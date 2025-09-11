నేపాల్లో తెలుగు ప్రజల కష్టాలు - లగేజీ, డబ్బు పోగొట్టుకుని ఒట్టి చేతులతో
విహార యాత్రకు వెళ్లి నేపాల్లో చిక్కుకుని బిక్కుబిక్కుమంటున్న తెలుగువారు - అల్లర్ల నుంచి తప్పించుకునేందుకు పరుగులు - ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఆందోళన
Published : September 11, 2025 at 10:31 AM IST
Telugu People Stuck in Nepal after Going on Vacation: స్నేహితులు, కుటుంబసభ్యులతో కలిసి సరదాగా విహారయాత్రకు కొందరు, దైవ దర్శనాలకు మరికొందరు, ఉద్యోగ, ఉపాధి, వ్యాపార నిమిత్తం ఇంకొందరు ఏపీ నుంచి నేపాల్ వెళ్లారు. ఆ దేశంలో నెలకొన్న సంక్షోభ పరిస్థితుల కారణంగా బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు.
కొద్దిరోజులుగా నేపాల్లో సాగుతున్న అల్లర్లకు ఎక్కడ ఉండాలో తెలియక తెలుగువారు రహదారుల వెంబడి పరుగులు పెట్టారు. ఆందోళనకారుల దాడులకు భయపడి ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని కొంతమంది బస్టాండ్లు, ఆలయాల్లో తలదాచుకున్నారు. దైవ దర్శనానికి వెళ్లి తిరిగొచ్చేలోపే తాము ఉన్న హోటల్ కాలిపోయి పాస్పోర్టులు, దుస్తులు, డబ్బు, బంగారం పోగొట్టుకున్న వారూ ఉన్నారు. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, గుంటూరు జిల్లాల వాసులు 217 మంది నేపాల్లో చిక్కుకున్నారు.
హోటల్కు నిప్పు: విశాఖలోని ఎల్ఐసీ డివిజన్ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న రాధాకృష్ణమూర్తి, సూర్యప్రభ, కేవీఎస్ శ్రీదేవి, కె.సత్యనారాయణ, పద్మావతి కుటుంబాలు ఈ నెల 5న నేపాల్లోని ఆలయాల సందర్శనకు వెళ్లాయి. వారంతా ఒక హోటల్లో దిగారు. ఆలయాల్ని సందర్శించడానికి వెళ్లొచ్చేలోపు ఆందోళనకారులు ఆ హోటల్కు నిప్పుపెట్టారు. వారి దుస్తులు, కొంత డబ్బు, బంగారం కాలిపోయాయి. తర్వాత మరో హోటల్లో తలదాచుకున్నారు.
కాకినాడ శ్రీనగర్కి చెందిన తల్లీ కుమార్తెలు బుద్దరాజు సరళ, రోజారాణి నేపాల్ యాత్రకు వెళ్లారు. తిరిగి వచ్చే సమయంలో అల్లర్లు చెలరేగాయి. వీరు కాఠ్మాండూలోని ఓ హోటల్లో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. శ్రీనివాస్, కృష్ణవేణి, రాధ అనే ముగ్గురు కాకినాడ వాసులూ కాఠ్మాండూలో చిక్కుకుపోయారు.
విశాఖకు చెందిన వాసవ్య మహిళా మండలి ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ మాధవి గణపతి కాఠ్మాండూలో దక్షిణాసియా దేశాల సెమినార్ కోసమని వెళ్లి అక్కడ చిక్కుకుపోయారు. చుట్టూ ఎటు చూసినా మంటలే కనిపిస్తున్నాయని, అడుగు బయట పెట్టాలంటేనే భయమేస్తోందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
బస్సుపై దాడి: నేపాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు వెళ్లిన 8 మంది మంగళగిరి వాసులు అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. హోటల్లో బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతున్నారు. బుధవారం వీరు ప్రయాణిస్తున్న బస్సుపై కొంతమంది దాడి చేయడంతో ఆందోళనకు గురయ్యారు. వీరు చూస్తుండగానే మరో 2 బస్సుల్ని ఆపి ప్రయాణికుల నుంచి నగదు, బంగారు ఆభరణాలు దోచుకున్నారు.
యాత్రకు వెళ్లి చిక్కుకుని: విజయనగరం జిల్లా నుంచి 61 మంది మానస సరోవర యాత్రకు, శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి 17 మంది ముక్తినాథ్ యాత్రకు వెళ్లి కాఠ్మాండూలో చిక్కుకున్నారు. బయటకి అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితి ఉందని, ఉన్న కొద్దిపాటి ఆహారాన్నే తలా కొంచెం సర్దుబాటు చేసుకుంటూ గడుపుతున్నామని వారు తెలిపారు.
లోకేశ్ చొరవతో సురక్షితంగా రాక: తీర్థయాత్రలకు నేపాల్ వెళ్లిన కర్నూలు జిల్లా వాసులు 15 మంది సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చారు. ప్రస్తుతం వారు బిహార్లో ఉన్నారు. ఓ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా కర్నూలు, ఎమ్మిగనూరు, గూడూరు ప్రాంతాలకు చెందిన వారు 17 మంది నేపాల్ వెళ్లారు. అక్కడ అల్లర్లలో చిక్కుకుపోగా మంత్రి లోకేశ్ చొరవ తీసుకుని సురక్షితంగా వచ్చేలా చూశారు.
