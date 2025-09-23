ETV Bharat / state

పైకి బ్రాండెడ్​ సీసా - లోపల అంతా స్పిరిట్​! - జోరందుకున్న నకిలీ మద్యం దందా

బ్రాండెడ్​ సీసాల్లో నకిలీ మద్యం - గుడుంబా తరహాలో పులియబెట్టి తయారీ - తనిఖీలను ముమ్మరం చేసిన టాస్క్​ఫోర్స్​ బృందాలు

Adulterated Liquor in Branded Bottles
Adulterated Liquor in Branded Bottles (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Adulterated Liquor in Branded Bottles : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. ఎన్నికలు ఎప్పుడనేది ఇంకా స్పష్టత రాకపోయినా, ఆ వేడి రోజురోజూకూ అగ్ని జ్వాలలా రాజుకుంటోంది. గ్రామాల్లో మద్యం ఏరులై పారుతుంది. ఇదే అదనుగా కల్తీ మద్యం దందాకు తెరలేసింది. స్పిరిట్​ కలిపిన చీప్​ లిక్కర్​ గ్రామాల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీన్ని తాగిన వారికి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి.

ఈ కల్తీ మద్యం​ గ్రామాల్లోకి ప్రవేశించడానికి కూడా ఒక బలమైన కారణం ఉంది. మద్యం షాపుల లైసెన్సు గడువు తుది దశకు చేరి, మళ్లీ టెండర్ల ప్రక్రియ మొదలు కానుండడమే. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే పలు పట్టణాల్లోని వైన్స్​ దుకాణాల్లో యజమానులు మద్యం స్టాక్​ను ఉంచడం లేదు. ఈ పరిణామాలు కూడా కల్తీ మద్యం విక్రయదారులకు అనుకూలంగా మారిందనే అభిప్రాయం ఉంది.

మహబూబాబాద్‌లో ఇటీవల పట్టుబడిన కల్తీ మద్యం సీసాలు...పక్కన ఖాళీ సీసాలు, మూతలు (Eenadu)

ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటనలు :

  • సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్లచెరువు మండలంలో టాస్క్​ఫోర్స్​ దాడుల్లో భారీగా కల్తీ మద్యం సీసాలు దొరికాయి. వారి వద్ద 870 లీటర్ల స్పిరిట్​ను స్వాధీనం చేసుకొని, 16 మందిపై కేసును నమోదు చేశారు.
  • నల్గొండ జిల్లా నాంపల్లి, చండూరు మండలాల్లో 1,500 లీటర్ల నకిలీ మద్యం, 600 లీటర్ల స్పిరిట్​ లభించింది. ఇక్కడ కల్తీ మద్యం తయారీలో లింకులు బయటపడ్డాయి.
  • మహబూబాబాద్​ జిల్లాలోనూ 2,688 మద్యం సీసాలు, 60 లీటర్ల స్పిరిట్​ దొరికింది. ఈ కేసులో ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యక్తి స్పిరిట్​ సరఫరా చేసినట్లు ఇక్కడ తేలింది.
  • ఆదిలాబాద్​లోనూ నకిలీ మద్యం సీసాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
  • జహీరాబాద్​ అంతర్రాష్ట్ర చెక్​పోస్టు వద్ద, అలాగే సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలం, హైదరాబాద్​ శివారుల్లోనూ నకిలీ మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 3 వేల లీటర్ల నకిలీ మద్యాన్ని పోలీసులు ఇటీవల ధ్వంసం చేశారు.

రెండు విధాలుగా ప్రభావం : నకిలీ మద్యాన్ని తాగడం వల్ల ముఖ్యంగా గ్రామాల్లోని ప్రజలు దీర్ఘకాలంలో తీవ్ర అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడుతుంది. గ్రామాల్లో చాలా వరకు నకిలీ మద్యాన్ని బ్రాండెడ్​ మద్యం సీసాల్లో నింపుతున్నారు. ఈ సీసాలపై లేబుళ్లు సైతం పేరు గల సంస్థలవే అతికిస్తున్నారు. నకిలీ మద్యాన్ని బ్రాండెడ్​ సీసాల్లో నింపే క్రమంలో స్పిరిట్​ కలిపి, గుడుంబా తరహాలో పులియబెట్టి తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

ఈ విధంగానే పంజాబ్​లో కొంతకాలం క్రితం కల్తీ మద్యం తాగి 14 మంది మరణించిన ఘటన కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్రంలోని టాస్క్​ఫోర్స్​ బృందాలు అప్రమత్తమై తనిఖీలను ముమ్మరం చేశాయి. ఎక్కడైనా నకిలీ మద్యం సీసాలు కనిపిస్తే వెంటనే సీజ్​ చేసి సదరు వ్యక్తిని అరెస్టు చేస్తున్నారు. అలాగే ఎక్కడైనా కల్తీ మద్యం తయారీ, విక్రయం, రవాణా వంటివి సాగుతున్నట్లు సమాచారం ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని పోలీసులు, ఆబ్కారీ అధికారులు కోరుతున్నారు.

సంయుక్త దర్యాప్తు కీలకం : కల్తీ మద్యం కేసుల్లో స్పిరిట్​ పొరుగు రాష్ట్రం నుంచి సరఫరా అవుతున్నట్లు విచారణలో తేలింది. నిందితులు అంతా స్థానికులే కావడం కలవరపెడుతోంది. వీరంతా డబ్బు సంపాదనపై ఆశతో కల్తీ మద్యం తయారీని దందాగా ఎంచుకుంటున్నారని తెలిసింది. పక్క రాష్ట్రాల్లో స్పిరిట్​ రవాణా చేసే వ్యక్తుల విషయాలు వీరికి ఎలా తెలుస్తున్నాయంటే ఇది వేళ్లుతో పూర్తిగా విస్తరించిన వ్యవస్థ. కొత్తగా ఈ దందాలోకి వచ్చిన వారు దొరికిపోయి కేసుల్లో బెయిల్​ పొంది బయటకు ఏం చక్కా వచ్చేస్తున్నారు. అసలు కల్తీ మద్యం వ్యాపారాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించాలంటే పోలీసు, ఆబ్కారీ శాఖలు ఎవరికి వారుగా దర్యాప్తు చేయకూడదు. ఇలా కాకుండా సంయుక్తంగా సాగితే దర్యాప్తు మంచి ఫలితాలు వస్తాయని అంతా అభిప్రాయపడుతున్నారు.

