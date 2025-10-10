ETV Bharat / state

YUVA : మన తెలంగాణ బిడ్డ ఏఐలో ఆల్​ ఇండియా టాపర్ - బోనస్​గా​ ప్రధాని మోదీ నుంచి పురస్కారం

ఏఐలో ఆల్‌ ఇండియా ట్రేడ్‌ టాపర్‌గా నిలిచిన పల్లవి - అక్టోబర్‌ 4న దిల్లీలో ప్రధాని చేతుల మీదుగా అవార్డు - నేషనల్‌ స్కిల్‌ ట్రైనింగ్‌ సంస్థల్లో ఏడాది పాటు శిక్షణ తీసుకున్న యువతి

KHAMMAM YOUNG GIRL SUCCESS STORY
KHAMMAM YOUNG GIRL SUCCESS STORY (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Khammam Young Girl Talluri Pavani Success Story : కెరీర్ ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలన్న లక్ష్యంతో అందివచ్చిన ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా ముందుకు సాగిందీ అమ్మాయి. మధ్యతరగతి కుటుంబ కష్టాలను అధిగమిస్తూ కొత్త కోర్సులు, నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంది. హైదరాబాద్‌లోని నేషనల్‌ స్కిల్‌ ట్రైనింగ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో ఏడాది పాటు ఏఐ(కృత్రిమ మేధ) విభాగంలో శిక్షణ పొందింది. ప్రోగ్రామింగ్‌ అసిస్టెంట్‌ విభాగంలో ఆల్‌ ఇండియా ట్రేడ్‌ టాపర్‌గా నిలిచి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతులమీదుగా అవార్డు అందుకుంది.

ఏఐలో ఆల్​ ఇండియా ట్రేడ్​ టాపర్​గా తెలంగాణ బిడ్డ

ఆల్​ఇండియా ట్రేడ్​ పరీక్షల్లో సత్తాచాటిన యువతి : ఈ అమ్మాయి పేరు తాళ్లూరి పల్లవి. ఖమ్మం జిల్లా ఆరెంపుల సొంతూరు. తల్లిదండ్రులు తాళ్లూరి రవిప్రసాద్, అజిత. పల్లవి అక్క లావణ్య ఎంబీఏ చేసి ఖమ్మంలోని ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. పల్లవి పదో తరగతి వరకు నాయుడుపేట, ఖమ్మంలో ఇంటర్, బీటెక్‌ పూర్తి చేసింది. తర్వాత అందరిలాగే ఉద్యోగ వేట ప్రారంభించింది.

ఆసక్తి ఉంటే అవకాశాలకు కొదవే ఉండదని నిరూపించింది పల్లవి. ఉద్యోగం కోసం గూగుల్​లో సెర్చ్​చేస్తుండగా నేషనల్‌ స్కిల్‌ ట్రైనింగ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ గురించి సమాచారం తెలుసుకుంది. వివరాలు, అర్హత ఆరా తీసి దరఖాస్తు చేసింది. హైదరాబాద్‌ విద్యానగర్‌లోని నేషనల్‌ స్కిల్‌ ట్రైనింగ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ మహిళల విభాగంలో సీటు సాధించింది. మొదటిసారిగా ప్రారంభించిన ఏఐ కోర్సులో చేరి ఏడాది పాటు శిక్షణ పొందింది. పరీక్షల్లో ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ టాపర్‌గా నిలిచింది.

KHAMMAM YOUNG GIRL SUCCESS STORY
ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకుంటున్న యువతి

ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా అవార్డు : ఈ నెల(అక్టోబర్​) నాలుగో తేదీన ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ఏఐ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ టాపర్‌ అవార్డును పల్లవి అందుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చే సంస్థలు అనేకం ఉంటాయని వాటిపై యువతకు తగిన అవగాహన పెంచుకుంటే తప్పక విజయాలు వరిస్తాయని చెబుతోంది పల్లవి.

"నేను బీటెక్ తర్వాత సెంట్రల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​లో ఏఐ కోర్సులో జాయిన్​ అయ్యాను. శిక్షణ తర్వాత పరీక్షలకు హాజరయ్యాను. అనంతరం వచ్చిన ఫలితాల్లో నేను ఆల్​ ఇండియా ట్రేడ్ టాపర్​గా నిలిచా. అందుకు గాను ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా అవార్డును అందుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. చాలా కేంద్ర ప్రభుత్వ శిక్షణ సంస్థలు యువతకు ఏఐ లాంటి అంశాలపై శిక్షణను అందిస్తున్నాయి. అలాంటి వాటిపై అవగాహన పెంచుకుని ప్రయత్నిస్తే మంచి అవకాశాలు సొంతం చేసుకోవచ్చు" - తాళ్లూరి పల్లవి, టాపర్‌

పల్లవి చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి చదివిందని చెబుతున్నారు ఆమె తండ్రి రవిప్రసాద్. పీఎం చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్న తర్వాత అందరూ ఇంటికి వచ్చి కుమార్తెను సన్మానిస్తుంటే సంతోషంగా ఉందని అంటున్నారు.

KHAMMAM YOUNG GIRL SUCCESS STORY
స్థానికుల నుంచి సన్మానం పొందుతూ

దేశవ్యాప్తంగా 33 సంస్థలు : కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్​మెంట్ అండ్ ఎంటర్​ప్రెన్యూర్ షిప్ మంత్రిత్వశాఖ పరిధిలో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి సంస్థలు దేశవ్యాప్తంగా 33 ఉన్నాయి. జనరల్ 14, మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా 19 సంస్థలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ప్రవేశం పొందాలనుకునే వారు పదో తరగతి పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఏటా జూన్, జులైలో ప్రవేశాలు ఉంటాయి. సంస్థలు అందించే వివిధ కోర్సులు ఆధారంగా ఏడాది, రెండేళ్లు శిక్షణ ఉంటుంది. అనంతరం వివిధ కంపెనీలు, పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే ప్రతిభ ఆధారంగా ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి.

కబడ్డీలో సత్తాచాటుతున్న తెలంగాణ బిడ్డ - బరిలో దిగితే పతకం పట్టాల్సిందే!

ర్యాంకుల పంట పండించిన రైతు బిడ్డ - ఇదీ 'గ్రూప్స్​' వీరుడు సాయికృష్ణారెడ్డి ప్రతిభ

