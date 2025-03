ETV Bharat / state

శరవేగంగా అమరావతి పనులు - త్వరలోనే ఐకానిక్‌ టవర్ల టెండర్లకు కసరత్తు - TENDERS FOR ICONIC TOWERS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Tenders for iconic Towers at Amaravati Soon : అమరావతి పునర్నిర్మాణానికి కూటమి ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే పలు నిర్మాణాలకు టెండర్లు ఖరారు కాగా కీలకమైన ఐకానిక్‌ టవర్ల పనులకు తర్వలోనే టెండర్లు పిలిచేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. దీంతో పాటు రోడ్ల నిర్మాణం పైనా సర్కార్‌ దృష్టి సారించింది.

అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. ఇంకా మిగిలి ఉన్న ముఖ్యమైన పనులకు టెండర్లు పిలిచే పనిలో సీఆర్​డీఏ (CRDA) అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. అమరావతి ప్రభుత్వ సముదాయంలోనే అత్యంత కీలకమైన ఐకానిక్‌ టవర్లకు వచ్చే వారం టెండర్లు పిలిచేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఐదు టవర్ల నిర్మాణానికి ప్రస్తుత ధరల మేరకు రూ. 4,687 కోట్ల వ్యయానికి ప్రభుత్వం పాలనాపరంగా ఆమోదించింది. గతంలోలాగే ఈసారి కూడా మూడు ప్యాకేజీలుగా టెండర్లు పిలవనున్నారు.