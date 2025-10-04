ETV Bharat / state

తెలుగు టీచర్ సైన్స్ ప్రయోగాలు - టాలెంట్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

ఈ ఏడాదే ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయిన ఉపాధ్యాయుడు - ఇంట్లో పాడైన వస్తువులతో సైన్స్ ప్రాజెక్టులు - 100కు పైగా ప్రాజెక్టులు చేయడమే లక్ష్యం

తెలుగు ఉపాధ్యాయుని సైన్స్ ప్రయోగాలు! - ఈయన టాలెంట్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!!
తెలుగు ఉపాధ్యాయుని సైన్స్ ప్రయోగాలు! - ఈయన టాలెంట్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!! (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 2:05 PM IST

Science Projects By Telugu Teacher : ఇంట్లో ఏవైనా పరికరాలు పాడైపోతే చెత్తలో పారేస్తాం లేదా అమ్మేస్తాం. అయితే ఈయన మాత్రం వాటిని ఉపయోగించి ప్రయోగాలు చేస్తారు. ఆయనే కరీంనగర్​కు చెందిన రొండ్ల రామచంద్రం. జిల్లాలో వివిధ పాఠశాలల్లో తెలుగు ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేసి ఈ ఏడాది రిటైర్ అయ్యారు. బోధించేది తెలుగే అయినప్పటికీ అతనికి సైన్స్​పై అమితమైన ఆసక్తి ఉంది. ఈ కారణంగానే వృథా పరికరాలను ముందు పెట్టుకొని ఈ మాస్టారు ప్రయోగాల్లో మునిగి తేలుతుంటారు.

కరీంనగర్​లో నివాసం ఉంటున్న రొండ్ల రామచంద్రం కరీంనగర్ జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లో తెలుగు ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేశారు. ఈ ఏడాది జూన్​లో ఉద్యోగ విరమణ పొందారు. వృత్తిరీత్యా 34 ఏళ్లు తెలుగు బోధించినా ప్రవృత్తిగా సైన్స్ ప్రయోగాలు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ కారణంగానే తన ఇంట్లోనే ప్రయోగాలు చేసేవారు.

ఇంటినే ఒక ప్రయోగశాలగా మార్చి : ఆయన తన ప్రయోగాల కోసం పెద్దగా ఖర్చు చేయలేదు. కేవలం పనికి రాని పాత వస్తువులను మాత్రమే ఉపయోగించారు. తప్పని సరి పరిస్థితిలో మాత్రమే ప్రయోగాల కోసం కొత్త వస్తువులు తీసుకునేవారు. వాటిని ఉపయోగించి ఎలా ప్రయోగాలు చేయాలి అనే విషయాలను ఇంటర్నెట్​లో చూసి తెలుసుకున్నారు. దాని ఆధారంగానే ప్రయోగాలు కూడా చేశారు. ఇలా తన ఇంటినే ఒక ప్రయోగశాలగా మార్చేశారు.

అతని ఇంట్లో ఏ మూలన చూసినా వైండింగ్, ఇంజినీరింగ్ వర్క్స్​కు సంబంధించిన వస్తువులు, పరికరాలే కనిపిస్తాయి. ఇంట్లో మనం వృథాగా పారవేసే ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు, ఎల్​ఈడీ బల్బులతో ఫ్లడ్​లైట్లు, సోలార్ దీపాలుగా తిరిగి వినియోగంలోనికి తీసుకువచ్చారు. ఎందుకూ పనికిరాని వస్తువులు, పాత ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను కటింగ్ మిషన్లుగా మలిచారు. ఇంట్లోనే గురుత్వాకర్షణ శక్తికి సంబంధించిన ప్రయోగాలు చేశారు. కాంతి సాధారణంగా రేఖీయ మార్గంలో అంటే వంపులు లేకుండా ప్రయాణిస్తుంది. అయితే కుంభాకార, పుటాకార దర్పణాలను వినియోగించి రేఖీయ మార్గంలో చలించే కణాలను వృత్తాకార మార్గంలో తిరిగేలా చేశారు. దీనికోసం అభికేంద్ర బలం, తరంగ పౌనఃపున్యాలకు సంబంధించిన ప్రయోగాలు చేశారు.

100కు పైగా ప్రాజెక్టులు చేయడమే తన లక్ష్యం : దాదాపుగా ఈ ప్రయోగాలకు సంబంధించి 60 వరకు నానో నమూనాలును తన ఇంట్లోనే నిర్వహించారు. తన గృహాన్నే మినీ మ్యూజియంగా మార్చారు. ఇంకా 100కు పైగా ప్రాజెక్టు నమూనాలు తయారు చేయడమే తన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అయితే అది కొంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. ఈ నేపథ్యంలో దాతలు ముందుకు వచ్చి తనకు సహకారం అందించాలని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం తనకు కరీంనగర్​లో రెండు గదులను కేటాయిస్తే అతన కల నెరవేరుతుందని ఆశిస్తున్నారు. అనుకున్నది వియవంతంగా పూర్తయితే మినీ మ్యూజియంతో పాటు వర్క్​షాప్​ను ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించారు.

వర్క్​షాప్​ను ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులకు సైన్స్​పై అవగాహన కల్పిస్తానని, వారిని ప్రయోగాలు చేసే విధంగా ప్రోత్సహిస్తానని పేర్కొన్నారు. దాతలు దయతలచి వ్యాన్​ సమకూర్చినా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థులకు ప్రయోగాల గురించి వివరిస్తానని చెబుతున్నారు.

