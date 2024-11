ETV Bharat / state

ఎవరిని ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారో తెలియని భయం - ఇళ్లకు దూరంగా పురుషులు - ఆ గ్రామాల్లో నిర్మానుష్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Tension in Lagacharla After Attack on Collector: తెలంగాణలోని వికారాబాద్‌ జిల్లా దుద్యాల మండలం లగచర్లలో కలెక్టర్​పై దాడి ఘటన తర్వాత అక్కడి 3 గ్రామాల్లో జనసంచారం కనిపించడం లేదు. విచారణ పేరుతో పోలీసులు వచ్చి ఎప్పుడు ఎవరిని తీసుకెళ్తారో అని తీవ్ర భయాందోళనలతో గ్రామస్థులు గడుపుతున్నారు. సోమవారం ఘటన జరిగితే ఇప్పటికీ పురుషులు ఇళ్లకు రాకుండా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి తలదాచుకుంటున్నారంటే అక్కడి పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మహిళలు సైతం పిల్లలను తీసుకొని పొలం పనులకి వెళ్తి సాయంత్రం వరకు అక్కడే గడిపి రాత్రికి బిక్కుబిక్కుమంటూ ఇళ్లకు చేరుకుంటున్నారు. లగచర్లలో అయితే కొద్ది మంది జనం అటూఇటూ తిరుగుతూ కనిపించారు కానీ పులిచర్లకుంట తండా, రోటిబండ తండాలు మాాత్రం జన సంచారం లేకుండా నిర్మానుష్యంగానే ఉన్నాయి.

ఘటన తర్వాత సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటాక పోలీసులు 50 మందిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించాక మంగళవారం 16 మందిని రిమాండ్​కు తరలించారు. మిగిలిన 34 మందిని విడిచిపెట్టారు. దీంతో వీరంతా ఇళ్లకు చేరుకోవడంతో వారి కుటుంబాలు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి. ప్రధాన నిందితుడు సురేష్​తో పాటు మరికొంత మంది పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

నిలిచిపోయిన ఇంటర్​నెట్​: ఘటన జరిగిన తర్వాత సోమవారం రాత్రి 10 గంటల నుంచి అంతర్జాల సేవలను అక్కడి గ్రామాల్లో నిలిపేశారు. అప్పటి నుంచి ఆ సేవలను పునరుద్ధరించలేదు. దీంతో మీ సేవ కేంద్రాల్లో సేవలు, తహసీల్దార్​ కార్యాలయాల్లో భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల పనులు నిలిచిపోయాయి. ఇంటర్​ నెట్​ కోసం కొందరు పక్కన ఊళ్లకు వెళ్తున్నారు.

ప్రత్యేక బలగాలు మకాం : జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పోలీసు బలగాలు బొంరాస్​పేట పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఉంటున్నాయి. ఎక్కడైనా వీరి అవసరం పడితే వెంటనే అక్కడకు చేరుకునేలా ఉన్నతాధికారులు బలగాలను అక్కడే ఉంచారు.

గాడిద పాలతో ఘరానా మోసం - లబోదిబోమంటున్న రైతులు