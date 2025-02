ETV Bharat / state

మహా కుంభమేళా దారిలో తెలుగు బోర్డులు - యూపీ ప్రభుత్వానికి కలిశెట్టి ధన్యవాదాలు - TELUGU BOARDS IN UP

Published : Feb 28, 2025, 7:51 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Telugu Boards in UP For Maha Kumbh Mela : మహాకుంభమేళా సమయంలో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేసినందుకు విజయనగరం టీడీపీ ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈమేరకు ఆయన గురువారం యోగికి లేఖ రాశారు. కొన్ని నెలల క్రితం లఖ్‌నవూలో మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు భాషా సమస్య ఎదురుకాకుండా తెలుగులో సమాచారం అందించాలని, అలాగే రహదారుల వివరాలు తెలిపే బోర్డులు తెలుగులో కూడా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినట్లు అందులో గుర్తు చేశారు. తన విజ్ఞప్తిని మన్నించి అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు అని ఎంపీ కలిశెట్టి తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

ఉత్తరప్రదేశ్​ వెళ్లే రహదారుల పక్కన ఏర్పాటు చేసిన సూచిక బోర్డులు తెలుగులోనూ ఉండటం విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఇంగ్లీష్​, హిందీతో పాటు తెలుగులోనూ సైన్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడం అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి యూపీ వెళ్లిన భక్తులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉందని నెటిజన్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా యూపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలను అభినందిస్తున్నారు. తెలుగు భాషకు యోగి ఆదిత్యనాథ్​ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రాధాన్యాన్ని, గౌరవాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. తెలుగులో సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా తెలుగు యాత్రికులకు ఉపయోగకరంగా ఉండటంతో పాటుగా తెలుగు భాషకు మంచి గౌరవం, ప్రాధాన్యం కూడా ఇచ్చారంటూ పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

