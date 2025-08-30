Telangana Assembly Sessions from Today : తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ, మండలి సమావేశాలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టనుందని తెలిసింది. నివేదికపై సమగ్ర చర్చ తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో సర్కార్ ఏం చేయబోతుందనే అంశంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. తొలిరోజు శాసనసభ వాయిదా తర్వాత అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో భేటీ కానున్న మంత్రివర్గం, స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవోకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
శాసనసభ కమిటీ హాలులో సీఎంతో మంత్రివర్గం సమావేశం : తొలిరోజు ఉభయసభల్లోనూ సంతాప తీర్మానాలు ప్రవేశపెడతారు. ఇటీవల మృతి చెందిన ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్కు అసెంబ్లీలో, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మాగం రంగారెడ్డికి మండలిలో సంతాప తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి నివాళులర్పిస్తారు. అనంతరం సమావేశాలు వాయిదా పడతాయి. బీఏసీ సమావేశాల్లో ఎన్ని రోజులు సభలను నిర్వహించాలనే దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక కూడా ఈ సమావేశాల్లోనే నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అసెంబ్లీ సమావేశాల వాయిదా అనంతరం శాసనసభ కమిటీ హాలులో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది.
బిల్లును సవరిస్తూ తీర్మానం : ఇందులో ప్రధానంగా గత ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్ల పరిమితిని 50 శాతానికి మించకుండా తెచ్చిన బిల్లును సవరిస్తూ తీర్మానం చేయనున్నట్లు తెలిసింది. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవో విడుదలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనున్నట్లు సమాచారం. వర్షాలు, వరదల ప్రభావంతో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవడంపైనా మంత్రివర్గంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది. పంటనష్టం సహా రహదారులు, ఇతర నష్టాలను అంచనా వేసి ఆర్థిక సాయం అందించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ తీర్మానం చేయనున్నట్లు తెలిసింది.
కాళేశ్వరం నివేదకపై ప్రభుత్వం వాదన ఏంటి? : కాళేశ్వరం బ్యారేజీలపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం చర్చకు పెట్టనుంది. పూర్తి నివేదికను నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి సభలో ప్రవేశపెడతారని సమాచారం. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, విపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడిన తర్వాత సీఎం ప్రసంగిస్తారని సమాచారం. ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న కేసీఆర్ సభకు హాజరై తన వాదన వినిపిస్తారా లేదా అన్నది చర్చనీయాంశంగా ఉంది. అసెంబ్లీలో చర్చ తర్వాత కాళేశ్వరం నివేదికపై ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుందనే అంశంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. నివేదికను సీఐడీకి అప్పగించటం లేదా సిట్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థకు అప్పగించే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది. ఈ అంశంపై ఉన్నతస్థాయిలో చర్చ కూడా జరిగినట్లు విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం.
జస్టిస్ ఘోష్ నివేదికపై పీపీటీ అవకాశానికి విజ్ఞప్తి : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో పాటు బీసీ రిజర్వేషన్లు సహా వివిధ అంశాలపై శాసనసభ సమావేశాల్లో బలంగా వాణి వినిపించేందుకు బీఆర్ఎస్ సిద్ధమైంది. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక కేసీఆర్, హరీశ్రావు పాత్రను ఎత్తిచూపిన నేపథ్యంలో పూర్తి వాస్తవాలు తెలిసేలా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్కు అవకాశం ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోరుతోంది. సమస్యలు చాలా ఉన్నందున పూర్తి స్థాయిలో విస్తృతంగా చర్చ జరగాలని అంటోంది.
ఈ నెల 30 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు - కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికే కీలకాంశం
పార్టీ తరఫున బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు - యోచనలో కాంగ్రెస్