ఎర్రమలగుహల్లో ఆదిమానవుడి పెయింటింగ్స్ - దాచేస్తున్న మైనింగ్ మాఫియా

Ten Thousand Years Old Paintings Found in Chintakunta Caves In YSR District : ఆది మానవుడు నడయాడిన చింతకుంట ప్రాంతంలోని గుహలు దేశంలోనే రెండోస్థానంలో ఉన్నాయి. మధ్యప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని బింబేట్కాలో అతిపెద్ద గుహల సముదాయం ఉండగా, ఆ తర్వాతి స్థానం మనదే కావడం విశేషం. కానీ వైఎస్సార్​ జిల్లా వాసులకు కూడా ఆ విషయం తెలియదు. చరిత్రను చదివే విద్యార్థులకు కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించేలా వేల సంవత్సరాల నాటి రేఖా చిత్రాలు రాళ్లపై చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నప్పటికీ అది నిరుపయోగమే అయ్యిందిన్నేళ్లు.

ఈ గుహల్లో విలువైన ఖనిజాలు ఉండడంతో గుహలను గుర్తిస్తే తమ తవ్వకాలకు ఇబ్బంది అని వాటిని వెలుగు చూడకుండా ముసుగులు కప్పేస్తున్నారు కొందరు. 'గ్రాండ్‌ కానియన్ ఆఫ్‌ ఇండియా'గా గుర్తింపు పొందిన గండికోట అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసింది. దీంతో సమీపంలోనే ఉన్న ఈ గుహలను సైతం అభివృద్ధి పరిస్తే పర్యాటకం మరింత విస్తరిస్తుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

వైఎస్సార్​ జిల్లా ముద్దనూరు మండలం చింతకుంట గ్రామంలోని ఎర్రమల కొండల్లో ఉన్న శిలా రేఖా చిత్రాలు ఆది మానవుడి కాలం నాటివి. నాటి చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యంగా ఇవి ప్రసిద్ధి పొందాయి. ఈ కొండల నడుమ పెద్దగా ఉన్న బండరాళ్లపై ఆది మానవుడు గీసిన రేఖా చిత్రాలు ఉన్నట్లు చరిత్రకారులు, పురావస్తు నిపుణులు స్పష్టం చేశారు.