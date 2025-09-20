ETV Bharat / state

కొత్త వాహనం కొనాలనుకుంటున్నారా? - మీకు సెస్సు రూపంలో అదనపు ఖర్చు

కొత్త వాహనాలపై రోడ్డు భద్రతా సెస్సు విధించాలని నిర్ణయించిన రవాణాశాఖ - ఏటా రూ.270 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా - అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన తర్వాత అమల్లోకి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 7:42 AM IST

Road Safety CESS On New Vehicles : మీరు కొత్త వాహనం కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ బడ్జెట్‌ను సవరించుకోవాల్సిందే. లైఫ్‌ట్యాక్స్, ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీ ప్రీమియం చెల్లింపులతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా మరో అదనపు భారం పడనుంది. వాహనాలపై రోడ్డు భద్రతా సెస్సు విధించాలని తెలంగాణ రవాణాశాఖ నిర్ణయించింది. ఈ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కూడా ఆమోదం తెలిపింది.

అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఈ రోడ్డు భద్రతా సెస్సు విధింపు అమల్లోకి రానుంది. ఆ తర్వాత కొనుగోలుచేసే వాహనాలకు తప్పనిసరిగా రోడ్డు భద్రత సెస్సు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వాహనరకాన్ని బట్టి కనిష్ఠంగా రూ.2 వేలు, గరిష్ఠంగా రూ.10 వేల వరకు రోడ్డు భద్రత సెస్సు కింద వసూలు చేస్తారు. ఈ సెస్సు ద్వారా సంవత్సరానికి సుమారుగా రూ.270 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని రవాణాశాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సెస్సును కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌ సమయంలో వసూలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.

  • వ్యవసాయ అవసరాలకు, ఆటో కార్మికుల జీవనోపాధికి ఉపయోగించే కొన్ని రకాల వాహనాలకు రోడ్డుభద్రత సెస్సు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
  • రాష్ట్రంలో ఏటా సగటున 9 లక్షల కొత్త వాహనాలు రిజిస్ట్రేషన్​ అవుతున్నాయి. ఇందులో అత్యధికంగా 6 లక్షల వరకు ద్విచక్రవాహనాలే ఉంటున్నాయి. కార్లు 1.7 లక్షలు కాగా మిగతా వాహనాలు 1.3 లక్షల వరకు రిజిస్టర్​ అవుతున్నాయి.

రహదారి భద్రతా చర్యల అమలుకే : రోడ్డు భద్రతపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు నియమించిన కమిటీ ఆదేశాల మేరకు రహదారి భద్రతా చర్యల అమలు కోసమే ఈ సెస్సును ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు రవాణాశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌ ద్వారా వసూలుచేసే సెస్సును రవాణాశాఖ కమిషనర్‌ ఆపరేట్‌ చేసేలా ప్రత్యేక అకౌంట్​ను తెరిచి అందులో జమచేయాలని రవాణాశాఖ నిర్ణయించింది.

వేటికి ఖర్చు చేస్తారు? : రోడ్డు భద్రతా సెస్సు ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని రోడ్డు సేఫ్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణకు ఖర్చు చేయనున్నట్లు రవాణాశాఖ చెబుతోంది.

ఈ మేరకు వేటికి ఖర్చు చేస్తారంటే

  • డ్రైవింగ్‌ శిక్షణ కేంద్రాల ఏర్పాటు
  • ట్రాఫిక్‌ ఎడ్యుకేషనల్‌ పార్కుల ఏర్పాటు
  • బ్రీత్‌ ఎనలైజర్లు, స్పీడ్‌లేజర్‌ గన్లు, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ పరికరాల కొనుగోలు
  • సెమినార్లకు, వర్క్‌షాప్‌లకు
  • లారీ, ఆటో డ్రైవర్లకు కంటి పరీక్షలు చేసేందుకు

వీటికి మినహాయింపు ఇచ్చారు

  • ఆటోలు (4, 5, 6, 7 సీటర్స్‌)
  • వ్యవసాయానికి వినియోగించే ట్రాక్టర్లు, ట్రైలర్లు

రోడ్డు భద్రతా సెస్సు లక్ష్యాలు:

ప్రమాదాలను నివారించడం : రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి, భద్రత చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ సెస్సు నిధులు ఉపయోగపడతాయి.

రవాణా కార్మికుల సంక్షేమం : రవాణా రంగంలో పనిచేసే కార్మికుల సామాజిక భద్రత, సంక్షేమం కోసం ఒక ప్రత్యేక సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేయడమే ఈ సెస్‌ ముఖ్య ఉద్దేశాలలో ఒకటని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

రహదారి భద్రతా నిధి : సేకరించిన నిధులను రోడ్డు భద్రతా ఖాతాలో జమ చేసి, రవాణాను మెరుగుపర్చడానికి ఉపయోగిస్తారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతంలోనే రోడ్డు భద్రతా సెస్సును ప్రతిపాదించింది. కానీ దీనిపై విమర్శలు రావడంతో మళ్లీ వాయిదా వేసింది. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ ఆమోదించిన వెంటనే అమలులోకి రానుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

