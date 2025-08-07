Temporary Break To Teacher Promotions : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతుల ప్రక్రియ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయింది. కొందరు టీచర్లు ఉన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించిన నేపథ్యంలో ఈ నెల 11వ తేదీ వరకు పదోన్నతులు ఇవ్వకుండా స్టే విధించినట్లు విద్యాశాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ నెల 4వ తేదీ నుంచి పదోన్నతుల ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా 11వ తేదీలో పూర్తి కావాల్సి ఉంది. దాదాపు 3,800 మందికి పైగా ఉపాధ్యాయులు స్కూల్ అసిస్టెంట్లుగా, గెజిటెడ్ హెచ్ఎంలుగా పదోన్నతులు లభించాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో ఓ కొత్త వివాదంతో ప్రక్రియకు తాత్కలికంగా బ్రేక్ పడింది.
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2002లో డీఎస్సీ ద్వారా కొందరు ఉపాధ్యాయులు అదే ఏడాది అక్టోబరు 17న స్కూల్ అసిస్టెంట్లుగా విధుల్లోకి చేరారు. అదే సంవత్సరం నవంబరు 1న కొందరు టీచర్లు ఎస్జీటీ నుంచి స్కూల్ అసిస్టెంట్లుగా పదోన్నతి లభించింది. నిబంధనల ప్రకారం విధుల్లో చేరిన తేదీ ప్రకారం సీనియారిటీని నిర్ణయిస్తారు. దీని ప్రకారం డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా నియమితులైనవారు సీనియారిటీ జాబితాలో ముందున్నారు. దీనిపై స్కూల్ అసిస్టెంట్లుగా పదోన్నతులు పొందినవారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిబంధనల ప్రకారం : 2002 డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ కంటే ముందు పదోన్నతుల షెడ్యూలు జారీ అయిందని, దానికితోడు పలుమార్లు వాయిదా పడిందని, అందువల్ల 2002 డీఎస్సీ ద్వారా నియమితులైనవారి కంటే తామే సీనియర్లమని వారు వాదిస్తున్నారు. వారు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టులో బుధవారం విచారణ జరిగింది. ఈ నెల 11వ తేదీ వరకు పదోన్నతుల ప్రక్రియపై హైకోర్టు స్టే విధించింది. నిబంధనల ప్రకారం ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్)లో ఉత్తీర్ణులు కానివారికి పదోన్నతులు ఇవ్వరాదని, పాఠశాల విద్యాశాఖ దాన్ని అమలు చేయడం లేదని కొందరు టీచర్లు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దానిపైనా స్పష్టత రావాల్సి ఉంటుందని విద్యాశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మరోవైపు పదోన్నతుల ఖాళీతో అయ్యే స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను ఎస్జీటీలతో భర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అదే విధంగా డీఎస్సీ-2012 తర్వాత పీఈటీ, భాష పండిట్లకు కూడా అప్గ్రేడ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. వీరు దాదాపు రాష్ట్రంలో 800 మంది ఉన్నారు. వారి పదోన్నతికి కూడా ప్రభుత్వ అనుమతించినట్లు సమాచారం, ఇలా దాదాపు 2వేల మంది ప్రమోషన్లు పొందే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఏడాది జూన్ 30వ తేదీ వరకు ఉన్న ఖాళీల ప్రకారం ఈ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే చాలా పాఠశాలల్లో రెగ్యులర్ హెడ్మాస్టర్లు లేకపోవడం వల్ల ఈ కొరత తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం వేగంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తిచేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది. విద్యాశాఖను స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన వద్దే అంటి పెట్టుకుని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ టీచర్లకు గుడ్న్యూస్ - త్వరలో ఎస్జీటీలు, స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు ప్రమోషన్లు
ఉపాధ్యాయుల 'నకిలీ' మాయ - హైదరాబాద్లో 34 మంది పోస్టింగ్లు నిలిపివేత