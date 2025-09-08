ETV Bharat / state

పూర్తైన చంద్రగ్రహణం - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెరుచుకున్న ఆలయాలు

చంద్రగ్రహణం తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెరుచుకున్న ఆలయాలు - ఆలయ శుద్ధి, పుణ్యాహవచనం తర్వాత ఆలయ తలుపులు తెరిచిన అధికారులు

Temples_Opened_in_Telugu_States
Temples_Opened_in_Telugu_States (ETV Bharat)
September 8, 2025

Temples Opened in Telugu States after Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆలయాలు తెరుచుకున్నాయి. తిరుమలలో ఆలయ శుద్ధి, పుణ్యాహవచనం తర్వాత వేకువజామున 2.40 గంటలకు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులు తెరిచారు. సుప్రభాత సేవను అర్చకులు ఏకాంతంగా నిర్వహించారు. తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వ దర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. 18 కంపార్టెమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.

  • శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయంలో చంద్రగ్రహణం సంప్రోక్షణ పూజలు చేశారు. ఉదయం 5 గంటలకు మల్లన్న ఆలయ ద్వారాలను అధికారులు తెరిచారు. ఆలయ శుద్ధి తర్వాత అర్చకులు ప్రాతఃకాల పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఉదయం 7.30 గంటల నుంచి స్వామి, అమ్మవార్ల దర్శనాలును ప్రారంభించారు.
  • విశాఖలోని సింహాచల దేవస్థానం శ్రీవరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారికి చంద్రగ్రహణం అనంతరం సంప్రోక్షణ పూర్తి చేశారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి భక్తుల దర్శనాలకు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. విశాఖ బురుజు పేట శ్రీకనక మహాలక్ష్మి ఆలయంలో సంప్రోక్షణ పూర్తి చేసి ఉదయం 9 గంటల నుంచి దర్శనాలకు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు.
  • తెలంగాణలోని బాసర సరస్వతీ అమ్మవారి ఆలయంతో పాటు ఉప ఆలయాల్లో కవాటోద్ఘాటనం గణపతి పూజ నిర్వహించారు. వేకువజాము నుంచి మహా సంప్రోక్షణ, ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమం పూర్తి చేశారు. అనంతరం సుప్రభాతం, విశేష అభిషేకం, మహా నివేదన నీరాజనం, మహా మంత్రపుష్ప నిర్వహించారు. ఆలయంలో యథావిధిగా తిరిగి అక్షరాభ్యాసాలు, ఆర్జిత సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి.
  • తెలంగాణలోని యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని అధికారులు తెరిచారు. తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు ఆలయాన్ని తెరిచి అర్చకులు సంప్రోక్షణ చేశారు. నిత్య కైంకర్యాలు నిర్వహించి యథావిధిగా స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులకు అనుమతి ఇచ్చారు.
  • చంద్రగ్రహణం అనంతరం విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. సంప్రోక్షణ, పూజల తర్వాత అమ్మవారి దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వనున్నారు.
  • చంద్రగ్రహణం ముగిసినందున దక్షిణ అయోధ్య భద్రాద్రి రామాలయం తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు రామాలయం తలుపులు అధికారులు తెరిచారు. సుప్రభాత సేవ తర్వాత గోదావరి జలాలతో ఆలయాన్ని అర్చకులు శుద్ధి చేశారు. అనంతరం ప్రధానాలయంలో సీతారాము మూలమూర్తులకు అభిషేకం చేశారు. స్వామివారి మహానివేదన తర్వాత ఉదయం 7.30 గంటల నుంచి భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతి ఇచ్చారు.

ఆసక్తిగా తిలకించిన పెద్దలు, చిన్నపిల్లలు: కాగా దేశ వ్యాప్తంగా చంద్రగ్రహణం ముగిసింది. ఆదివారం రాత్రి 11 నుంచి 12.22 గంటల వరకు సంపూర్ణ గ్రహణం పూర్తైంది. అయితే ఈ చంద్రగ్రహణాన్ని పెద్దలు, చిన్నపిల్లలు ఆసక్తిగా తిలకించారు. టెలిస్కోప్‍ల ద్వారా చంద్రగ్రహణాన్ని చిన్నారులకు చూపించి దానిపై పెద్దలు అవగాహన కల్పిపించారు. అలానే అర్ధరాత్రి తర్వాత 2.25 గంటలకు చంద్రగ్రహణం వీడింది. అదే విధంగా గ్రహణం వేళ చంద్రుడు అత్యంత ఎర్రగా కనిపించాడు. అలానే గ్రహణం వేళ 82 నిమిషాలపాటు చంద్రుడు పూర్తిగా భూమి నీడలోనే ఉన్నాడు.

