సరికొత్తగా ‘టెలీమానస్‌’ - అందుబాటులోకి వీడియో కాలింగ్‌

ఇకనుంచి బాధితులకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా కౌన్సెలింగ్‌ - దగ్గరలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స, మందులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 3:42 PM IST

Tele MANAS Offers Video Consultations Facility : ఆత్మహత్యల నివారణకు కృషి చేస్తున్న ‘టెలీమానస్‌’ కేంద్రం సేవలను విస్తరించడానికి చర్యలు చేపట్టారు. విశాఖపట్నం జిల్లా ప్రభుత్వ మానసిక ఆసుపత్రి ఆవరణలో పనిచేస్తున్న ఈ విభాగంలో ఇటీవల వీడియో కాల్‌ సదుపాయం అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఎవరైనా ఆత్మహత్య ఆలోచనలతో బాధపడుతున్నవారు ఈ కేంద్రానికి రాకుండా వీడియో ద్వారా సంప్రదించడానికి అవకాశం కల్పించామని డాక్టర్‌ నిత్య ఐశ్వర్య తెలిపారు. దూరప్రాంతాల నుంచి రావడానికి అవకాశం లేని వారు ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చన్నారు.

కొత్త క్యాబిన్‌ ఏర్పాటు: మానసిక ఆసుపత్రిలో టెలీమానస్‌ కేంద్రానికి కొత్త క్యాబిన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ 20 మంది వరకు కౌన్సిలర్లను నియమిస్తున్నట్లు డాక్టర్‌ నిత్య ఐశ్వర్య తెలిపారు. బాధితులు వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా కౌన్సెలింగ్‌ పొంది దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స చేయించుకోవడంతోపాటు అవసరమైన మందులు తీసుకోవచ్చన్నారు. ప్రాథమిక, పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలు మానసిక సమస్యలకు అవసరమైన మందులను ఇండెంట్‌ పెట్టి తీసుకోవాలని ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చామన్నారు. ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్న వారు టెలీమానస్‌ కాల్‌ సెంటర్‌(14416) సేవలు ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు.

ఇటీవలి కాలంలో ఆత్మహత్యలు సామాజిక సమస్యగా మారింది. ఒత్తిళ్లు, ఆర్థిక, సామాజిక, కుటుంబ సమస్యలతో సతమతమవుతున్నవాళ్లు ఎందరో ఉన్నారు. ఈ సమస్యలకు తోడు రకరకాల కారణాలు, వివక్ష, పని ఒత్తిడి కారణంగా విపరీత మానసిక సమస్యలతో బాధ పడుతున్నవారు అనేకం. సమస్య పరిష్కరించుకోలేక, మానసిక వేదన, ఒత్తిళ్లు తట్టుకోలేక కుంగుబాటు, నిస్సహాయ స్థితిలో బలవంతంగా ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు.

ఒత్తిడిని జయించేలా - మానసిక స్థైర్యం నింపుతున్న ‘టెలీమానస్‌’

టెలీ - మానస్​ : ఆందోళనకర పరిణామంగా మారిన ఈ సమస్యకు కారణాలు, పరిష్కార మార్గాలపై అందరికీ అవగాహన ఉండాలి. వీటి నివారణకు తీసుకుంటున్న చర్యలు, మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరాన్ని తెలుసుకోవాలి. అలాంటి పరిష్కార వేదిక టెలీమానస్​. ఇది ఒత్తిళ్ల నుంచి బయటపడేసి, మనలో మానసిక స్థైర్యాన్ని నింపుతుంది.

కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి సాధారణ స్థితికి : కష్టాలు చుట్టుముట్టినప్పుడు కొందరు మానసికంగా కుంగుబాటుకులోనై ఆత్మహత్య ఆలోచనలు చేస్తుంటారు. కుటుంబసభ్యులు గుర్తించి ఆసుపత్రిలో చేరిస్తే బతికి బయటపడతారు. కొందరు తమ మానసిక వ్యధను కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోలేరు. అలాంటి వారికి వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తోంది ప్రభుత్వ మానసిక ఆసుపత్రిలోని టెలీమానస్‌ కేంద్రం. వారి బాధను విని కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి సాధారణ స్థితికి తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది ఈ సంస్థకు చెందిన 14416 నెంబరుకు ఫోన్‌ చేసి ఆత్మహత్య ఆలోచనల నుంచి బయటపడ్డారని కేంద్రంలోని అధికారులు తెలుపుకున్నారు.

ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నట్లు పలువురు కేంద్రానికి ఫోన్‌ చేస్తున్నారని, వైద్యులు వారిని మాటల్లో పెట్టి మేమున్నామని భరోసా కల్పిస్తున్నారని కేంద్రంలోని అధికారులు గతంలోనే చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. బాధితులను ఆత్మహత్య ఆలోచనల నుంచి బయటకు రప్పిస్తున్నారని వివరిస్తున్నారు. వారు ఎక్కడ ఉన్నారనే విషయాన్ని తెలుసుకొని ఓ కౌన్సెలర్‌ను సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల వ్యవధిలో పంపిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అనంతరం దగ్గరలోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించి మందులు ఇప్పిస్తున్నట్లు వివరించారు. మానసిక ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుటపడే వరకు వారానికి ఒకసారి కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

భావోద్వేగాల నియంత్రణే బంధానికి బలం - మాటే ప్రేమకు వంతెన

