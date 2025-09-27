పాతవాహనాలకు హైసెక్యూరిటీ నంబర్ ప్లేట్లు - అమర్చేందుకు ఎలాంటి గడువు విధించలేదు : రవాణాశాఖ
పాత వాహనాలకు హైసెక్యూరిటీ ప్లేట్ల విషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చిన రవాణాశాఖ - హెచ్ఎస్ఆర్పీ అమర్చేందుకు ఎలాంటి గడువు విధించలేదని వెల్లడి -
Published : September 27, 2025 at 10:40 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 11:35 PM IST
Telangana Transport Dept On HSRP Number : ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం పాత వాహనాలకు సంబంధించి హైసెక్యూరిటీ నంబర్ ప్లేట్ (హెచ్.ఎస్.ఆర్.పీ) అమర్చేందుకు ఎటువంటి గడువు విధించలేదని తెలంగాణ రవాణాశాఖ స్పష్టం చేసింది. సెప్టెంబర్ 30వ తేదీలోగా హెచ్ఎస్ఆర్పీ నంబర్ ప్లేట్ తప్పనిసరిగా అమర్చకపోతే ఆర్టీఏ, ట్రాఫిక్ అధికారులు జరిమానాలు విధిస్తారనే వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని రవాణాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం నుంచి గడువు సంబంధిత అధికారిక ఉత్తర్వులు ఇంకా తమకు అందలేదని రవాణా శాఖ స్పష్టం చేసింది.
నకిలీ వెబ్సైట్ల మాయలో పడొద్దు : ఈ విషయం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది కనుక వాహనదారులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని రవాణాశాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. హెచ్ఎస్ఆర్పీ నంబర్ ప్లేట్లు బిగిస్తామని కొన్ని నకిలీ వెబ్సైట్లు ప్రచారం చేస్తున్నట్లుగా తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. అలాంటి వాటిని నమ్మవద్దని రవాణాశాఖ విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆర్టీఏ చలాన్ల పేరిట వచ్చే అనుమానాస్పద లింక్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఓపెన్ చేయరాదని విజ్ఞప్తి చేసింది. అలాంటి వాటి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
అసలేంటీ హైసెక్యూరిటీ నెంబర్ ప్లేట్లు : నకిలీలకు అడ్డుకట్ట వేసి దూరం నుంచి స్పష్టంగా కనిపించేవిధంగా తమ వాహనాలకు హై సెక్యూరిటీ నంబర్ ప్లేట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కొద్ది రోజుల క్రితం కేంద్రం పేర్కొంది. వెహికల్ రకం ఆధారంగా హెచ్ఎస్ఆర్పీ నంబర్ప్లేట్ల కోసం రూ.320- రూ.860 వరకు రుసుములను ఖరారు చేసింది. సుప్రీంకోర్టు కూడా నకిలీ నంబర్ప్లేట్లతో తిరగకుండా అడ్డుకట్ట వేయడం, చోరీలను అరికట్టడం, రోడ్డు భద్రత లక్ష్యంగా కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే పలు రాష్ట్రాలు ఈ నిబంధన అమలు చేస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ఈ నిబంధనకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి తమకు ఎలాంటి ఆదేశాలు అందలేదని తెలిపింది.
కేంద్రం అమలు చేస్తున్న వాహన సారథి పోర్టల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రవాణాశాఖ వివరాలను అనుసంధానం చేస్తున్న నేపథ్యంలో కొన్ని సందర్భాల్లో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురవుతున్నట్లు రవాణాశాఖ అధికారులు వివరిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ విషయం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. హెచ్ఎస్ఆర్సీ నంబర్ప్లేట్ల అమర్చే విషయంలో ఎలాంటి గడువు తేదీ విధించలేదని రాష్ట్ర రవాణాశాఖ పేర్కొనడం గమనార్హం.
ఆర్సీ పునరుద్ధరించకుండా : నాన్ ట్రాన్స్పోర్టు వాహనాలకు సంబంధించి ఆర్సీ గడువు 15 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అది తీరాక విధిగా మళ్లీ పునరుద్ధరించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయకుండా రోడ్లపై తిప్పే సమయంలో అనుకోకుండా ప్రమాదానికి గురైతే పరిహారం పొందేందుకు వీలుండదు. అప్పట్లో వాహనదారులు తమకు నచ్చిన విధంగా నంబర్ ప్లేట్లను అమర్చుకున్నారు. ఇలాంటి వాటితో నకిలీలకు ఆస్కారం ఉందని గమనించి హెచ్ఎస్ఆర్పీ నంబర్ ప్లేట్ల ఏర్పాటనేది అమల్లోకి వచ్చింది. కానీ దీనిపై చాలా మందికి సరైన అవగాహన లేనట్లుగా తెేదు.
పాత వాహనం కొనుగోలు చేస్తున్నారా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- మీరు కొంటున్న వాహనంకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి.
- ఆ వాహనంపై ఆన్లైన్ చలానాలు ఉన్నాయా లేదా చూడాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు అసలివా నకిలీవా పరిశీలించాలి.
- కేసుల్లో ప్రమేయం ఉన్న వెహికల్స్ను కొంతమంది అంటగట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అమ్మేవారిపై ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా సమీప ఠాణాలో సమాచారం ఇవ్వాలి.
