కారు అద్దాలు పగలగొట్టి - ఐఆర్​ఎస్​ అధికారి బ్యాగ్​ ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు

తెనాలిలో రెండు దొంగతనాలు - అధికారు బ్యాగ్​లో 3 ఐఫోన్లు, రూ.5 లక్షలు, పాస్‌పోర్టు, క్రెడిట్‌ కార్డులు

Tenali Double Robbery Cases in Guntur District
Tenali Double Robbery Cases in Guntur District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 2:03 PM IST

Tenali Double Robbery Cases in Guntur District : దొంగతనాలు రోజురోజుకూ పెరిగి పోతున్నాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కేటుగాళ్లు తమ చేతి వాటానికి పని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు కొత్త ఐడియాలతో తమ పని చేసుకుపోతున్నారు. పోలీసులకు ఏ మాత్రం అనుమానం రాకుండా పక్కా ప్లాన్​లు వేస్తున్నారు. అందినకాడికి దోచుకొని పరారవుతున్నారు. దొరికితే దొంగ దొరక్కపోతే దొర అన్నట్లు సాగుతుంది వీరి వ్యవహారం. పోలీసులు ఎంత నిఘా పెట్టినా దొంగతనాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు.

అసలు ఏం జరిగిందంటే? : గుంటూరు జిల్లా తెనాలి చెంచుపేటలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద కారు అద్దాలు పగులగొట్టిన దుండగులు అందులోని బ్యాగ్ ఎత్తుకెళ్లారు. తెలంగాణకు చెందిన ఐఆర్​ఎస్​ అధికారి శ్రీరామ్ శాంతిరాజు ఫంక్షన్ హాల్లో వివాహానికి హాజరయ్యారు. అనంతరం కారు వద్దకు వెళ్లి చూడగా అద్దాలు ధ్వంసం చేసి బ్యాగ్ తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు. బ్యాగులో మూడు ఐ ఫోన్లు, 5 లక్షల నగదు, 10 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, పాస్ పోర్ట్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఉన్నట్లు తెనాలి మూడో పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

బీరువా తాళాలు పగలగొట్టి : తెనాలి సబ్ డివిజన్ పరిధిలో ఒకేరోజు రెండు భారీ చోరీలు జరగడం కలకలం రేపుతున్నాయి. కొల్లిపర మండలం తూములూరులో మోటూరు మధుసూదనరావు ఇంట్లో బీరువా తాళాలు పగలగొట్టిన దొంగలు సుమారు 10 లక్షలు విలువైన ఆభరణాలు ఎత్తుకెళ్లారు. మధుసూదనరావు రాజోలులో రైస్ మిల్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన భార్య, కుమారుడు పండుగకు నరసరావుపేట వెళ్లారు. ఇంటి తాళం పగలగొట్టి ఉండటం గమనించిన స్థానికులు వారికి సమాచారం ఇచ్చారు. వచ్చి చూస్తే బీరువాలోని 96 గ్రాముల ఆభరణాలు మాయమైనట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కొల్లిపర ఎస్సై కోటేశ్వరరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

'రాజోలులో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నాను. అక్కడే ఉండి మిల్లు నడిపిస్తున్నాను. మా భార్య, కుమారుడు ఇక్కడ ఉంటారు. నేను వస్తూ, వెళ్తుంటాను. దసరా సెలవులకు బాబును తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లింది. రెండు రోజులు ఎవరూ ఇంటి వద్ద కనిపించకపోవడంతో గమనించిన వ్యక్తులు చోరీ చేశారు. తాళం తీసుకుని లోపలికి వెళ్లి బంగారం, డబ్బులు తీసుకున్నారు. వెళ్లేటప్పుడు తలుపులు వేసి వెళ్లారు. పోలీసులు కాల్​ చేసి సమాచారం ఇచ్చే వరకు మాకు తెలియదు. ఒక్కసారి మీ ఇల్లు చెక్ చేయాలి రండి అంటే వచ్చాం. ఇంట్లోకి వెళ్లి చూస్తే వస్తువులు చిందర వందరగా పడి ఉన్నాయి. బీరువా తలుపులు తెరచి ఉన్నాయి. ఇంటి పరిసరాల్లో సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడంతో ఎవరూ చోరీ చేశారో తెలియడం లేదు.' - మధుసూదనరావు, కొల్లిపర

