పైకి బ్రాండెడ్ సీసా - లోపల అంతా స్పిరిట్! - జోరందుకున్న నకిలీ మద్యం దందా
బ్రాండెడ్ సీసాల్లో నకిలీ మద్యం - గుడుంబా తరహాలో పులియబెట్టి తయారీ - తనిఖీలను ముమ్మరం చేసిన టాస్క్ఫోర్స్ బృందాలు
Published : September 23, 2025 at 10:53 AM IST
Adulterated Liquor in Branded Bottles : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. ఎన్నికలు ఎప్పుడనేది ఇంకా స్పష్టత రాకపోయినా, ఆ వేడి రోజురోజూకూ అగ్ని జ్వాలలా రాజుకుంటోంది. గ్రామాల్లో మద్యం ఏరులై పారుతుంది. ఇదే అదనుగా కల్తీ మద్యం దందాకు తెరలేసింది. స్పిరిట్ కలిపిన చీప్ లిక్కర్ గ్రామాల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీన్ని తాగిన వారికి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి.
ఈ కల్తీ మద్యం గ్రామాల్లోకి ప్రవేశించడానికి కూడా ఒక బలమైన కారణం ఉంది. మద్యం షాపుల లైసెన్సు గడువు తుది దశకు చేరి, మళ్లీ టెండర్ల ప్రక్రియ మొదలు కానుండడమే. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే పలు పట్టణాల్లోని వైన్స్ దుకాణాల్లో యజమానులు మద్యం స్టాక్ను ఉంచడం లేదు. ఈ పరిణామాలు కూడా కల్తీ మద్యం విక్రయదారులకు అనుకూలంగా మారిందనే అభిప్రాయం ఉంది.
ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటనలు :
- సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్లచెరువు మండలంలో టాస్క్ఫోర్స్ దాడుల్లో భారీగా కల్తీ మద్యం సీసాలు దొరికాయి. వారి వద్ద 870 లీటర్ల స్పిరిట్ను స్వాధీనం చేసుకొని, 16 మందిపై కేసును నమోదు చేశారు.
- నల్గొండ జిల్లా నాంపల్లి, చండూరు మండలాల్లో 1,500 లీటర్ల నకిలీ మద్యం, 600 లీటర్ల స్పిరిట్ లభించింది. ఇక్కడ కల్తీ మద్యం తయారీలో లింకులు బయటపడ్డాయి.
- మహబూబాబాద్ జిల్లాలోనూ 2,688 మద్యం సీసాలు, 60 లీటర్ల స్పిరిట్ దొరికింది. ఈ కేసులో ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యక్తి స్పిరిట్ సరఫరా చేసినట్లు ఇక్కడ తేలింది.
- ఆదిలాబాద్లోనూ నకిలీ మద్యం సీసాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- జహీరాబాద్ అంతర్రాష్ట్ర చెక్పోస్టు వద్ద, అలాగే సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలం, హైదరాబాద్ శివారుల్లోనూ నకిలీ మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 3 వేల లీటర్ల నకిలీ మద్యాన్ని పోలీసులు ఇటీవల ధ్వంసం చేశారు.
రెండు విధాలుగా ప్రభావం : నకిలీ మద్యాన్ని తాగడం వల్ల ముఖ్యంగా గ్రామాల్లోని ప్రజలు దీర్ఘకాలంలో తీవ్ర అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడుతుంది. గ్రామాల్లో చాలా వరకు నకిలీ మద్యాన్ని బ్రాండెడ్ మద్యం సీసాల్లో నింపుతున్నారు. ఈ సీసాలపై లేబుళ్లు సైతం పేరు గల సంస్థలవే అతికిస్తున్నారు. నకిలీ మద్యాన్ని బ్రాండెడ్ సీసాల్లో నింపే క్రమంలో స్పిరిట్ కలిపి, గుడుంబా తరహాలో పులియబెట్టి తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.
ఈ విధంగానే పంజాబ్లో కొంతకాలం క్రితం కల్తీ మద్యం తాగి 14 మంది మరణించిన ఘటన కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్రంలోని టాస్క్ఫోర్స్ బృందాలు అప్రమత్తమై తనిఖీలను ముమ్మరం చేశాయి. ఎక్కడైనా నకిలీ మద్యం సీసాలు కనిపిస్తే వెంటనే సీజ్ చేసి సదరు వ్యక్తిని అరెస్టు చేస్తున్నారు. అలాగే ఎక్కడైనా కల్తీ మద్యం తయారీ, విక్రయం, రవాణా వంటివి సాగుతున్నట్లు సమాచారం ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని పోలీసులు, ఆబ్కారీ అధికారులు కోరుతున్నారు.
సంయుక్త దర్యాప్తు కీలకం : కల్తీ మద్యం కేసుల్లో స్పిరిట్ పొరుగు రాష్ట్రం నుంచి సరఫరా అవుతున్నట్లు విచారణలో తేలింది. నిందితులు అంతా స్థానికులే కావడం కలవరపెడుతోంది. వీరంతా డబ్బు సంపాదనపై ఆశతో కల్తీ మద్యం తయారీని దందాగా ఎంచుకుంటున్నారని తెలిసింది. పక్క రాష్ట్రాల్లో స్పిరిట్ రవాణా చేసే వ్యక్తుల విషయాలు వీరికి ఎలా తెలుస్తున్నాయంటే ఇది వేళ్లుతో పూర్తిగా విస్తరించిన వ్యవస్థ. కొత్తగా ఈ దందాలోకి వచ్చిన వారు దొరికిపోయి కేసుల్లో బెయిల్ పొంది బయటకు ఏం చక్కా వచ్చేస్తున్నారు. అసలు కల్తీ మద్యం వ్యాపారాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించాలంటే పోలీసు, ఆబ్కారీ శాఖలు ఎవరికి వారుగా దర్యాప్తు చేయకూడదు. ఇలా కాకుండా సంయుక్తంగా సాగితే దర్యాప్తు మంచి ఫలితాలు వస్తాయని అంతా అభిప్రాయపడుతున్నారు.
