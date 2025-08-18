ETV Bharat / state

కూకట్​పల్లిలో దారుణం - పట్టపగలే పదేళ్ల బాలిక దారుణ హత్య - GIRL DEATH AT KUKATPALLY

హైదరాబాద్​ కూకట్​పల్లి పదేళ్ల బాలిక దారుణ హత్య - తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఘటన

10Year Old Girl Death at Kukatpally : హైదరాబాద్​లో పట్టపగలు పదేళ్ల బాలిక దారుణ హత్యకు గురైంది. కూకట్​పల్లిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తండ్రి బైక్​ మెకానిక్​, తల్లి ల్యాబ్​ టెక్నీషియన్​గా పని చేస్తున్నారు. బాలిక కేంద్రీయ విద్యాలయంలో ఆరో తరగతి చదువుతోంది. సోమవారం పాఠశాలకు సెలవు కావడంతో బాలిక ఇంట్లోనే ఉంది. దీంతో తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుడిని స్కూల్​కు పంపి విధులకు వెళ్లారు.

మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కుమారుడికి లంచ్​ బాక్స్​ తీసుకెళ్లేందుకు తండ్రి ఇంటికి వచ్చాడు. కుమార్తె ఎక్కడ ఉందని చూడగా బెడ్​రూమ్​లో పొట్టపై కత్తి పోట్లతో విగతజీవిగా పడి ఉంది. వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ తమ కుమార్తెను దుండగులు హతమార్చినట్లు సమాచారం అందిచారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న డీసీపీ సురేశ్​కుమార్​ ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. డాగ్​ స్వాడ్​, క్లూస్​టీమ్​తో ఆధారాలను సేకరించారు. బాలిక మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

"మాకు మధ్యాహ్నం 1గంట సమయానికి పదేళ్ల పాపను చంపేశారని డయల్​ 100 ద్వారా సమాచారం వచ్చింది. మేము వచ్చే చూసేసరికి చనిపోయి మంచం మీద పడి ఉంది. శరీరంపై కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. మృతదేహాన్ని శవపరీక్షల నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించాం. క్లూస్​ టీమ్స్​ కూడా ఆధారాలు సేకరిస్తున్నాయి. పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ వచ్చాకా తెలుస్తుంది." - సురేశ్​ కుమార్, డీసీపీ

హత్యపై బాలిక తల్లి స్పందించింది. వారు ఉంటున్న భవనంలోని, చుట్టుపక్కల ఇళ్లవారిపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఇరుగుపొరుగు వారితో చిన్నచిన్న గొడవలు ఉండడం సహజం, కానీ అంత మాత్రాన పిల్లలను చంపుతారా అంటూ కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించింది.

"నేను పని చేసే దగ్గర కూడా ఎలాంటి గొడవలు లేవు. ఇంటి దగ్గర చిన్న చిన్న గొడవలు ఉండడం సహజం. కానీ ఇంతకు తెగించి హత్య చేస్తారా. అలాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి. పిల్లలు పిల్లలు ఏమైనా అనుంటారు అవి మనకు తెలియదు. నా బిడ్డను ఎవరు చంపారు అన్నది మాకు తెలియాలి. ఇలా ఇంకొక అమ్మాయికి జరగకూడదు." - బాలిక తల్లి

