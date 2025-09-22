ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వలేదని ఆగ్రహం - పోలీసులపై రాళ్లు రువ్విన యూపీ, బిహార్ కార్మికులు
పాలకీడు డెక్కన్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ వద్ద ఉద్రిక్తత - ఫ్యాక్టరీలో అద్దాలు, ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేసిన కార్మికులు - మరణించిన బిహార్ కార్మికుడికి పరిహారం ఇవ్వలేదని ఆందోళన
Published : September 22, 2025 at 3:18 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 4:06 PM IST
Tension at Palakeedu Deccan Cement Factory in Suryapet : సూర్యాపేట జిల్లా పాలకవీడు డెక్కన్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. నిన్న వారాంతపు సెలవు రోజున వినోద్ (45) అనే కార్మికుడు అస్వస్థతకు లోనయ్యాడు. తక్షణమే అతడిని సెమెంట్ పరిశ్రమలోని ఆసుపత్రికి తోటి కార్మికులు తరలించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం అక్కడి నుంచి మిర్యాలగూడ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.
అప్పటికే కార్మికుడు మృతి చెందినట్లు డాక్టర్లు ధ్రువీకరించారు. దీంతో మృతుడి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలంటూ యూపీ, బిహార్ కార్మికులు ఆందోళనకు దిగారు. డెక్కన్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ వద్ద ధర్నాకు దిగారు. ఈ క్రమంలో ఘటనాస్థలం వద్దకు వచ్చిన పోలీసులపైనా కార్మికులు దాడికి దిగారు. ఎస్సై, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లను పరుగెత్తించి కర్రలతో దాడి చేశారు.
దీంతో బిహార్ కార్మికుల దాడిలో ఎస్సై, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లకు గాయాలు అయ్యాయి. పోలీసుల వాహనంపై రాళ్లు విసిరారు. పరిశ్రమ ఆఫీస్ అద్దాలు, ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేశారు. 200 మందికి పైగా యూపీ, బిహార్ కార్మికులు ఉండటంతో సిబ్బంది చేతులు ఎత్తేశారు. మృతుడి కుటుంబానికి న్యాయం చేసే వరకు ధర్నా కొనసాగిస్తామని కార్మికులు స్పష్టం చేశారు. స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చే వరకు ఆందోళన విరమించేదిలేదని తేల్చి చెప్పారు.