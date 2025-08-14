ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేడు అతి భారీ వర్షాలు - ఈ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు - VERY HEAVY RAIN ALERT IN TELANGANA

తెలంగాణలో నేడు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు - పలు జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

Very Heavy Rain Alert in Telangana
Very Heavy Rain Alert in Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 7:09 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 7:30 AM IST

3 Min Read

Very Heavy Rain Alert in Telangana : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో నేడు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఈ జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్ జారీ చేసింది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, మహబూబాద్, సూర్యాపేట, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని ఆరెంజ్‌ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లోని స్కూళ్లకు ఈరోజు సెలవు ప్రకటించారు. సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్‌, ఖమ్మం, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు.

ఈ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు

  • సంగారెడ్డి
  • మెదక్
  • వికారాబాద్‌
  • ఖమ్మం
  • వరంగల్
  • హనుమకొండ
  • జనగామ
  • భూపాలపల్లి
  • మహబూబాబాద్

అప్రమత్తమైన హైడ్రా : హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షాలతో హైడ్రా అప్రమత్తమైంది. నిత్యం క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటూ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపడుతున్నారు. వివిధ శాఖలతో కలిసి సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. నీట మునిగే ప్రాంతాలను గుర్తించి ముందుస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లో 24 గంటల పాటు సేవలందించే పనిలో హైడ్రా నిమగ్నమైంది. రోడ్లపై ఎక్కడా నీరు నిలవకుండా ఎప్పటికప్పుడు చెత్తను తొలగిస్తూ వరద సాఫీగా వెళ్లేలా హైడ్రా బృందాలు పని చేస్తున్నాయి. నగరవ్యాప్తంగా 436 ప్రాంతాలు నీటమునిగే అవకాశం ఉందని గుర్తించాయి. ఇందులో సమస్యాత్మకమైన 150 ప్రాంతాల్లో హెవీ మోటార్లతో వరద సాఫీగా వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. మరో 142 ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే రకమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. కొద్దిపాటి సమస్య ఉండే 144 ప్రాంతాల్లో వరద ముంచెత్తకుండా జాగ్రత్తలు చేపట్టారు.

ముందుస్తు జాగ్రత్తలు : హైడ్రా, డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు 51 రంగంలో ఉండగా 150 మాన్సూన్‌ ఎమర్జెన్సీ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇలా 3వేల 565 మంది విధుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. 9 బోట్లను సిద్ధం చేసుకుని సమస్యాత్మక ప్రాంతాలకు వాటిని చేర్చారు. హైదరాబాద్‌లో 309 ప్రాంతాల్లో నిత్యం నిఘా పెట్టిన హైడ్రా సిబ్బంది వర్షం వస్తున్నప్పుడు వరదను అంచనా వేసి మ్యాన్ హోళ్లను తెరవడం, తర్వాత మూసేయడం, క్యాచ్‌పిట్ల వద్ద చెత్తను తీయడం వంటి విధులో ఉంటున్నారు. వీరికి తోడు 20 బృందాలు నిత్యం ట్రాఫిక్ పోలీసులతో ఉంటూ వర్షం వల్ల ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

చెట్లు పడిపోతే వెంటనే తొలగించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను అందుబాటులో ఉంచారు. 212 డీవాటరింగ్ పంపులను నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఐఎండీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్, తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ, మూడు పోలీసు కమిషనరేట్లతో పాటు జీహెచ్​ఎంసీ, ఫైర్ కంట్రోల్ రూమ్‌లలో హైడ్రా సిబ్బంది ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు హైడ్రా కంట్రోల్ రూంకు సందేశాలను పంపే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.

వాతావరణ హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు సంక్షిప్త సమాచారం చేరవేయడంతో పాటు జీహెచ్​ఎంసీ, ట్రాఫిక్ ఇలా సంబంధిత విభాగాలతో హైడ్రా సమన్వయం చేసుకుంటోంది. సిబ్బంది వద్ద వైర్‌లెస్ సెట్లను ఉంచి తక్షణం స్పందించేలా చర్యలు తీసుకుంది. హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.

జిల్లాల్లో జోరు వానలతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు - అలుగుపారుతున్న చెరువులు

తెలంగాణ వాసులకు రెడ్​ అలర్ట్​ - ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రమంతటా భారీవర్షాలు!

Very Heavy Rain Alert in Telangana : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో నేడు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఈ జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్ జారీ చేసింది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, మహబూబాద్, సూర్యాపేట, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని ఆరెంజ్‌ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లోని స్కూళ్లకు ఈరోజు సెలవు ప్రకటించారు. సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్‌, ఖమ్మం, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు.

ఈ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు

  • సంగారెడ్డి
  • మెదక్
  • వికారాబాద్‌
  • ఖమ్మం
  • వరంగల్
  • హనుమకొండ
  • జనగామ
  • భూపాలపల్లి
  • మహబూబాబాద్

అప్రమత్తమైన హైడ్రా : హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షాలతో హైడ్రా అప్రమత్తమైంది. నిత్యం క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటూ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపడుతున్నారు. వివిధ శాఖలతో కలిసి సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. నీట మునిగే ప్రాంతాలను గుర్తించి ముందుస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లో 24 గంటల పాటు సేవలందించే పనిలో హైడ్రా నిమగ్నమైంది. రోడ్లపై ఎక్కడా నీరు నిలవకుండా ఎప్పటికప్పుడు చెత్తను తొలగిస్తూ వరద సాఫీగా వెళ్లేలా హైడ్రా బృందాలు పని చేస్తున్నాయి. నగరవ్యాప్తంగా 436 ప్రాంతాలు నీటమునిగే అవకాశం ఉందని గుర్తించాయి. ఇందులో సమస్యాత్మకమైన 150 ప్రాంతాల్లో హెవీ మోటార్లతో వరద సాఫీగా వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. మరో 142 ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే రకమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. కొద్దిపాటి సమస్య ఉండే 144 ప్రాంతాల్లో వరద ముంచెత్తకుండా జాగ్రత్తలు చేపట్టారు.

ముందుస్తు జాగ్రత్తలు : హైడ్రా, డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు 51 రంగంలో ఉండగా 150 మాన్సూన్‌ ఎమర్జెన్సీ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇలా 3వేల 565 మంది విధుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. 9 బోట్లను సిద్ధం చేసుకుని సమస్యాత్మక ప్రాంతాలకు వాటిని చేర్చారు. హైదరాబాద్‌లో 309 ప్రాంతాల్లో నిత్యం నిఘా పెట్టిన హైడ్రా సిబ్బంది వర్షం వస్తున్నప్పుడు వరదను అంచనా వేసి మ్యాన్ హోళ్లను తెరవడం, తర్వాత మూసేయడం, క్యాచ్‌పిట్ల వద్ద చెత్తను తీయడం వంటి విధులో ఉంటున్నారు. వీరికి తోడు 20 బృందాలు నిత్యం ట్రాఫిక్ పోలీసులతో ఉంటూ వర్షం వల్ల ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

చెట్లు పడిపోతే వెంటనే తొలగించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను అందుబాటులో ఉంచారు. 212 డీవాటరింగ్ పంపులను నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఐఎండీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్, తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ, మూడు పోలీసు కమిషనరేట్లతో పాటు జీహెచ్​ఎంసీ, ఫైర్ కంట్రోల్ రూమ్‌లలో హైడ్రా సిబ్బంది ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు హైడ్రా కంట్రోల్ రూంకు సందేశాలను పంపే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.

వాతావరణ హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు సంక్షిప్త సమాచారం చేరవేయడంతో పాటు జీహెచ్​ఎంసీ, ట్రాఫిక్ ఇలా సంబంధిత విభాగాలతో హైడ్రా సమన్వయం చేసుకుంటోంది. సిబ్బంది వద్ద వైర్‌లెస్ సెట్లను ఉంచి తక్షణం స్పందించేలా చర్యలు తీసుకుంది. హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.

జిల్లాల్లో జోరు వానలతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు - అలుగుపారుతున్న చెరువులు

తెలంగాణ వాసులకు రెడ్​ అలర్ట్​ - ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రమంతటా భారీవర్షాలు!

Last Updated : August 14, 2025 at 7:30 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VERY HEAVY RAIN ALERT IN TELANGANATELANGANA UNDER RED ALERTRAINFALL IN TELANGANAతెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచనVERY HEAVY RAIN ALERT IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.