతా గోశాల వద్దకు చేరుకున్నారు. భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి కోసం గంటల తరబడి ఎదురు చూశారు. సవాలు, ప్రతిసవాళ్లతో గోశాల వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

ఆధ్యాత్మిక నగరిలో ఉద్రిక్తత - గోశాలపై కుట్రలకు చెక్‌ పెట్టిన కూటమి నేతలు (ETV Bharat)

భూమనపై చట్టపరమైన చర్యలు- హోం మంత్రి అనిత