రాజధాని అమరావతి టూ చెన్నై- కోల్​కతా రహదారుల విస్తరణకు టెండర్లు - AMARAVATI TO CHENNAI KOLKATA ROADS

Published : April 9, 2025 at 9:06 AM IST

Tenders for Expansion of Capital Amaravati to Chennai-Kolkata Roads : రాజధాని అమరావతిలోని ఇ-13 రోడ్డుని చెన్నై-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారి (ఎన్‌హెచ్‌-16)తో అనుసంధానించేందుకు, ఇ-15 రోడ్డుని మంగళగిరిలోని పాత బస్టాండ్‌ వరకు విస్తరించేందుకు అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ (ఏడీసీ) టెండర్లు పిలిచింది. ఇ-15కి రూ.70 కోట్లు, ఇ-13కి రూ.384.78 కోట్లు అంచనా వ్యయంగా పేర్కొంది. రాజధాని మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ప్రకారం ఈ రహదారుల్ని జాతీయ రహదారి వరకు పొడిగించే ప్రతిపాదన లేదు. అమరావతిలోకి బయటి ప్రాంతాల నుంచి సులువుగా రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలుగా ఇ-5, ఇ-11, ఇ-13, ఇ-15 రహదారుల్ని విస్తరించాలని ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించింది. డీపీఆర్‌లు రూపొందించే బాధ్యత లీ కన్సల్టెన్సీకి అప్పగించింది.